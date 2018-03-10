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    топливо

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 23
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    Газораспределительная станция. Архивное фото
    Украина и топливо РФ: словесные игры в газовую (не)зависимость
    17:10 24.01.2018
    1370Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Украинские власти несколько лет уверяли украинцев в отсутствии необходимости закупать газ у РФ, но в последние месяцы риторика резко изменилась. Российский газ возвращается в Украину, а всему виной якобы вердикт Стокгольмского арбитража.
    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    То бензин, а то дети. Что спрятано в цене на топливо?
    11:16 12.01.2018
    1046
    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что рынок будет реагировать на подорожание бензина постепенным переходом на более дешевые виды топлива.
    Леонид Косянчук
    Почему продолжают расти цены на топливо в Украине
    15:15 28.11.2017
    706
    Повышение цен на нефтепродукты в 2017 году непрогнозируемое и кардинально отличается от ежегодной сезонной ситуации на рынке, заявил Леонид Косянчук.
    Леонид Косянчук
    За сговор и повышение цены на автогаз, как всегда, никто не ответит — Косянчук
    14:35 13.10.2017
    112
    Антимонопольному комитету может не хватить квалификации, чтобы довести до логического завершения дело о подорожании автогаза, заявил эксперт Леонид Косянчук.
    Ополченцы ДНР на линии разграничения. Архивное фото
    В ДНР сообщили, что ВСУ готовятся возобновить конфликт
    01:32 20.08.2017
    642Донбасс: новое перемирие
    По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, в последние несколько дней Вооруженные силы Украины умышленно нагнетают обстановку на горловском направлении.
    Служба Безопасности Украины
    СБУ провела обыски в 30 офисах компаний-импортеров топлива - СМИ
    17:04 07.06.2017
    196
    По информации СБУ, компании-импортеры ввозили сырье из соседних России и Белоруссии, используя при этом оффшоры. Таким образом они меняли цену и качество товара, чтобы снизить таможенную стоимость.
    Тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ), использующиеся на атомных электростанциях
    Чем финансовые проблемы Westinghouse грозят Украине
    17:09 09.02.2017
    2541Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Японская корпорация Toshiba заявила о прекращении осуществления сделок в области атомной энергетики из-за финансовых проблем своего американского подразделения компании Westinghouse. Чем это грозит Украине?
    Тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ), использующиеся на атомных электростанциях
    Украина намерена производить в Казахстане изделия для АЭС
    21:15 20.09.2016
    585Украина в тисках энергозависимости
    Министр энергетики Игорь Насалик заверил, что украинская сторона заинтересована и готова сотрудничать в организации взаимовыгодного производства тепловыделяющих сборок (ТВС) на территории Казахстана.
    В Сиднее рядом с аэропортом перевернулся грузовик с горючим
    В Сиднее рядом с аэропортом перевернулся грузовик с горючим
    18:56 19.08.2016
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    В результате аварии никто не пострадал. Однако вблизи места ДТП образовались многокилометровые пробки. Спасатели перекрыли несколько соседних дорог. Топливо из грузовика выкачали.
    Южно-Украинская АЭС
    Владимир Губарев: эксперименты с ядерным топливом закончатся вторым Чернобылем
    15:16 29.03.2016
    2557Энергетика Украины в режиме ЧП.
    Последние дни в Интернете распространяется информация о внезапном ремонте трех энергоблоков на Южно-Украинской атомной электростанции.
    Автозаправочная станция. Архивное фото
    В Украине каждый третий литр топлива некачественный или поддельный - эксперт
    21:39 12.03.2016
    1479
    Согласно информации президента Ассоциации объединения операторов рынка нефтепродуктов в Украине Леонида Косянчука, в Украине отсутствует механизм конфискации топлива.
    Автозаправочная станция. Архивное фото
    То бензин, а то – дети. О контрафакте на заправках
    17:28 12.03.2016
    1012
    Президент Ассоциации объединения операторов рынка нефтепродуктов в Украине Леонид Косянчук в эфире Голоса Столицы прокомментировал результаты государственной проверки качества топлива на АЗС.
    Блэкаут в Крыму
    Топливо в Крым выгоднее доставлять танкерами – Минэнерго РФ
    10:45 28.11.2015
    1107Энергоблокада: Крым без электричества
    Согласно информации замминистра энергетики РФ Андрея Черезова, рассматривается вопрос доставки топлива в Крым танкерами из Новороссийска в Феодосию, где находится крупная нефтебаза.
    Работа автозаправочной станции
    Эксперт: Украина нашла альтернативу нефтепродуктам РФ без помощи Минэнерго
    20:49 19.11.2015
    511Экономический кризис
    Эксперт рынка нефтепродуктов Геннадий Рябцев отметил, что нет заслуги Министерства угольной промышлености в том, что Украина нашла альтернативу российским нефтепродуктам. По его словам, рынок нефтепродуктов был и так открытым.
    Автозаправочная станция
    Эксперт: для проверок топлива на заправках нет финансирования
    19:38 19.11.2015
    36Экономический кризис
    Президент ассоциации объединения операторов рынка нефтепродуктов в Украине Леонид Косянчук отметил, что в Украине нет законодательной базы для проверок топлива на автозаправках. По его словам, соответствующее законодательство нужно создавать.
    Автозаправочная станция
    Эксперт сказал, от чего будут зависеть цены на топливо
    20:20 18.10.2015
    464
    По мнению директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, цены будут зависеть только от двух факторов. Это фактор мировых цен на нефть и фактор курсовых колебаний гривны.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    На буксирном теплоходе в Киевской области произошел взрыв
    16:31 18.10.2015
    359
    Буксирный теплоход БТ 1 401 был пришвартован на реке Днепр вблизи с.Триполье, Обуховского р-на Киевской области. Взрыв произошел в результате перекачки топлива непредназначенным насосом в емкость.
    Автозаправочная станция
    Эксперт: ограничив поставки топлива в Украину, "Роснефть" ударила по себе
    20:40 23.09.2015
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    По словам заместителя директора научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева, Украине не нужно искать альтернативу топливу "Роснефти", поскольку нет причин для дефицита.
    Последствия пожара на нефтебазе под Киевом
    В ГСЧС рассказали об обстановке на нефтебазе под Киевом
    16:15 21.06.2015
    106Пожары и их последствия в Киеве и области
    Согласно информации, перекачка горючей смеси из резервуара № 3 объемом 900 куб. м в резервуар № 5 дизельной группы объемом 900 куб. м окончена. Осуществляется контроль за пожарной обстановкой.
    Пожар на нефтебазе под Киевом
    Горение резервуара на нефтебазе под Киевом прекратилось - ГСЧС
    16:23 14.06.2015
    371Пожары и их последствия в Киеве и области
    Согласно информации, на территории нефтебазы наблюдаются лишь незначительные очаги горения снизу у емкости 900 кубометров с бензином, где происходит утечка топлива.
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