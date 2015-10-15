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    Яценюк: Украина предлагает принять условия по списанию долга $3 млрд

    Тема:

    Списание госдолга Украины кредиторами (398)

    (обновлено: )50405
    Как отмечается, три миллиарда долларов, которые Россия должна реструктуризировать и также частично списать, остались нерешенными.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости/Прайм. Киев предлагает России до 29 октября принять условия по реструктуризации и списанию долга на 3 миллиарда долларов, в противном случае готов к судебным тяжбам, заявил премьер-министр Арсений Яценюк.

    "Три миллиарда долларов, которые Россия должна реструктуризировать и также частично списать, остались нерешенными. 29 октября мы предлагаем РФ еще раз принять для себя решение — хотят они получать те условия, которые мы предложили всем кредиторам, или они считают, что они уникальные. Если они считают, что они уникальные, мы готовы к судебному рассмотрению дела с РФ. Если они считают, что они нормальные, то мы им предлагаем 29 октября принять те самые условия, которые приняли все украинские кредиторы", — заявил Яценюк на брифинге в четверг.

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