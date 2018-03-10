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    хранилища

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Новое хранилище отработанного ядерного топлива
    Украина взяла кредит на строительство хранилища отработанного ядерного топлива
    15:04 21.12.2017
    244Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    Согласно заявлению Минфина Украины, "Энергоатом", OPIC и Central Storage Safety Project Trust подписали соглашения о привлечении 250 миллионов долларов на возведение централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива.
    Военный эксперт Игорь Левченко
    Хранилища боеприпасов: закрыть или лелеять?
    14:12 08.12.2017
    328Взрывы под Винницей: расследование
    Ввиду того, что за короткий срок провести такой огромный комплекс работ по строительству хранилищ малореально, сначала будут выполнены первоочередные необходимые меры, считает Игорь Левченко.
    Газокомпрессорная станция
    В конце отопительного сезона в ПХГ осталось 8 млрд кубометров газа - эксперт
    00:09 02.04.2017
    436Дело - труба! В Украине кризис с газом
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" генеральный директор центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что "Укргаздобча" увеличивает добычу внутреннего газа.
    Хранилище облученного ядерного топлива на ЧАЭС
    "Энергоатом": строительство хранилища ядерных отходов начнется в 2017 году
    20:23 24.10.2016
    639Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    По информации компании "Энергоатом", начало активной фазы строительных работ на площадке централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива ожидается в марте 2017 года.
    Хранилище облученного ядерного топлива на ЧАЭС
    Кабмин выделил землю под хранилище для отработавшего топлива с АЭС
    05:05 19.10.2016
    882Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    Президент компании "Энергоатом" Юрий Недашковский и президент американской компании Holtec International Крис Сингх подписали в Киеве дополнительное соглашение к контракту на поставку оборудования для централизованного хранилища для отработавшего ядерного топлива.
    Трубопровод
    Объем газа в ПХГ составляет 8,9 млрд кубов – "Укртрансгаз"
    22:57 16.05.2016
    121Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По информации компании "Укртрансгаз", газовые хранилища Украины пополнились на 248 миллионов кубометров. Всего сохраняется по состоянию на понедельник 8,94 миллиарда кубометров газа.
    Хранилище облученного ядерного топлива на ЧАЭС
    Нереальные планы. Сможет ли Украина создать полный ядерный цикл
    16:05 13.05.2016
    1970Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    Для создания полного ядерного цикла в Украине нет необходимых технологий по обогащению урана, производственных мощностей по производству топлива и также мощностей по переработке отработанного ядерного топлива.
    Министр энергетики РФ Александр Новак
    Новак: Украина не успеет закачать в ПХГ необходимые 4,3 млрд кубов
    15:08 12.09.2015
    168Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии
    Согласно информации, для нормального прохождения зимы необходимо не менее 19 миллиардов кубометров газа. Таким образом, нужно закачать 4,3 миллиарда кубов за оставшийся период.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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