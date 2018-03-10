Первые местные выборы в объединенные территориальные общины отличились множеством нарушений, в частности избирательные бюллетени в пределах одной общины были разных цветов, сообщила координатор "Опоры" Ольга Айвазовская.
По словам представителя Киева в политической подгруппе контактной группы, "шанс выхода из конфликта — это вопрос десятилетий". Айвазовская считает, что основная тяжесть политики полноценной реинтеграции ложится на плечи нового поколения политиков.
Говоря о блокаде Донбасса, украинские политики очень часто "прибегают к языку вражды, когда они артикулируют основания для блокады тем, что там 100% людей - не патриоты, которые не хотят жить в Украине", заявила Ольга Айвазовская.
Представитель Киева в политической подгруппе контактной группы Ольга Айвазовская отметила, что, несмотря на все реформы в украинской военной сфере, сейчас страна не готова к военному решению конфликта.
Как сообщила представитель Киева в политической подгруппе, разногласия также касаются формата вооруженной миссии ОБСЕ. По словам Айвазовской, при самых лучших условиях для развертывания полицейской миссии на Донбассе уйдет до полугода.
Как заявила представитель Украины в политической подгруппе контактной группы, об амнистии можно говорить только после проведения демократических выборов и в случае, если будет восстановлена работа судебной ветви власти.
По словам представителя Украины в политической подгруппе Ольги Айвазовской, по состоянию на сегодня ничего не изменилось, то есть возможность или потенциал организации выборов в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей до конца года маловероятны.
Представитель Украины в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на Востоке Роман Безсмертный заявил о прекращении своей деятельности. Политолог Антон Финько сообщил о причинах и последствиях решения Безсмертного.
Переговоры по поводу выборов на Донбассе продолжаются. На данный момент стороны не пришли к общему знаменателю. В этой ситуации Киев привлек к обсуждению в Минске Ольгу Айвазовскую, представительницу гражданской сети "ОПОРА".
По словам координатора гражданской сети Ольги Айвазовской, проведение референдума по вопросам децентрализации является нормальной практикой, однако, по ее мнению, недопустимым является проведение плебисцита по действующему законодательству.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".