Общественные активисты обвинили врио главы пресс-службы ГУ НП Украины в Одесской области обвинили в "недостаточно патриотической позиции". На время проведения служебного расследования пресс-секретаря отстранили от исполнения служебных обязанностей.
В Одессе на кладбище разрушено около ста надгробий. Данные о принадлежности разрушенных могил военным из зоны спецоперации в Донбассе или ветеранам Второй мировой войны не соответствуют действительности.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".