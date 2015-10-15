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    Яценюк: три четверти кредиторов одобрили реструктуризацию госдолга Украины

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    Списание госдолга Украины кредиторами (398)

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    По словам премьер-министр, 75 процентов членов комитета кредиторов проголосовали за реструктуризацию долгов на 8,5 миллиардов долларов и списание трех миллиардов.
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    УНИАН

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Частные кредиторы Украины большинством, которое составляет 75% голосов в комитете кредиторов, приняли решение о списании долгов Украины на сумму 3 миллиарда долларов и реструктуризации долгов на 8,5 миллиардов долларов, сообщил премьер Украины Арсений Яценюк.

    Министерство финансов Украины
    Украинское фото
    Минфин и реструктуризация долгов Украины: от проблемы к проблеме

    "Кредиторы Украины большинством, которое составляет более 75% от голосов в комитете кредиторов, приняли решение о списании долгов Украины на общую сумму 3 миллиарда долларов и реструктуризации долгов на общую сумму еще 8,5 миллиарда долларов", — сказал Яценюк на брифинге в четверг.

    По словам премьера Украины, Киеву, несмотря на сложную финансовую ситуацию в стране, удалось избежать роста госдолга.

    "Я сегодня утром посмотрел статистику касательно долга — у нас на начало 2014 года общий объем внешнего долга Украины составлял 73,1 миллиарда долларов, это то, с чем мы приняли страну фактически два года тому назад. По состоянию на 1 сентября текущего года государственный и гарантированный долг составляет 70,5 миллиарда долларов США — это ответ на вопрос, растут ли внешние долги", — сказал Яценюк.

    Смотрите также: Инфографика. Государственный и гарантированный долг Украины

    Кроме того, он заявил, что Украина предлагает России до 29 октября принять условия по реструктуризации и списанию долга на 3 миллиарда долларов, в противном случае правительство готово к судебным тяжбам.

    Глава Минфина Украины Наталия Яресько подтвердила, что Украина планирует выпустить новые облигации для проведения реструктуризации части госдолга в середине ноября

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