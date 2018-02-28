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    Скаршевский: Гройсман помалкивает о росте долларового ВВП Украины

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    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ (602)

    (обновлено: )46820
    Если не изменить условия проведенной реструктуризации имени Яресько, украинским налогоплательщикам придется отдать внешним кредиторам десятки миллиардов долларов от экономического роста, предупреждает экономический эксперт Виктор Скаршевский.
    Экономический эксперт Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Экономический эксперт Виктор Скаршевский отмечает, что в 2017 году долларовый ВВП Украины вырос на 18%.

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    "С $93 млрд в 2016-м до $110 млрд в 2017-м. Т.е., темпы роста долларового ВВП в 9 раз превышают показатели Госслужбы статистики (плюс 18% против 2,2% от Госстата). Кстати, странно, почему об этом молчит Владимир Гройсман. Мог бы на этом основательно попиариться", — написал на своей странице в Facebook.

    Правда, пишет эксперт, причина такого «успеха» чисто арифметическая – в 2017 году цены (дефлятор ВВП) выросли на 20% при практически стабильном обменном курсе.

    "Спрашивается, а к чему здесь бывший министр финансов Натали Энн Яресько? А к тому, что благодаря проведенной ей реструктуризации внешнего долга в 2015 году, Украина обязалась с 2021 года отдавать внешним кредиторам от 15 до 40% своего экономического роста, если он будет превышать 3-4%. С учетом того, что методология расчета экономического роста в условиях реструктуризации не определена (ВВП может рассчитываться в сопоставимых ценах, в долларах, по паритету покупательской способности, на душу населения и т.д.), то можно предположить, что в расчет будет браться долларовый ВВП, тем более, что выплаты внешним кредиторам производятся в долларах", — пояснил Скаршевский.

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    По его мнению, если применить данные обязательства к 2017 году с приростом долларового ВВП в 18%, то Украина отдала бы внешним кредиторам только лишь за один год дополнительно более $5 млрд, а обязательства будут действовать 20 лет – с 2021 по 2040 год.

    "Такая вот занимательная арифметика показывает, что выплаты могут быть огромными, так как рост долларового ВВП даже в районе 20% в Украине легко достижим, не говоря уже 3-4% указанных в договоре о реструктуризации. Так что, если не изменить/отменить условия проведенной реструктуризации имени Яресько, Украине, точнее, украинским налогоплательщикам, придется отдать внешним кредиторам десятки миллиардов долларов от экономического роста, к которому, эти внешние кредиторы, не будут иметь никакого отношения", — заключил Скаршевский.

    Скриншот с сайта Facebook

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