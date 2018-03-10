Согласно заявлению Минфина Украины, "Энергоатом", OPIC и Central Storage Safety Project Trust подписали соглашения о привлечении 250 миллионов долларов на возведение централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива.
По словам сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, существует международная конвенция, по которой любая страна, производящая ядерные отходы или отработавшее ядерное топливо, обязана хранить его на своей территории.
По словам генерального директора ЧАЭС Игоря Грамоткина, в ближайший месяц первый и второй энергоблоки будут освобождены от поврежденного ядерного топлива, которое было наработано в процессе эксплуатации.
Полноценный ядерный цикл Украина сможет создать лишь после того, как улучшится экономическая ситуация в стране. Об этом в эфире радиостанции 106 FM сообщил эксперт Международного союза ветеранов атомной энергетики и промышленности Сергей Барбашев.
По словам глава Минэкологии и природных ресурсов Остапа Семерака, если Украина сможет обеспечивать утилизацию отработанного ядерного топлива на своей территории, то отпадает необходимость оплачивать услуги России в этом вопросе.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".