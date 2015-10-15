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    Точка зрения

    Яценюк остается премьером еще на год, или Косметический ремонт Кабмина

    (обновлено: )190624
    В правительстве может появиться должность вице-премьера по реабилитации участников АТО. Политолог Василий Мокан уверен, что главе Кабмина Арсению Яценюку дали возможность предложить новый состав глав министерств, сохранив свою должность еще на год.
    Арсений Яценюк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Новая должность может появиться в правительстве, хотя ранее премьер-министр Арсений Яценюк заявлял, что состав Кабинета министров ждут сокращения.

    При этом именно Яценюк предложил ввести должность вице-премьера по вопросам реабилитации участников АТО. Основной функцией чиновника станет координация действия всех центральных органов исполнительной власти, в компетенцию которых входит реабилитация участников АТО.

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    Подробнее данную инициативу в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог Василий Мокан.

    Кто сейчас занимается реабилитацией бойцов в правительстве?

    – Сейчас схема работает преимущественно так, что реабилитация бойцов АТО, прежде всего, психологическая, легла на плечи волонтерских организаций. Не так этим занимается государство, как бы того хотелось.

    Соответствующее заявление Яценюка о появлении отдельного чиновника, который бы занимался этим, имеет две составляющие. Первая составляющая заключается в том, что проблемой реально нужно заниматься, потому что на сегодня демобилизованные бойцы получают низкое качество услуг, несмотря на заявления и декларации, что государство им будет способствовать во всех вопросах.

    Но здесь более важен второй аспект – политический. Уже несколько месяцев представители власти говорят о том, что должна проводиться оптимизация структуры Кабмина. Несмотря на заявления, что действительно состав Кабмина будет оптимизироваться, мы видим желание увеличить их руководящую численность.

    То есть создадут еще и целое министерство?

    Арсений Яценюк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    – Дело в том, что эта идея только была озвучена, она еще довольно сырая, не прошла обсуждения ни в парламенте, ни на уровне руководителей депутатских фракций. Пока рано говорить о том, что такой вице-премьер у нас появится.

    Почему об этом заговорили именно сейчас, ведь ходят слухи, что правительство Яценюка может уйти в отставку после местных выборов?

    – Дело в том, что Яценюку дали возможность предложить новый состав правительства. Новый состав правительства и новый вотум доверия позволит Яценюку сохраниться на должности и получить иммунитет еще на год.

    И я думаю, что как раз в этом и заключается основной интерес нынешнего премьера: чтобы сохранить за собой пост премьера и реформировать несколько состав правительства, чтобы было максимально комфортно работать.

    Такой "косметический ремонт" в правительстве способен сохранить пост за Яценюком?

    – У нас структура коалиции на сегодня такова, что Яценюку можно рассчитывать, что он сохранится на должности на время, поскольку две фракции парламента – БПП и "Народный фронт" – сейчас фактически создают основу коалиции. В случае отставки премьера встанет вопрос переформатирования коалиции, а это может стать причиной парламентского кризиса и досрочных парламентских выборов. А в этом сейчас не заинтересован ни президент, ни премьер.

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    К слову, среди руководства страны существует политический консенсус о том, что досрочные выборы в ВР состоятся не ранее июня 2016 года, однако из-за своей неэффективности нынешняя Рада может быть распущена и ранее, заявил в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Николай Спиридонов.

    Ранее политический эксперт Вадим Карасев заявил в эфире радиостанции Голос Столицы, что начала процесса распада парламентской коалиции можно ожидать в 2016 году.

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