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    Андрей Черезов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Палаточный городок МЧС России в Симферополе
    Украина дала Крыму немного энергии, но ремонт ЛЭП продолжается
    07:59 09.12.2015
    1092Новый год - новая энергоблокада Крыма
    Утром во вторник Минэнерго РФ сообщило о восстановлении энергоснабжения всех потребителей. Потребности полуострова в э/э закрывают собственные источники, энергомост из Кубани, а в ночь на 8 декабря Украина возобновила поставки электроэнергии по одной линии.
    Блэкаут в Крыму
    Топливо в Крым выгоднее доставлять танкерами – Минэнерго РФ
    10:45 28.11.2015
    1107Энергоблокада: Крым без электричества
    Согласно информации замминистра энергетики РФ Андрея Черезова, рассматривается вопрос доставки топлива в Крым танкерами из Новороссийска в Феодосию, где находится крупная нефтебаза.
    Ситуация с энергоснабжением Крыма
    Минэнерго РФ обещает организовать дополнительные поставки дизтоплива в Крым
    01:15 23.11.2015
    365Энергоблокада: Крым без электричества
    Замминистра энергетики РФ Андрей Черезов отметил необходимость актуализации графиков временного отключения потребителей и своевременного оповещения населения об ограничениях электроснабжения.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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