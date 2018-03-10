Рейтинговое агентство S&P понизило рейтинги НОВАТЭКа, "Роснефти" и "Транснефти" до "BB+" с "BBB-" с негативным прогнозом. Понижение рейтингов компаний следует за понижением суверенного рейтинга России в январе, отмечается в релизе.
Добыча газа в РФ в январе-мае сократилась на 1,73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 285,571 миллиарда кубометров, экспорт увеличился на 8,72% - до 90,511 миллиарда кубометров.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".