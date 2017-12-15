В Польше приняли скандальные законы о суде

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Сенат Польши принял в пятницу окончательную редакцию законов о Верховном суде и Национальном судебном совете, проект которых предложил президент Анджей Дуда, передает корреспондент РИА Новости.

На прошлой неделе эти законопроекты принял Сейм страны.

Ранее президент Польши наложил вето на принятые парламентом законы о Национальном судебном совете и о Верховном суде, которые вызвали резкую критику оппозиции и массовые акции протеста. После этого он представил альтернативные версии этих законопроектов.

В соответствии с принятыми парламентом поправками президента, проект закона о Верховном суде предполагает введение возможности вносить в Верховный суд жалобы на любое судебное решение суда любого уровня. В Верховном суде будут созданы новые подразделения — палата чрезвычайного контроля и публичных дел и дисциплинарная палата.

Изменяется система выхода на пенсию судей Верховного суда. Возраст их выхода на пенсию предлагается установить на уровне 65 лет с возможностью обращения на имя президента о продлении полномочий.

При обсуждении закона о Национальном судебном совете особо жаркие споры вызвал вопрос о порядке назначения и освобождения от должностей членов Национального судебного совета. В итоге принять оба закона удалось только благодаря большинству, которое имеет в парламенте правящая партия "Право и справедливость".

Оппозиция уже выразила надежду, что президент наложит вето и на эти законы.

Еврокомиссия, которая ранее неоднократно обращалась к Варшаве с требованием отказаться от принятия законов авторства правящей партии "Право и справедливость" в первоначальном виде, раскритиковала и представленные президентом версии законопроектов, заявив, что они приведут к подчинению судебной власти исполнительной и к досрочному прекращению полномочий судей Верховного суда.

Еще два закона — о работе всеобщих судов и о Национальной школе судей — были сразу подписаны Дудой. По мнению ЕК, эти два закона серьезно подорвут независимость правосудия в Польше и будут иметь немедленные и очень значительные негативные последствия для независимого функционирования правосудия.

После публикации закона о работе всеобщих судов ЕК начала процедуру предотвращения Польшей нарушения законодательства ЕС. Очередное официальное письмо по этому вопросу было направлено Варшаве 12 сентября, ЕК предъявила новые официальные претензии и пригрозила обратиться в Суд ЕС, если Варшава в течение месяца не примет соответствующие меры. В настоящий момент ЕК изучает ответ польских властей.

Более того, из-за реформирования польской судебной системы ЕК пригрозила Польше запуском процедуры, предусмотренной статьей 7 Договора о Европейском союзе, которая может лишить Польшу права голоса в Совете ЕС в случае констатации Советом "существования явной угрозы серьезного нарушения ценностей" Евросоюза.