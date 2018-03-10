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    Иван Стойко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Местные выборы 2015: как голосовали в Украине
    Выборы в Мариуполе и Красноармейске: анонсируют террор и огонь на поражение
    19:14 26.11.2015
    1381Выборы в Мариуполе и Красноармейске: итоги
    Выборы продолжаются: 29 ноября выбирать местные советы будут Мариуполь и Красноармейск, которые уже, по сути, превратились в "горячие точки" на карте Украины. Правоохранители не исключают терактов, но само голосование – по-прежнему под вопросом.
    Проверка боеготовности гарнизона полиции в Мариуполе
    В ходе выборов в Мариуполе и Красноармейске возможны теракты - МВД
    12:39 26.11.2015
    199Выборы в Мариуполе и Красноармейске: итоги
    По словам советник министра внутренних дел Украины Ивана Стойко, для охраны порядка в Мариуполе и Красноармейске будет задействовано более тысячи патрулей. Выборы должны состоятся 29 ноября.
    Михаил Охендовский. Архивное фото
    Главу ЦИК проверят на причастность к срыву выборов в Мариуполе - МВД
    03:52 27.10.2015
    980Выборы, города, теризбиркомы - скандалы
    Глава Центризбиркома Михаил Охендовский заявил, что срыв голосования в Мариуполе и Красноармейске обусловлен "системным противозаконным бездействием" некоторых членов городских избирательных комиссий этих населенных пунктов.
    Милиционеры. Архивное фото
    МВД берет под круглосуточную охрану все избирательные комиссии
    13:15 20.10.2015
    65Местные выборы 2015: итоги
    Как отметил советник министра внутренних дел Иван Стойко и глава координационной группы МВД, в органы внутренних дел поступило более 2 тысяч сообщений о нарушениях избирательного законодательства.
    Министерство внутренних дел Украины
    МВД прогнозирует четыре "горячие точки" на местных выборах
    14:41 28.09.2015
    404Избирательная кампания по местным выборам
    Советник министра внутренних дел Иван Стойко отметил, что на выборах будут несколько "горячих точек", в частности, это Харьков, Одесса, Днепропетровск и, возможно, Закарпатье.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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