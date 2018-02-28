Скаршевский: Гройсман помалкивает о росте долларового ВВП Украины

РИА Новости Украина

Экономический эксперт Виктор Скаршевский отмечает, что в 2017 году долларовый ВВП Украины вырос на 18%.

"С $93 млрд в 2016-м до $110 млрд в 2017-м. Т.е., темпы роста долларового ВВП в 9 раз превышают показатели Госслужбы статистики (плюс 18% против 2,2% от Госстата). Кстати, странно, почему об этом молчит Владимир Гройсман. Мог бы на этом основательно попиариться", — написал на своей странице в Facebook.

Правда, пишет эксперт, причина такого «успеха» чисто арифметическая – в 2017 году цены (дефлятор ВВП) выросли на 20% при практически стабильном обменном курсе.

"Спрашивается, а к чему здесь бывший министр финансов Натали Энн Яресько? А к тому, что благодаря проведенной ей реструктуризации внешнего долга в 2015 году, Украина обязалась с 2021 года отдавать внешним кредиторам от 15 до 40% своего экономического роста, если он будет превышать 3-4%. С учетом того, что методология расчета экономического роста в условиях реструктуризации не определена (ВВП может рассчитываться в сопоставимых ценах, в долларах, по паритету покупательской способности, на душу населения и т.д.), то можно предположить, что в расчет будет браться долларовый ВВП, тем более, что выплаты внешним кредиторам производятся в долларах", — пояснил Скаршевский.

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По его мнению, если применить данные обязательства к 2017 году с приростом долларового ВВП в 18%, то Украина отдала бы внешним кредиторам только лишь за один год дополнительно более $5 млрд, а обязательства будут действовать 20 лет – с 2021 по 2040 год.

"Такая вот занимательная арифметика показывает, что выплаты могут быть огромными, так как рост долларового ВВП даже в районе 20% в Украине легко достижим, не говоря уже 3-4% указанных в договоре о реструктуризации. Так что, если не изменить/отменить условия проведенной реструктуризации имени Яресько, Украине, точнее, украинским налогоплательщикам, придется отдать внешним кредиторам десятки миллиардов долларов от экономического роста, к которому, эти внешние кредиторы, не будут иметь никакого отношения", — заключил Скаршевский.