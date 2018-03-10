Согласно заявлению Минфина Украины, "Энергоатом", OPIC и Central Storage Safety Project Trust подписали соглашения о привлечении 250 миллионов долларов на возведение централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива.
Президент компании "Энергоатом" Юрий Недашковский и президент американской компании Holtec International Крис Сингх подписали в Киеве дополнительное соглашение к контракту на поставку оборудования для централизованного хранилища для отработавшего ядерного топлива.
Для создания полного ядерного цикла в Украине нет необходимых технологий по обогащению урана, производственных мощностей по производству топлива и также мощностей по переработке отработанного ядерного топлива.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".