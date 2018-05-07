Кава: на ремонт всех дорог Украины не хватит всего госбюджета

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В 2018 году на ремонт дорог выделена рекордная сумма. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Ранее сообщалось, что общий объем финансирования дорог в 2018 году достигнет 47 миллиардов гривен, что является рекордным показателем. Также премьер говорит, что в этом году четко разграничивается ответственность за содержание автодорог. Дороги местного значения — это прямая ответственность областных госадминистраций. На помощь им выделятся 35% общего объема Дорожного фонда.

За дороги государственного значения ответственный "Укравтодор". На эти цели выделяется 60% объема Дорожного фонда, а 5% финансирования пойдет на безопасность дорог.

Подробнее об украинских дорогах и их состоянии в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал советник главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кава.

Насколько реалистично такое распределение?

— Это абсолютно правильное и адекватное распределение. То есть оно не пропорционально протяженности, поскольку сравнивать дороги государственного значения и местного значения было бы некорректно. На дороги государственного значения приходится гораздо больше трафика, чем на дороги местного значения. Соответственно, направление 60% средств на дороги госзначения абсолютно оправдано. Что касается дорог местного значения, то деньги на них распределяются между областями. То есть это идет в виде субвенций каждой из ОГА пропорционально протяженности дорог местного значения в каждой из областей.

Можно назвать примерную сумму ремонта одного километра дороги?

— Средний показатель находится где-то в пределах 10-12 млн гривен за 1 км. дороги второй и третьей технической категории. То есть многое зависит еще от ширины проезжей части, от объема земляных работ, которые нужно сделать, от исходного состояния основания. Принципиально отличаются дороги первой категории и дороги второй категории, поскольку дороги первой категории или, как по обновленной классификации, это скоростное шоссе, они имеют четыре и более полос движения. То есть соответственно это самые дорогие дороги для ремонта.

Это междугородные и общеукраинские трассы?

— Да, например, это дорога М-06 — на участке от Киева до Ровно, это дорога М-03 — на участке от Киева до Полтавы, или Бориспольское шоссе, например, которое имеет у нас по четыре полосы движения в каждую сторону, суммарно восемь полос. А в периметре развязок даже по 10 полос, поскольку есть дополнительный переход на скоростные полосы.

Речь идет о капитальном или ямочном ремонте?

— В данном случае я веду речь о капитальном ремонте и о среднем ремонте. Ямочный ремонт — это вынужденная мера, и сейчас Укравтодор прилагает максимум усилий, чтобы в ближайшие годы отказаться от ямочного или аварийного ремонта. Но пока у нас 94% автомобильных дорог эксплуатируются сверх установленных нормативов. И для того, чтобы по этим дорогам обеспечить хоть какой-то проезд, необходимо осуществлять аварийный ремонт. То есть по-хорошему эти дороги нужно было бы отремонтировать капитально, но все упирается в объемы финансирования. Вот для того, чтобы нашу дорожную сеть полностью привести в нормативное состояние, чтобы у нас не было дорог с просроченными ремонтами, потому что зачастую просроченный ремонт — это не год-два, а 10-20-30, а то и 40 лет. Вот, чтобы всю дорожную сеть отремонтировать, необходимо порядка двух триллионов гривен. Это сумма гораздо выше, чем государственный бюджет Украины. И, конечно, в один или два года такую сумму на дороги потратить невозможно.

В феврале 2018 года руководитель Укравтодора Славомир Новак заявлял о планах создать черный список недобросовестных подрядчиков. Его уже начали формировать?

— Да, что касается списка недобросовестных подрядчиков, это один из важных пунктов программы реформы Славомира Новака. Сейчас уже разработан соответствующий законопроект, поскольку создание такого списка — это не компетенция Укравтодора, для этого необходимо изменить закон Украины. Законопроект уже разработан и сейчас проходит согласование с другими центральными органами исполнительной власти. Что касается контроля качества дорог, то сейчас действует четырехуровневая система контроля качества по средним, капитальным ремонтам и реконструкциям. И, в принципе, если посмотреть те работы, которые выполнялись в прошлом и в позапрошлом году по капитальному ремонту, по среднему ремонту, то существенных замечаний к этим дорогам нет. Замечания есть только к тем дорогам, где проводился аварийный или ямочный ремонт. Но там никаких гарантий нет, поскольку это дороги, которые эксплуатируются сверх установленных нормативов, и гарантировать по ним практически невозможно.

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Местная власть должна сама проводить тендеры для выполнения работ на своей территории. И в общеукраинском масштабе тоже будут проводиться тендеры. Это будут объединены базы или согласованные тендеры?

— Что касается дорог государственного значения, то все тендеры проводят территориальные органы Укравтодора, службы автомобильных дорог в областях. То есть все тендеры проходят через систему ProZorro, то есть каждый гражданин или каждая заинтересованная компания может зайти в систему ProZorro и увидеть, какие тендеры проводятся, какие тендеры были проведены, какие были ценовые предложения, и кто выиграл. Что касается областей, например, дороги местного значения, то уполномоченные органы ОГА, то есть в некоторых областях губернаторы решили временно отдать эту функцию также службе автомобильных дорог в области.

То есть они проводят тендеры, но только под местное финансирование, и тоже вся эта информация есть в системе ProZorro, соответственно, в открытом доступе.