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    Дороговизна автотоплива. Будет спрос - будет рост

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    Во всем мире увеличивается спрос на топливо, из-за чего будет расти и цена - это обычные законы рынка, объясняет Леонид Косянчук. А вслед за топливом вверх потянутся и цены на остальные товары.
    Заправка
    REUTERS Benoit Tessier

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Сегодня на рынке нефтепродуктов страны сложилась ситуация, которая опровергает излюбленный тезис журналистов, заявил эксперт в сфере нефтепродуктов, гендиректор торговой сети АЗС Леонид Косянчук.

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    Журналисты любят говорить, что когда нефть и нефтепродукты в мире дорожают, то дорожает и топливо в Украине, "а когда там все дешевеет, у нас ничего не дешевеет".

    "Это не так, и ситуация, за которой мы следили в феврале, опровергает этот тезис…. Когда мы говорим в целом о рынке, мы оперируем средневзвешенными ценами. И если в начале месяца у нас была цена (на бензин) 30,39, то у нас уже сегодня цена 29,29 — больше чем на гривну уменьшилась", — сообщил эксперт.

    В целом уже мертвый сезон потребления закончился, продолжил Косянчук, причем во всем мире, потребление будет увеличиваться.

    "Пошло увеличение потребления, рынок должен отреагировать тоже адекватно — увеличивается спрос, увеличивается цена", — отметил эксперт.

    При этом он говорит, что при нынешних заоблачных ценах на топливо количество машин на дорогах страны не уменьшается — люди все равно ездят на авто. Но наблюдается интересный эффект: даже торгующие яйцами бабушки на рынках объясняют рост цен подорожавшим бензином.

    Отдельно Косянчук затронул тему Международного валютного фонда и его требований у Украине: Фонд — друг или враг для нашей страны, задается вопросом эксперт.

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    "Потому что все те моменты, которые ведут к дальнейшему обеднению населения, декларируется, что это требование МВФ. И какова их цель — сделать из нас людей или просто довести страну до нищеты?" — сказал эксперт.

    Он добавил, что не понимает, почему МВФ не требует от правительства создать новые рабочие места или вывести предприятия из юрисдикции оффшорных зон, или — возродить промышленность.

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