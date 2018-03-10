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    Александр Нарбут

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Логотип компании Газпром на административном здании в Москве
    Нарбут: у "Газпрома" хватит активов в Украине для взыскания штрафа
    02:37 18.05.2017
    1036Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По словам президента Киевского института энергетических исследований Александра Нарбута, заявления премьер-министра Владимира Гройсмана о том, что взыскание не будет касаться транзитного газа, демонстрируют его правовой нигилизм.
    Кабинет министров Украины
    Кабмин последовательно "перекрывает газ" добывающим компаниям
    16:14 13.06.2015
    868Украина - шаг до дефолта
    Из-за решения правительства об установлении ренты в 55% на добычу отечественного топлива рынок покидают газодобывающие компании. По мнению экспертов, руководство страны препятствует развитию сферы местной добычи топлива.
    Газовое хранилище. Архивное фото
    Как ни крути, газ у РФ самый выгодный для Украины – эксперт
    08:28 22.01.2015
    1082Переговоры по газу: Украина - РФ
    Украина рассчитывает на новые переговоры с Россией об условиях поставок газа после завершения действия "зимнего пакета". При этом Украина уже сократила долю импорта российского газа до 33% с 95%.
    Система отопления
    Украинские проблемы с газом и теплом только начинаются – эксперт
    10:00 27.11.2014
    13276Переговоры по газу: Украина - РФ
    О перспективах газовых поставок в Украину рассказал президент Киевского института энергетических исследований Александр Нарбут.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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