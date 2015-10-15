Аваков и Яценюк дадут старт набору в киберполицию

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в четверг примет участие в презентации новосозданного Департамента киберполиции, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Во время мероприятия будет дан старт набору в новую украинскую киберполицию", — говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие министр внутренних дел Арсен Аваков и начальник Управления по борьбе с киберпреступностью МВД Украины Сергей Демедюк.

Аваков ранее пояснил, что основными задачами киберполиции будет борьба с преступлениями в сфере использования платежных систем, электронной коммерции, интеллектуальной собственности и информационной безопасности.

Также киберполицейские будут информировать людей о появлении новых видов киберпреступлений, внедрять новые программные методы для систематизации и анализа информации о киберинцидентах, киберугрозах и киберпреступлениях.

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Отметим, накануне в Тернополе стартовал набор в патрульную полицию.