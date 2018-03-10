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    ГУ НП в Одесской области

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Возле памятника Неизвестному матросу в Одессе произошла потасовка
    Пресс-секретаря Одесской полиции отстранили из-за "непатриотичных взглядов"
    23:03 12.04.2017
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    Общественные активисты обвинили врио главы пресс-службы ГУ НП Украины в Одесской области обвинили в "недостаточно патриотической позиции". На время проведения служебного расследования пресс-секретаря отстранили от исполнения служебных обязанностей.
    Фуры. Архивное фото
    Дальнобойщики перекрыли десятками фур трассу Киев-Одесса
    12:10 14.05.2016
    2049
    Согласно информации, все полосы трассы по направлению к Одессе заблокированы, объезжать фуры приходится по встречной полосе. На трассе образовалась огромная транспортная пробка.
    Полиция Украины. Архивное фото
    В Одессе 8-9 мая будут работать фильтрационные пункты - полиция
    07:57 07.05.2016
    410День Памяти и День Победы в Украине
    Согласно информации, через фильтрационные пункты будет осуществляться пропуск на "Аллею Славы" и площадь "10 апреля". Также на центральных улицах будет ограничено движение.
    На кладбищах Одессы повреждены десятки надгробий
    На кладбищах Одессы и Львовской области разрушены десятки надгробий
    17:25 10.04.2016
    844
    В Одессе на кладбище разрушено около ста надгробий. Данные о принадлежности разрушенных могил военным из зоны спецоперации в Донбассе или ветеранам Второй мировой войны не соответствуют действительности.
    Взрыв на Куликовом поле в Одессе
    Полиция квалифицировала взрыв в Одессе как хулиганство
    21:29 02.04.2016
    835Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Согласно официальной информации полиции, в результате инцидента пострадал мужчина: у него рваная рана ладони левой руки, а также сломаны два пальца. Мужчине грозит потеря двух пальцев левой руки.
    Полиция Украины. Архивное фото
    В Одессе во двор частного дома бросили гранату - полиция
    16:26 06.02.2016
    659
    Согласно информации, во время происшествия владелец дома по месту проживания отсутствовал. На территории домовладения находился охранник. В результате происшествия пострадавших нет.
    В Одесской области расстреляли бизнесмена
    В Одесской области расстреляли бизнесмена
    17:06 23.01.2016
    1067
    Согласно информации, в результате покушения пострадавший получил три огнестрельных ранения: два в область брюшной полости, третье - в правую руку. Мужчина госпитализирован.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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