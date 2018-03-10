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    ядерное топливо

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Новое хранилище отработанного ядерного топлива
    Украина взяла кредит на строительство хранилища отработанного ядерного топлива
    15:04 21.12.2017
    244Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    Согласно заявлению Минфина Украины, "Энергоатом", OPIC и Central Storage Safety Project Trust подписали соглашения о привлечении 250 миллионов долларов на возведение централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива.
    Порошенко дал интервью телеканалам
    Порошенко: Украина увеличит долю поставок ядерного топлива из США
    22:09 25.06.2017
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    Как заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, на данный момент продолжается строительство завода по переработке отработанного ядерного топлива.
    Штаб-квартира Государственного департамента США, архивное фото
    КНДР возобновила производство плутониевого топлива - госдеп
    23:47 07.06.2016
    79Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам представителя госдепартамента США, в КНДР берут отработанное топливо из 5-мегаваттного реактора в Йонбёне, охлаждают его и затем помещают его в перерабатывающую установку.
    Хранилище облученного ядерного топлива на ЧАЭС
    В Украине завершили извлечение ядерного топлива из энергоблоков ЧАЭС
    22:56 06.06.2016
    423Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    По информации пресс-службы Государственной инспекции ядерного регулирования, все энергоблоки Чернобыльской АЭС полностью освобождены от отработавшего ядерного топлива.
    Хранилище облученного ядерного топлива на ЧАЭС
    Рано или поздно Украина должна принять из РФ ядерные отходы - Марунич
    21:59 26.04.2016
    2597Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    По словам сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, существует международная конвенция, по которой любая страна, производящая ядерные отходы или отработавшее ядерное топливо, обязана хранить его на своей территории.
    Объект Укрытие на Чернобыльской АЭС
    Первый и второй энергоблоки ЧАЭС лишатся ядерного статуса
    23:56 23.04.2016
    1344Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    По словам генерального директора ЧАЭС Игоря Грамоткина, в ближайший месяц первый и второй энергоблоки будут освобождены от поврежденного ядерного топлива, которое было наработано в процессе эксплуатации.
    Хранилище облученного ядерного топлива на ЧАЭС
    Украина и полноценный ядерный цикл. Комментарий эксперта
    07:26 18.04.2016
    1073Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    Полноценный ядерный цикл Украина сможет создать лишь после того, как улучшится экономическая ситуация в стране. Об этом в эфире радиостанции 106 FM сообщил эксперт Международного союза ветеранов атомной энергетики и промышленности Сергей Барбашев.
    Хранилище облученного ядерного топлива на ЧАЭС
    Семерак: захоронение отработанного ядерного топлива - вопрос нацбезопасности
    01:56 17.04.2016
    554Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    По словам глава Минэкологии и природных ресурсов Остапа Семерака, если Украина сможет обеспечивать утилизацию отработанного ядерного топлива на своей территории, то отпадает необходимость оплачивать услуги России в этом вопросе.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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