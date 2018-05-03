Ремонт дорог по-украински: асфальт кладут прямо в лужи

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В Закарпатской области в поселке Дубовое местные жители возмущены качеством дорожных работ по ямочному ремонту центральный улицы населенного пункта.

В минувшую среду, 2 мая, прошел мощный ливень, который залил водой большие ямы на дороге. Огромные лужи не помешали ремонтникам начать запланированные работы: сначала они попытались вычерпать воду лопатами, а потом грейдером разровняли горячий асфальт на мокрой дороге.

Ранее в Межигорье Закарпатской области местные жители перекрыли автодорогу Хуст — Долина, требуя от местных властей ее немедленного ремонта. С таким же требованием выступили в Иршавском районе, где люди устроили акцию протеста с требованием отремонтировать дороги в населенных пунктах.

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