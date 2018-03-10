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    Леонид Косянчук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 21
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    Леонид Косянчук
    Косянчук о деле "Укрнафты": вот увидите, виновных назначат
    16:20 06.04.2017
    274
    Эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук считает что следствие назначит виновных в деле по злоупотреблению служебным положением в "Укрнафте", при этом все забыли о долге компании перед государственным бюджетом.
    Автозаправка
    Леонид Косянчук: каждый второй литр бензина на АЗС - нелегальный
    19:23 05.07.2016
    259
    Пока легальный бизнес по продаже нефтепродуктов пытается свести концы с концами, теневой бизнес активно развивается и наращивает обороты, заявил президент Ассоциации "Объединение операторов нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук
    Автозаправочная станция. Архивное фото
    Более 40% АЗС торгуют по необъяснимо низким ценам – Косянчук
    18:46 20.05.2016
    1292
    Автозаправки попали в поле зрения АМКУ из-за повышения цен на бензин. Президент ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук убеждает, что потребность в увеличении стоимости возникла еще два месяца назад.
    Автозаправочная станция
    Косянчук: каждый третий литр бензина в Украине - "бодяга" и криминал
    14:55 20.04.2016
    474
    На украинском рынке нефтепродуктов очень много компаний, которые продают фальсификат. Каждый третий литр бензина – криминального происхождения, сообщил президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук.
    Автозаправочная станция. Архивное фото
    "Бензиновые схемы" семьи Януковича вернулись на рынок – эксперт
    14:48 19.04.2016
    876
    Президент ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук отметил, нелегальный рынок нефтепродуктов "серьезно развивался последние два года".
    Работа автозаправочной станции
    Цена на бензин превысила болевой предел покупательской способности – Косянчук
    14:37 19.04.2016
    2405
    Президент ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук отметил, что в Украине среднемесячная потребность в топливе обходится в более 65% среднего дохода.
    Автозаправочная станция. Архивное фото
    Собственных нефтепродуктов Украине хватит на 5 дней – эксперт
    14:25 19.04.2016
    799
    Украина по-прежнему импортирует более 85% нефтепродуктов, отметил президент ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук.
    Автозаправочная станция
    Почему дорожает бензин, нужно спрашивать у Гонтаревой - Косянчук
    15:31 22.03.2016
    2588Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    На внешних рынках бензин дешевеет, но в Украине потребитель расплачивается в гривне, которая обесценивается, поэтому приходится платить больше, считает президент "Ассоциации объединения операторов рынка нефтепродуктов" Леонид Косянчук.
    Автозаправочная станция
    Бензин должен подорожать на 3,5 грн, учитывая совокупность факторов - Косянчук
    20:15 21.03.2016
    2680Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Несколько крупных АЗС в понедельник подняли цены на бензин на одну гривну за литр. Президент "Ассоциации объединения операторов рынка нефтепродуктов в Украине" Леонид Косянчук отметил, что повышение должно было быть более существенным.
    Автозаправочная станция. Архивное фото
    В Украине каждый третий литр топлива некачественный или поддельный - эксперт
    21:39 12.03.2016
    1479
    Согласно информации президента Ассоциации объединения операторов рынка нефтепродуктов в Украине Леонида Косянчука, в Украине отсутствует механизм конфискации топлива.
    Автозаправочная станция. Архивное фото
    То бензин, а то – дети. О контрафакте на заправках
    17:28 12.03.2016
    1012
    Президент Ассоциации объединения операторов рынка нефтепродуктов в Украине Леонид Косянчук в эфире Голоса Столицы прокомментировал результаты государственной проверки качества топлива на АЗС.
    Автозаправочная станция. Архивное фото
    Проверки топлива на АЗС проводятся под пиар-акции Яценюка - Косянчук
    20:42 11.03.2016
    184
    Президент ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов в Украине" Леонид Косянчук считает, что государство обязано контролировать качество продукции, но пока проверки будут эпизодическими, в лучшую сторону ничего не изменится.
    Автозаправочная станция
    Никто не будет проверять бензин на "серых" заправках - эксперт
    16:04 25.01.2016
    224
    Как отметил президент Ассоциации объединения операторов рынка нефтепродуктов в Украине Леонид Косянчук, правительство обязано обезопасить население некачественной продукции.
    Автозаправочная станция. Архивное фото
    Эксперт об инициированной Кабмином проверке качества бензина
    09:24 25.01.2016
    472
    Правительство приняло решение проверить качество топлива на автозаправочных станциях. Президент Ассоциации объединения операторов рынка нефтепродуктов в Украине Леонид Косянчук заявил, такие проверки приведут к беспорядку на рынке.
    Автозаправочная станция. Архивное фото
    Косянчук рассказал о том, почему бензин в Украине не дешевеет
    18:51 12.01.2016
    1802
    Президент Ассоциации объединения операторов рынка нефтепродуктов в Украине Леонид Косянчук отметил, что гривна сильно девальвировала, а налоги на топливо возросли с 27% до 43%.
    Автозаправочная станция. Архивное фото
    Косянчук: топливо в Украине продается по минимально возможным ценам
    13:02 23.12.2015
    611
    В Украине цены на нефтепродукты не могут снижаться, ведь гривна постоянно падает, рассказал президент ассоциации объединения операторов рынка нефтепродуктов в Украине Леонид Косянчук.
    Работа автозаправочной станции
    Газ для автомобилей не подорожает – Косянчук
    20:33 21.12.2015
    392
    По словам президента ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов в Украине" Леонида Косянчука, если стоимость газа на заправках будет значительно превышать цену бензина, то этот газ никому не будет нужен.
    Автомобиль на заправке
    Нелегальные газовые заправки угрожают жизни людей – Косянчук
    20:05 21.12.2015
    161
    Президент ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов в Украине" Леонид Косянчук считает, что все участники рынка должны играть по правилам, незаконные газовые модули должны быть демонтированы.
    Автозаправочная станция
    Косянчук: в проекте госбюджета нет повышения акциза на топливо
    15:19 15.12.2015
    312Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины удалось не допустить повышение акциза на топливо в госбюджете на 2016 год, заявил президент организации Леонид Косянчук.
    Автозаправочная станция. Архивное фото
    Косянчук: пока гривна падает - топливо в Украине не подешевеет
    20:01 14.12.2015
    585Экономический кризис
    Если нефтепродукты будут дешеветь, но гривна в это время тоже будет падать - для Украины это ничего не даст, цены на топливо не станут ниже, объяснил президент Ассоциации объединения операторов рынка нефтепродуктов в Украине Леонид Косянчук.
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