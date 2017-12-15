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    Политика

    В Польше заявили о "снижении напряженности" в отношениях с Украиной

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    Украина - Польша: мосты почти сожжены (310)

    (обновлено: )12103
    Как отметил пресс-секретарь польского президента, Дуда с украинским коллегой Петром Порошенко имели возможность обсудить с глазу на глаз много сложных вопросов, о которых не упоминалось во время совместной пресс-конференции.
    Флаги Украины и Польши
    Святослав Цеголко в Facebook

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента Польши Кшиштоф Лапинский заявил, что задачей визита президента Анджея Дуды в Харьков было "снижение напряженности", и эта миссия была выполнена. Об этом он заявил в эфире Radiо Warszawa, передает Оnet.pl.

    Встреча президента Украины Петра Порошенко и президента Польши Анджея Дуды
    Сайт президента Украины
    На пути к примирению? О чем договорился Порошенко с Дудой

    По его словам, с Украиной отношения нужно строить на исторической правде: "Нельзя соглашаться на фальсификацию истории".

    Лапинский отметил, что Дуда с украинским коллегой Петром Порошенко имели возможность обсудить с глазу на глаз много сложных вопросов, о которых не упоминалось во время совместной пресс-конференции.

    При этом он подчеркнул, что пока еще сложно определять временные рамки улучшения польско-украинских отношений.

    "Посмотрим, как пройдут переговоры между министрами культуры. Это будет первым сигналом, будет ли возможность улучшить определенные дела", – подытожил он.

    Напомним, визит Анджея Дуды в Харьков состоялся 13 декабря. 

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