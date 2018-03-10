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    Ольга Айвазовская

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 30
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    Солист группы Океан Эльзи Святослав Вакарчук. Архивное фото
    Вакарчук может стать хорошим президентом Украины - Положинский
    00:39 23.01.2018
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    Музыкант Александр Положинский не согласен с тем, что раз Святослав Вакарчук был плохим народным депутатом, то он будет и плохим президентом.
    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
    Украина озвучила сроки по миротворцам в Донбассе
    20:14 22.01.2018
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    Представитель Украины в политической подгруппе контактной группы по Украине Ольга Айвазовская, на 18-й год украинская дипломатия, президент ставят себе цель иметь миротворцев в Донбассе.
    Ольга Айвазовская
    Выборы в терробщинах сопровождались откровенными нарушениями – Айвазовская
    12:54 30.10.2017
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    Первые местные выборы в объединенные территориальные общины отличились множеством нарушений, в частности избирательные бюллетени в пределах одной общины были разных цветов, сообщила координатор "Опоры" Ольга Айвазовская.
    Ребенок у здания, поврежденного в результате обстрела, в Донецке
    "Запасайтесь терпением". На реинтеграцию Донбасса отвели десятки лет
    21:18 20.07.2017
    1376Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Ольга Айвазовская заверила, что в настоящее время никакой заморозки конфликта нет. При этом, по ее мнению, время от времени в Донбассе будет возникать обострение конфликта.
    Ольга Айвазовская
    Вопрос выборов в Донбассе снят с повестки переговоров в Минске
    15:15 10.03.2017
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    По словам Ольги Айвазовской, с повестки дня, в том числе благодаря переговорам и позиции украинской стороны, сняты вопросы выборов, снят вопрос конституционных изменений.
    Ольга Айвазовская. Архивное фото
    Айвазовская: реинтеграция Донбасса произойдет "не при этой власти"
    16:40 07.03.2017
    422Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    По словам представителя Киева в политической подгруппе контактной группы, "шанс выхода из конфликта — это вопрос десятилетий". Айвазовская считает, что основная тяжесть политики полноценной реинтеграции ложится на плечи нового поколения политиков.
    Ольга Айвазовская
    Блокада Донбасса грозит гражданским противостоянием - Айвазовская
    16:30 07.03.2017
    1148Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Говоря о блокаде Донбасса, украинские политики очень часто "прибегают к языку вражды, когда они артикулируют основания для блокады тем, что там 100% людей - не патриоты, которые не хотят жить в Украине", заявила Ольга Айвазовская.
    Ольга Айвазовская
    Айвазовская: "национализация" в ЛДНР "заморозит" конфликт в Донбассе
    01:46 28.02.2017
    3021Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко заявили, что перестанут поставлять уголь Киеву при продолжении железнодорожной блокады.
    Ольга Айвазовская. Архивное фото
    Айвазовская: мы утратим суверенитет в случае военного решения по Донбассу
    15:23 30.11.2016
    1374Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Представитель Киева в политической подгруппе контактной группы Ольга Айвазовская отметила, что, несмотря на все реформы в украинской военной сфере, сейчас страна не готова к военному решению конфликта.
    Ольга Айвазовская. Архивное фото
    Айвазовская заявила о разногласиях с Москвой по "дорожной карте"
    13:04 29.11.2016
    802"Нормандские переговоры" по Донбассу в Минске
    Как сообщила представитель Киева в политической подгруппе, разногласия также касаются формата вооруженной миссии ОБСЕ. По словам Айвазовской, при самых лучших условиях для развертывания полицейской миссии на Донбассе уйдет до полугода.
    Глава гражданского объединения Опора Ольга Айвазовская
    Стороны могут представить свои "дорожные карты" по Донбассу - Айвазовская
    09:36 11.11.2016
    896Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    К концу ноября могут быть представлены несколько "дорожных карт" от всех сторон конфликта в Донбассе, заявила представитель Киева в политической подгруппе контактной группы Ольга Айвазовская.
    Ольга Айвазовская. Архивное фото
    Айвазовская раскрыла позицию Киева по амнистии в Донбассе
    16:23 11.07.2016
    2448"Нормандские переговоры" по Донбассу в Минске
    Как заявила представитель Украины в политической подгруппе контактной группы, об амнистии можно говорить только после проведения демократических выборов и в случае, если будет восстановлена ​​работа судебной ветви власти.
    Ополченец ДНР. Архивное фото
    Айвазовская: выборы в Донбассе до конца года маловероятны
    16:29 05.07.2016
    487Итоги "нормандии" и интервью Порошенко
    По словам представителя Украины в политической подгруппе Ольги Айвазовской, по состоянию на сегодня ничего не изменилось, то есть возможность или потенциал организации выборов в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей до конца года маловероятны.
    Центральная избирательная комиссия
    Дальше тянуть нельзя. Эксперты о смене состава ЦИК
    10:42 08.06.2016
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    Порошенко внес в ВР два постановления – об увольнении 12 членов ЦИК и назначения 11 новых. Эти кадровые ротации проходят почти за месяц до перевыборов в мажоритарных округах.
    Ольга Айвазовская
    Минский процесс переговоров нуждается в модернизации - Айвазовская
    13:08 23.05.2016
    463Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Ольга Айвазовская подчеркнула, что минский процесс требует модернизации - как в вопросе содержания, так и организации, а также в части аргументов украинской стороны.
    Подготовка к голосвани на выборах в Мариуполе 29 ноября
    Политолог о выборах на Донбассе: Единого решения у Украины нет
    20:23 29.04.2016
    1319"Нормандские переговоры" по Донбассу в Минске
    Представитель Украины в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на Востоке Роман Безсмертный заявил о прекращении своей деятельности. Политолог Антон Финько сообщил о причинах и последствиях решения Безсмертного.
    Глава гражданского объединения Опора Ольга Айвазовская
    Айвазовской не предлагали войти в контактную группу
    19:38 28.04.2016
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    Ольга Айвазовская, глава гражданского объединения "Опора", сообщила, что не получала предложения о замене Романа Безсмертного в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу.
    Конференц-зал Premier в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Подключение Айвазовской к обсуждениям в Минске пойдет на пользу переговорам – Бортник
    21:54 05.04.2016
    368Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    Переговоры по поводу выборов на Донбассе продолжаются. На данный момент стороны не пришли к общему знаменателю. В этой ситуации Киев привлек к обсуждению в Минске Ольгу Айвазовскую, представительницу гражданской сети "ОПОРА".
    Голосование в Украине. Архивное фото
    "ОПОРА" раскритиковала идею референдума по изменениям в Конституцию
    02:59 26.01.2016
    399Судебная и конституционная реформы в Украине
    По словам координатора гражданской сети Ольги Айвазовской, проведение референдума по вопросам децентрализации является нормальной практикой, однако, по ее мнению, недопустимым является проведение плебисцита по действующему законодательству.
    Выборы в Мариуполе 29 ноября
    На выборах в Мариуполе и Красноармейске не было существенных нарушений - "ОПОРА"
    21:17 29.11.2015
    103Выборы в Мариуполе и Красноармейске: итоги
    Согласно информации, среди мелких нарушений - нарушение тайны голосования, фотографирование избирательных бюллетеней, попытки выноса бюллетеней, уничтожение бюллетеня, обесточивание участка и др.
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