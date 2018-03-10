По словам президента Киевского института энергетических исследований Александра Нарбута, заявления премьер-министра Владимира Гройсмана о том, что взыскание не будет касаться транзитного газа, демонстрируют его правовой нигилизм.
Из-за решения правительства об установлении ренты в 55% на добычу отечественного топлива рынок покидают газодобывающие компании. По мнению экспертов, руководство страны препятствует развитию сферы местной добычи топлива.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".