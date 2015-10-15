Украина и кредиторы обсудят вопрос о $300 млн на покупку газа - Яценюк

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Кабинет министров Украины в пятницу проведет совещание с западными финансовыми организациями для урегулирования спорных вопросов, которые являются препятствием для предоставления Киеву доступа к 300 миллионам долларов кредита ЕБРР на закачку газа по реверсу из Европы, сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Завтра у нас будет совещание кабинета министров со Всемирным банком, ЕБРР, МВФ и всеми нашими европейскими партнерами по поводу получения 300 миллионов долларов на закупку природного газа на западной границе", — сказал Яценюк на заседании антикризисного энергетического штаба в четверг.

"Позиция министерства энергетики поставила под угрозу получение 300 миллионов долларов для Украины. Завтра я проведу совещание, поставим в этом вопросе серьезную точку", — добавил он.

Этот кредит должен быть предоставлен "Нафтогазу Украины" под гарантии украинского правительства. Но во вторник глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что необходимым условием получения кредитных средств в размере 300 миллионов от ЕБРР для финансирования закупки газа в Европе является реформирование системы корпоративного управления компании.

В то же время, по данным СМИ, данное кредитное соглашение не было подписано в назначенное время якобы по той причине, что ЕБРР не устраивает утвержденный Киевом план реформирования корпоративного управления "Нафтогаза".