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Выборы продолжаются: 29 ноября выбирать местные советы будут Мариуполь и Красноармейск, которые уже, по сути, превратились в "горячие точки" на карте Украины. Правоохранители не исключают терактов, но само голосование – по-прежнему под вопросом.