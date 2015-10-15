Яценюк остается премьером еще на год, или Косметический ремонт Кабмина

Новая должность может появиться в правительстве, хотя ранее премьер-министр Арсений Яценюк заявлял, что состав Кабинета министров ждут сокращения.

При этом именно Яценюк предложил ввести должность вице-премьера по вопросам реабилитации участников АТО. Основной функцией чиновника станет координация действия всех центральных органов исполнительной власти, в компетенцию которых входит реабилитация участников АТО.

Подробнее данную инициативу в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог Василий Мокан.

Кто сейчас занимается реабилитацией бойцов в правительстве?

– Сейчас схема работает преимущественно так, что реабилитация бойцов АТО, прежде всего, психологическая, легла на плечи волонтерских организаций. Не так этим занимается государство, как бы того хотелось.

Соответствующее заявление Яценюка о появлении отдельного чиновника, который бы занимался этим, имеет две составляющие. Первая составляющая заключается в том, что проблемой реально нужно заниматься, потому что на сегодня демобилизованные бойцы получают низкое качество услуг, несмотря на заявления и декларации, что государство им будет способствовать во всех вопросах.

Но здесь более важен второй аспект – политический. Уже несколько месяцев представители власти говорят о том, что должна проводиться оптимизация структуры Кабмина. Несмотря на заявления, что действительно состав Кабмина будет оптимизироваться, мы видим желание увеличить их руководящую численность.

То есть создадут еще и целое министерство? РИА Новости Украина Евгений Котенко Украина пережила реанимацию, а теперь начинается реабилитация - Яценюк

– Дело в том, что эта идея только была озвучена, она еще довольно сырая, не прошла обсуждения ни в парламенте, ни на уровне руководителей депутатских фракций. Пока рано говорить о том, что такой вице-премьер у нас появится.

Почему об этом заговорили именно сейчас, ведь ходят слухи, что правительство Яценюка может уйти в отставку после местных выборов?

– Дело в том, что Яценюку дали возможность предложить новый состав правительства. Новый состав правительства и новый вотум доверия позволит Яценюку сохраниться на должности и получить иммунитет еще на год.

И я думаю, что как раз в этом и заключается основной интерес нынешнего премьера: чтобы сохранить за собой пост премьера и реформировать несколько состав правительства, чтобы было максимально комфортно работать.

Такой "косметический ремонт" в правительстве способен сохранить пост за Яценюком?

– У нас структура коалиции на сегодня такова, что Яценюку можно рассчитывать, что он сохранится на должности на время, поскольку две фракции парламента – БПП и "Народный фронт" – сейчас фактически создают основу коалиции. В случае отставки премьера встанет вопрос переформатирования коалиции, а это может стать причиной парламентского кризиса и досрочных парламентских выборов. А в этом сейчас не заинтересован ни президент, ни премьер.

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