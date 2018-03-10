По информации СБУ, правоохранители изъяли из тайника, обустроенного в гараже частного дачного участка в селе Нововасильевка Бердянского района, 40 гранат Ф-1 с запалами и более 10 тысяч патронов калибра 5,45 и 7,62.
Сообщение о взрыве поступило в полицию 3 апреля в 08.20. На месте работает следственно - оперативная группа и эксперт. Полицейские обнаружили остатки трех гранат, по предварительной версии похожих на РГД-5.
По информации пресс-службы ГУ Нацполиции в Донецкой области, в колл-центр полиции поступило сообщение от 12-летнего парня, который сообщил, что во время прогулки под железнодорожным мостом нашел женскую сумку, в которой лежали гранаты.
Согласно информации, молодой человек принес в дом предмет, похожий на гранату, и демонстрировал его своим соседям. Во время неосторожного обращения боеприпас взорвался. В результате взрыва 20-летний парень погиб на месте.
Как сообщается, неизвестные бросили гранату в открытую дверь частного дома. 43-летний хозяин находился в комнате и не сразу понял, что произошло. Жена и дети в этот момент находились у родственников по соседству.
Пьяные военные моряки пытались прорваться на территорию Западной военно-морской базы в Практической гавани Одесского порта. В настоящее время командование флота проводит служебное расследование обстоятельств происшествия.
Как сообщается, за мгновение до смерти мужчина разговаривал с бывшей женой, которая недавно развелась с ним. Он сообщил женщине, что собирается покончить жизнь самоубийством, после чего она услышала взрыв.
В воскресенье, 22 ноября, на Майдане в Киеве прошло народное вече. Главной темой стало недовольство деятельностью президента. В Кривом Роге в этот же день прошел митинг против признания результатов выборов мэра.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".