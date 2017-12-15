В Польше заявили о "снижении напряженности" в отношениях с Украиной

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента Польши Кшиштоф Лапинский заявил, что задачей визита президента Анджея Дуды в Харьков было "снижение напряженности", и эта миссия была выполнена. Об этом он заявил в эфире Radiо Warszawa, передает Оnet.pl.

По его словам, с Украиной отношения нужно строить на исторической правде: "Нельзя соглашаться на фальсификацию истории".

Лапинский отметил, что Дуда с украинским коллегой Петром Порошенко имели возможность обсудить с глазу на глаз много сложных вопросов, о которых не упоминалось во время совместной пресс-конференции.

При этом он подчеркнул, что пока еще сложно определять временные рамки улучшения польско-украинских отношений.

"Посмотрим, как пройдут переговоры между министрами культуры. Это будет первым сигналом, будет ли возможность улучшить определенные дела", – подытожил он.

Напомним, визит Анджея Дуды в Харьков состоялся 13 декабря.