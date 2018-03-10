Эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук считает что следствие назначит виновных в деле по злоупотреблению служебным положением в "Укрнафте", при этом все забыли о долге компании перед государственным бюджетом.
Пока легальный бизнес по продаже нефтепродуктов пытается свести концы с концами, теневой бизнес активно развивается и наращивает обороты, заявил президент Ассоциации "Объединение операторов нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук
Автозаправки попали в поле зрения АМКУ из-за повышения цен на бензин. Президент ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук убеждает, что потребность в увеличении стоимости возникла еще два месяца назад.
На украинском рынке нефтепродуктов очень много компаний, которые продают фальсификат. Каждый третий литр бензина – криминального происхождения, сообщил президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук.
На внешних рынках бензин дешевеет, но в Украине потребитель расплачивается в гривне, которая обесценивается, поэтому приходится платить больше, считает президент "Ассоциации объединения операторов рынка нефтепродуктов" Леонид Косянчук.
Несколько крупных АЗС в понедельник подняли цены на бензин на одну гривну за литр. Президент "Ассоциации объединения операторов рынка нефтепродуктов в Украине" Леонид Косянчук отметил, что повышение должно было быть более существенным.
Президент ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов в Украине" Леонид Косянчук считает, что государство обязано контролировать качество продукции, но пока проверки будут эпизодическими, в лучшую сторону ничего не изменится.
Правительство приняло решение проверить качество топлива на автозаправочных станциях. Президент Ассоциации объединения операторов рынка нефтепродуктов в Украине Леонид Косянчук заявил, такие проверки приведут к беспорядку на рынке.
По словам президента ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов в Украине" Леонида Косянчука, если стоимость газа на заправках будет значительно превышать цену бензина, то этот газ никому не будет нужен.
Президент ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов в Украине" Леонид Косянчук считает, что все участники рынка должны играть по правилам, незаконные газовые модули должны быть демонтированы.
Если нефтепродукты будут дешеветь, но гривна в это время тоже будет падать - для Украины это ничего не даст, цены на топливо не станут ниже, объяснил президент Ассоциации объединения операторов рынка нефтепродуктов в Украине Леонид Косянчук.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".