Омелян уточнил, где планируется строительство платной дороги

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. На участке Львов — Краковец параллельно бесплатной будет построена платная дорога, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Я бы очень хотел, чтобы этот эксперимент был удачный для Украины. В Европе есть только 5-7% платных дорог, все остальные построены за государственный счет. Мы сейчас готовимся к объявление тендера на участок Львов — Краковец. Возможно, включим туда и северный обход Львова. Это, по нашему видению, должна быть новая платная дорога параллельно существующей бесплатной. Там достаточно высокий трафик, и она должна быть самоокупающаяся с первых лет", — заявил министр в эфире "5 канала".

По словам Омеляна, существует "хороший механизм для инвесторов". "Мы имеем соответствующие гарантии, чего раньше не было ни в 2015, ни в 2016 годах. Поэтому, надеюсь, это сработает. У нас не будет Украина состоять вся из платных автобанов, мы должны это четко понимать, но отдельные участки, где мы видим высокую интенсивность движения коммерческого транспорта, все шансы для этого есть", — подчеркнул он.

Министр высказал надежду, что уже в этом году будет объявлен соответствующий тендер. "Подписание контрактов может продолжаться до конца 2019 года. Физическое строительство — это 2020-ый, ввод в эксплуатацию — это 2022-ой", — резюмировал он.

Ранее Омелян похвалил Россию за поддержку "закрытого" статуса портов Крыма.