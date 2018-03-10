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    Руслан Князевич

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Конституция Украины. Архивное фото
    В Раду внесен проект об одобрении поправок в Конституцию о децентрализации
    11:25 27.08.2015
    137Судебная и конституционная реформы в Украине
    Проект постановления о предварительном одобрении изменений в Конституцию по децентрализации внес в Верховную Раду народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Руслан Князевич.
    Драка между депутатами в кулуарах Верховной Рады Украины в Киеве, во вторник, 3 марта 2015 года
    Хроника 3 марта: драка в Раде, новые цены на газ и тепло
    09:21 04.03.2015
    1852МВФ, поправки в бюджет и заседание ВР.
    Накануне из-за драки депутатов закрылось заседание парламента. Кроме того украинцам очередной раз подняли тарифы на газ и на тепло, а также продлили период отопительного сезона.
    Руслан Князевич. Архивное фото
    Глава комитета предлагает ВР дать согласие на арест 3 судей Печерского суда
    18:09 03.03.2015
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    Глава парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич предлагает Раде дать согласие на задержание и арест трех судей, которые вели громкие дела во времена экс-президента Виктора Януковича.
    Согласительный совет, 12 января 2015
    На повестке дня Рады судебная реформа и недоработки по бюджету
    17:00 12.01.2015
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    На первом согласительном совете Верховной Рады в 2015 году депутаты пытались понять, как исправить свои прошлогодние ошибки, чтобы начать реформы.
    Верховная Рада
    Градус напряжения в сессионном зале будет зашкаливать – Князевич
    16:15 08.12.2014
    137Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    Глава парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич уверен, что в парламенте спокойно не будет, конфликты между депутатами будут продолжаться.
    Руслан Князевич
    Князевич стал представителем президента в Верховной Раде
    10:24 17.06.2014
    137Кадровые назначения Порошенко
    Президент Украины Петр Порошенко назначил народного депутата из фракции "Батькивщина" Руслана Князевича своим представителем в парламенте.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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