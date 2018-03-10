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    гранаты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 21
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    Работа украинских полицейских. Архивное фото
    А вы уже привыкли к чернухе? Очередные криминальные выходные
    18:12 14.08.2017
    1395Днепр, Львов: взрывные события
    Жить становится в Украине все страшнее и страшнее. Ни день не обходится без эксцессов: то избивают до смерти, то стреляют, то гранаты кидают, то массовые ДТП. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.
    Президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта
    Граната – последний агрумент. Есть ли защита от смертоносного "фрукта"
    11:34 14.08.2017
    410Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Ни в коем случае нельзя вступать в переговоры с человеком, у которого в руках граната, его реакция может быть непредсказуемой и обернуться трагедией, подчеркивает эксперт Сергей Шабовта.
    В Донецкой области полиция задержала автомобиль с гранатами
    В Донецкой области полиция задержала автомобиль с гранатами
    04:35 06.08.2017
    115Донбасс: новое перемирие
    За рулем автомобиля был 29-летний местный житель. При осмотре авто правоохранители обнаружили две гранаты РГД-5, гранату Ф-1 с запалами и два магазина к автомату Калашникова с патронами.
    СБУ обнаружила тайник с патронами и гранатами в Запорожской области. Видео
    СБУ обнаружила тайник с патронами и гранатами в Запорожской области
    03:09 04.05.2017
    66
    По информации СБУ, правоохранители изъяли из тайника, обустроенного в гараже частного дачного участка в селе Нововасильевка Бердянского района, 40 гранат Ф-1 с запалами и более 10 тысяч патронов калибра 5,45 и 7,62.
    В Донецкой области предприятие забросали гранатами
    В Донецкой области предприятие забросали гранатами
    15:31 03.04.2017
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    Сообщение о взрыве поступило в полицию 3 апреля в 08.20. На месте работает следственно - оперативная группа и эксперт. Полицейские обнаружили остатки трех гранат, по предварительной версии похожих на РГД-5.
    Национальная полиция Украины
    В Запорожье на детской площадке нашли гранату
    22:37 25.03.2017
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    Согласно информации, патрульные оцепили территорию и вызвали специалистов, изъяли гранату и направили ее на экспертизу. Это оказалась боевая граната РГД-5 с запалом.
    Возле Славянска полиция обнаружила сумку с гранатами
    Возле Славянска полиция обнаружила сумку с гранатами
    22:51 03.03.2017
    54Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    По информации пресс-службы ГУ Нацполиции в Донецкой области, в колл-центр полиции поступило сообщение от 12-летнего парня, который сообщил, что во время прогулки под железнодорожным мостом нашел женскую сумку, в которой лежали гранаты.
    Мужчина в Запорожье угрожал взорвать себя из-за неразделенной любви
    Мужчина в Запорожье угрожал взорвать себя из-за неразделенной любви
    19:34 13.01.2017
    126Взрыв в здании полиции в Ровно
    По информации СМИ, в Запорожье нетрезвый 26-летний парень, выдернув чеку в гранате РГД-5, ходил по улице возле магазина "Сильпо" и угрожал взорвать себя.
    Украинский полицейский. Архивное фото
    В Киеве пьяный мужчина взорвал гранату во дворе жилого дома - полиция
    21:08 12.11.2016
    240Взрыв в здании полиции в Ровно
    От взрыва повреждены чугунная крышка канализационного коллектора, ворота гаража и припаркованный неподалеку автомобиль Audi, который принадлежит местному жителю.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    В Сумской области ребенок дома взорвал гранату – полиция
    18:11 15.10.2016
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    Согласно информации полиции, гранату принес домой с улицы и взорвал ребенок. Перед этим он показал находку матери и отчиму, однако они никак не отреагировали на это.
    Взрыв гранаты в Полтавской области
    Под Полтавой от взрыва гранаты погиб парень, шестеро детей ранены - НПУ
    11:41 07.05.2016
    1005
    Согласно информации, молодой человек принес в дом предмет, похожий на гранату, и демонстрировал его своим соседям. Во время неосторожного обращения боеприпас взорвался. В результате взрыва 20-летний парень погиб на месте.
    В дом многодетной семьи в Донецкой области бросили гранату
    В дом многодетной семьи в Донецкой области бросили гранату - полиция
    14:38 16.04.2016
    532Донбасс: мир или война.
    Как сообщается, неизвестные бросили гранату в открытую дверь частного дома. 43-летний хозяин находился в комнате и не сразу понял, что произошло. Жена и дети в этот момент находились у родственников по соседству.
    В Ивано-Франковской области в автомобиль депутата облсовета бросили гранату
    В Ивано-Франковской области взорвали автомобиль депутата облсовета
    16:23 06.03.2016
    773Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Согласно информации, граната взорвалась, когда машина депутата областного совета начала движение, в ней в тот момент находились депутат, его жена и еще двое пассажиров.
    Полиция Украины. Архивное фото
    В Одессе во двор частного дома бросили гранату - полиция
    16:26 06.02.2016
    659
    Согласно информации, во время происшествия владелец дома по месту проживания отсутствовал. На территории домовладения находился охранник. В результате происшествия пострадавших нет.
    Моряк
    Пьяные моряки с гранатой пытались прорваться на базу ВМС в Одессе - СМИ
    19:53 31.01.2016
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    Пьяные военные моряки пытались прорваться на территорию Западной военно-морской базы в Практической гавани Одесского порта. В настоящее время командование флота проводит служебное расследование обстоятельств происшествия.
    Полиция Украины. Архивное фото
    В Киевской области бывший участник АТО взорвал себя гранатой
    17:41 10.01.2016
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    Как сообщается, за мгновение до смерти мужчина разговаривал с бывшей женой, которая недавно развелась с ним. Он сообщил женщине, что собирается покончить жизнь самоубийством, после чего она услышала взрыв.
    Граната РГД-5, найденная под судом в Харькове
    В Харькове возле суда нашли боевую гранату
    15:31 09.12.2015
    77Рост преступности в Украине
    Как сообщили в пресс-службе областной полиции, из-за "подозрительного предмета" были эвакуированы 250 человек. Эвакуация проводилась из здания суда и близлежащих домов.
    Граната РГД–5. Архивное фото
    В бесхозной сумке возле дома во Львове обнаружили гранату - полиция
    13:34 27.11.2015
    79Рост преступности в Украине
    Сумка лежала при входе в дом, в ней находилась граната РГД-5. Взрывотехники обезвредили ее, в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
    Вече на Майдане в Киеве
    Хроника 22 ноября: Крым без света, вече на Майдане, митинг в Кривом Роге
    09:13 23.11.2015
    907Украина - буревестник революций. Годовщины
    В воскресенье, 22 ноября, на Майдане в Киеве прошло народное вече. Главной темой стало недовольство деятельностью президента. В Кривом Роге в этот же день прошел митинг против признания результатов выборов мэра.
    Полиция Украины. Архивное фото
    У здания горсовета Кривого Рога в урне нашли две гранаты
    16:14 21.11.2015
    211Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    Правоохранители приехали на место и нашли в одной из урн две гранаты, по предварительным данным, РГД-5. Возле урны, где нашли гранаты, установлена палатка представителя партии "Самопомощь".
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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