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    Аваков и Яценюк дадут старт набору в киберполицию

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    Также в мероприятии примет участие начальник Управления по борьбе с киберпреступностью МВД Украины Сергей Демедюк. Ранее глава МВД Арсен Аваков пояснил, чем будет заниматься киберполиция.
    Арсен Аваков и Арсений Яценюк
    МВД Украины

    КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в четверг примет участие в презентации новосозданного Департамента киберполиции, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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    "Во время мероприятия будет дан старт набору в новую украинскую киберполицию", — говорится в сообщении.

    В мероприятии примут участие министр внутренних дел Арсен Аваков и начальник Управления по борьбе с киберпреступностью МВД Украины Сергей Демедюк.

    Аваков ранее пояснил, что основными задачами киберполиции будет борьба с преступлениями в сфере использования платежных систем, электронной коммерции, интеллектуальной собственности и информационной безопасности.

    Также киберполицейские будут информировать людей о появлении новых видов киберпреступлений, внедрять новые программные методы для систематизации и анализа информации о киберинцидентах, киберугрозах и киберпреступлениях.

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    Отметим, накануне в Тернополе стартовал набор в патрульную полицию.

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