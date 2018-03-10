Украинские власти несколько лет уверяли украинцев в отсутствии необходимости закупать газ у РФ, но в последние месяцы риторика резко изменилась. Российский газ возвращается в Украину, а всему виной якобы вердикт Стокгольмского арбитража.
Японская корпорация Toshiba заявила о прекращении осуществления сделок в области атомной энергетики из-за финансовых проблем своего американского подразделения компании Westinghouse. Чем это грозит Украине?
Эксперт рынка нефтепродуктов Геннадий Рябцев отметил, что нет заслуги Министерства угольной промышлености в том, что Украина нашла альтернативу российским нефтепродуктам. По его словам, рынок нефтепродуктов был и так открытым.
Президент ассоциации объединения операторов рынка нефтепродуктов в Украине Леонид Косянчук отметил, что в Украине нет законодательной базы для проверок топлива на автозаправках. По его словам, соответствующее законодательство нужно создавать.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".