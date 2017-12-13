РФ прокомментировала вердикт Венецианской комиссии по закону об образовании

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Россия поддерживает выводы Венецианской комиссии Совета Европы по новому украинскому закону об образовании.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва призывает Киев выработать меры, которые обеспечили бы равные языковые права всем гражданам Украины.

"Поддерживаем вышеизложенные оценки Венецианской комиссии. Практическая реализация упомянутого закона будет означать неприкрытую дискриминацию миллионов русскоязычных граждан Украины", — говорится в комментарии Захаровой, распространенном в среду.

"Со своей стороны отмечаем, что требования российской стороны в вопросах защиты языковых прав большей части украинского населения не выходят за рамки того, что настоятельно рекомендуют Киеву профильные международные организации, доклады которых содержат критические отзывы о ситуации в правочеловеческой сфере на Украине", — отметила она.

Захарова призвала украинские власти "провести консультации с представителями национальных меньшинств и другими заинтересованными сторонами с целью выработки решений, которые обеспечили бы равные языковые права всем без исключения гражданам Украины".

"Рассчитываем, что Совет Европы будет вести постоянный мониторинг соблюдения украинской стороной рекомендаций Венецианской комиссии. Мы также обратили внимание на заявления высокопоставленных представителей ЕС, которые обещали настаивать на их выполнении Киевом в полном объеме. Это необходимо для эффективного обеспечения прав национальных меньшинств на Украине на образование на родном языке", — сказала она.

Ранее Венецианская комиссия постановила, что "новый закон не предлагает решений для языков, которые не являются официальными языками ЕС, в частности, русского языка, как наиболее широко используемого негосударственного языка" и это говорит о дискриминации. В связи с этим ВК предложила Киеву внести в документе поправки.