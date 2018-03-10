Выборы продолжаются: 29 ноября выбирать местные советы будут Мариуполь и Красноармейск, которые уже, по сути, превратились в "горячие точки" на карте Украины. Правоохранители не исключают терактов, но само голосование – по-прежнему под вопросом.
Глава Центризбиркома Михаил Охендовский заявил, что срыв голосования в Мариуполе и Красноармейске обусловлен "системным противозаконным бездействием" некоторых членов городских избирательных комиссий этих населенных пунктов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".