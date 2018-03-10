наверх
10.03.201806:12
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Новатэк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Роснефть, архивное фото
    S&P понизило рейтинги НОВАТЭКа, "Роснефти", "Транснефти"
    19:44 04.02.2015
    94
    Рейтинговое агентство S&P понизило рейтинги НОВАТЭКа, "Роснефти" и "Транснефти" до "BB+" с "BBB-" с негативным прогнозом. Понижение рейтингов компаний следует за понижением суверенного рейтинга России в январе, отмечается в релизе.
    Газовое хранилище. Архивное фото
    Как ни крути, газ у РФ самый выгодный для Украины – эксперт
    08:28 22.01.2015
    1082Переговоры по газу: Украина - РФ
    Украина рассчитывает на новые переговоры с Россией об условиях поставок газа после завершения действия "зимнего пакета". При этом Украина уже сократила долю импорта российского газа до 33% с 95%.
    Рейтинговое агентство Fitch Ratings
    Fitch понизило рейтинги "Газпрома", ЛУКОЙЛа и РЖД
    20:13 13.01.2015
    133
    Рейтинг "Новатэка" подтвержден на уровне "ВВВ-", прогноз ухудшен до негативного.
    Главный офис Роснефти в Москве. Архивное фото
    Moody's поместило на пересмотр рейтинги 45 компаний РФ
    22:18 23.12.2014
    179Новые санкции в отношении России.
    Понижение рейтингов отражает резкое и быстрое ухудшение операционной среды в России и повышенного риска более длительного и более острого экономического кризиса.
    Добыча газа
    Добыча газа в РФ снизилась на 1,7%, экспорт вырос на 8,72%
    10:26 02.06.2014
    135Проблемы с оплатой российского газа
    Добыча газа в РФ в январе-мае сократилась на 1,73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 285,571 миллиарда кубометров, экспорт увеличился на 8,72% - до 90,511 миллиарда кубометров.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
    0
    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Все теги

    Персоны

    Организации