Яценюк: Украина предлагает принять условия по списанию долга $3 млрд

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости/Прайм. Киев предлагает России до 29 октября принять условия по реструктуризации и списанию долга на 3 миллиарда долларов, в противном случае готов к судебным тяжбам, заявил премьер-министр Арсений Яценюк.

"Три миллиарда долларов, которые Россия должна реструктуризировать и также частично списать, остались нерешенными. 29 октября мы предлагаем РФ еще раз принять для себя решение — хотят они получать те условия, которые мы предложили всем кредиторам, или они считают, что они уникальные. Если они считают, что они уникальные, мы готовы к судебному рассмотрению дела с РФ. Если они считают, что они нормальные, то мы им предлагаем 29 октября принять те самые условия, которые приняли все украинские кредиторы", — заявил Яценюк на брифинге в четверг.