Ставнийчук: юридические аспекты выводов Венецианской комиссии

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Венецианская комиссия считает, что для снятия возможной дискриминации языков, не относящихся к языкам стран Европейского Союза, можно внести изменения в статью о языке обучения в законе Украины "Об образовании". Об этом говорится в выводах комиссии, обнародованных 11 декабря.

В документе, в частности, отмечается, что Венецианская комиссия одобрила решение по поводу украинского закона "Об образовании" относительно преподавания на государственном языке: комиссия считает законной и похвальной целью способствовать укреплению государственного языка, но также считает, что критика норм по обучению на языках нацменьшинств выглядит обоснованной по разным причинам.

В частности, как отметили в комиссии, статья 7 этого закона "как представляется, не обеспечивает необходимых рекомендаций по применению международных и конституционных обязательств страны, точный объем гарантий образования на языках меньшинств, который в основном ограничен начальным образованием, не является понятным".

Также, отметили в комиссии, новый украинский закон не предоставляет никаких решений для языков, не являющихся официальными языками ЕС, в частности русского.

Украина выполнит рекомендации Венецианской комиссии по реализации закона "Об образовании", и сотрудничать в тесном контакте с национальными общинами. Об этом в своей колонке на "Европейской правде" написал глава МИД Украины Павел Климкин.

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По этому поводу высказалась в эфире радиостанции Голос Столицы заслуженный юрист Украины, эксперт Венецианской комиссии, председатель правления Общественного объединения "За демократию через право" Марина Ставнийчук.

Офіційні висновки Венеційської комісії оприлюднені, українська сторона наполягає, що вони для України в цілому позитивні. Чи так це?

— Скажу, що остаточні висновки Венеційської комісії оприлюднені кілька годин тому на відповідному сайті цієї комісії. Тому, очевидно, що і українська влада, і разом всі ми з нею до кінця не ознайомились зі всім текстом, який розміщений на 25 сторінках відповідного рішення Венеційської комісії. Разом з тим, остаточні висновки чи остаточні рекомендації містять заключну частину, яка називається висновки щодо документу, який підготувала Венеційська комісія. І в ньому чорним по білому рекомендовано Україні усунути за рахунок вдосконалення, внесення правок відповідних до статті сьомої закону про освіту ті непропорційності, неточності і до певної міри дискримінації, які містяться в цій статті, і зробити її більш збалансованою і більш чітко сформульованою. Власне кажучи, про те, чи задоволена, скажімо, я, сьогодні не йдеться, тому що нас всіх турбує наша держава. І, звичайно, що ми одразу, всі люди, які аналізували відповідний зміст статті сьомої говорили про те, що добре, що державна мова, українська мова є загальною мовою освіти в Україні, але і одразу відмічали, що відповідна стаття сьома містить дискримінаційні моменти щодо мов національних меншин, які проживають в Україні і це було одразу всім зрозуміло.

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Ви читали цей текст?

— Заключну частину читала і почала знайомитись зі всім текстом.

Ми навели цитати висновку комісії і в них використовуються слова "можливо", "як видається", "скоріш за все", "не є зрозумілим". Як це можна трактувати?

— Для мене, як для людини, яка тривалий час працювала безпосередньо членом цієї комісії, яка співпрацює з комісією і сьогодні, абсолютно очевидно, що представники української держави працювали з Венеційською комісією і запевняли цю комісію у своїх праведних намірах щодо подальшої роботи по вдосконаленню мови в Україні. Тому абсолютно очевидно, що в тексті проглядаються такі пом’якшення тексту і для мене тут немає нічого нового, тому що Венеційська комісія завжди намагається знайти спільну мову, навіть якщо очевидно бачить, що країна у своїх законодавчих актах порушила ті чи інші вимоги, пов’язані з міжнародними стандартами. Венеційська комісія не репресивний орган, вона, в принципі, експертний орган, який надає допомогу.

Тому, власне, мова є більш м’якою у цих рекомендаціях, чим, скажімо, якби це був би якийсь нормативний документ. І тому, мені здається, що з метою, перш за все, вирішення і практично вирішення того конфлікту, який ми маємо внутрішнього з представниками національних меншин і корінних народів, які проживають в Україні і зовнішнього конфлікту, який ми маємо з низкою країн, не тільки з Угорщиною, Угорщина просто дуже активно заявила свою позицію і бореться в міжнародних інституціях за свою позицію, а ми маємо конфліктну ситуацію в зв’язку з цим питанням з багатьма іншими країнами – нашими сусідами. Тому нам треба підійти до виконання рішень Венеційської комісії виважено, зважено. Треба подивитись, перш за все, що ми маємо самі усвідомити необхідність зникнення відповідного внутрішнього, зовнішнього конфлікту і ми маємо зробити все, щоб усунути сьогодні цю складну ситуацію, яка виникла у зв’язку з цією статтею сьомою закону про освіту.

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Ранее эксперт-международник Надежда Коваль заявляла, что из-за закона об образовании Венгрия будет говорить с Украиной на языке ультиматумов.

В свою очередь политтехнолог Сергей Гайдай отметил, что в вопросе языка образования Украине придется догонять поезд, который ушел.