585

Если нефтепродукты будут дешеветь, но гривна в это время тоже будет падать - для Украины это ничего не даст, цены на топливо не станут ниже, объяснил президент Ассоциации объединения операторов рынка нефтепродуктов в Украине Леонид Косянчук.