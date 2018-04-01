Романенко: Главные угрозы для Украины - четыре "Д"

РИА Новости Украина Ukrlife.TV/Скриншот Спиридонов о разрыве связей с РФ: экономические угрозы серьезнее военных

По мнению 60% украинцев, стране необходимы кардинальные изменения. Но есть сторонники оставить все, как есть, или вернуть, как было. По данным социологии группы "Рейтинг", четверть украинцев считают, что через 5 лет ситуация в их семьях изменится к лучшему, но 37% опрошенных заявили, что никаких изменений не ожидают, а ухудшения ожидают 18% респондентов.

В это же время, перед Украиной стоят 4 главные угрозы, считает политический эксперт Юрий Романенко.

"Депопуляция — она опрокидывают существующую модель экономики. Нет работоспособных украинцев = нет денег в бюджете = нечем кормить бюджетников = нет страны. Деиндустриализация — нет производства (самого разнообразного, включая культурного) = упрощение экономики= сокращение рабочих мест= Депопуляция= нет страны", — перечислил Романенко на своей странице в Facebook.

Также, по его мнению, стране угрожает деградация — упрощение экономики, что приведет к архаизации социума, и как следствие — неспособность дать адекватные ответы на вызовы в усложняющемся мире с дальнейшей потерей ресурсов и людей.

"Давление — четвертая индустриальная революция = уничтожение старой экономики = изменение баланса между социальными группами (кто выигрывает, кто-то проигрывает)= конфликты внутри стран = конфликты между странами= уничтожение тех, кто неспособен успевать изменяться быстрее, чем изменения уничтожают его кормовую базу", — подчеркнул Романенко.

Наряду с этим, политэксперт спрогнозировал, что если политики не представят ответы, как реагировать на эти угрозы, то украинцы, голосующие за них, останутся без работы и денег.

Принтскрин со станицы Юрия Романеко в Facebook

"Резюме: Вы должны начать задавать вопросы политикам по поводу того, что реально изменит вашу жизнь в следующие годы. Если политик или тот, кто хочет вами управлять не дает или не знает ответы на вопросы о 4D, то вы, ваши родственники, ваши дети и ваши друзья в следующие годы наверняка окажетесь сначала без работы, потом без еды, а в финале без страны", — подытожил Романенко.