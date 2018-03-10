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    кладбище

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Крематорий
    Дорогое удовольствие. Николаев дал бюджетных 1,5 млн евро на крематорий
    16:15 10.12.2017
    573
    Строительство крематория в Николаеве займет два года и будет стоить аж 1,5 миллиона евро. Все расходы пойдут из бюджета города, а вот пользоваться услугами будут немногие, прогнозирует директор КП "Ритуальные услуги".
    На кладбище в Ирпене неизвестные сожгли могилы бойцов АТО
    На кладбище под Киевом неизвестные сожгли могилы бойцов АТО
    22:20 27.05.2017
    1207Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Несколько обгоревших могил были обнаружены на Ирпенском кладбище, на аллее героев АТО. На снимках, опубликованных на странице Facebook, заметны обгоревшие национальные флаги.
    Разрушенное обстрелами донецкое кладбище
    Разрушенное обстрелами Новоигнатьевское кладбище Донецка 
    18:30 13.04.2017
    347Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Житель Донецка Сергей Голоха опубликовал на своей странице в Facebook фотографии с разрушенного боевыми действиями местного Новоигнатьевского кладбища.
    Работы по очистке оскверненных вандалами монументов в Быковне
    Работы по очистке оскверненных вандалами монументов в Быковне 
    20:16 28.01.2017
    262Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    В Быковне проходят работы по очистке оскверненных вандалами монументов на польском военном кладбище, где были нанесены надписи масляной краской.
    На крупнейшем украинском кладбище в Одессе произошел пожар
    На крупнейшем кладбище Украины произошел пожар
    17:02 10.09.2016
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    Согласно информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Как сообщили очевидцы, огонь повредил цветы и венки на десятках могил. Жертв и пострадавших нет.
    Массовая драка на Хованском кладбище в Москве
    После драки на Хованском кладбище в Москве допросили более 100 человек
    20:31 15.05.2016
    311Пожар в Москве. Гибель спасателей
    Согласно информации, проводится комплекс следственно-оперативных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лиц, причастных к его совершению.
    Массовая драка на Хованском кладбище в Москве
    Заведующего Хованским кладбищем отстранят от должности - мэрия
    23:52 14.05.2016
    2799Пожар в Москве. Гибель спасателей
    По словам руководителя департамента торговли и услуг мэрии Москвы Алексея Немерюка, заведующий Хованским кладбищем Юрий Чугуев вовремя предупредил о начале перестрелки в субботу, но "необходимо учесть, что подобные случаи возникают не сходу".
    Массовая драка на Хованском кладбище в Москве
    МВД РФ: никто из участников драки не работал на кладбище, большинство мигранты
    23:23 14.05.2016
    476Пожар в Москве. Гибель спасателей
    По предварительной информации МВД РФ, конфликтная ситуация возникла между работниками, которых граждане нанимают для обустройства могил, частным порядком.
    Сычуань. Китай
    В Китае нашли гробницы возрастом около 4,5 тыс лет - СМИ
    19:56 17.04.2016
    740
    Согласно информации, гробницы отличаются друг от друга по своему стилю. Это древнейшее и наиболее хорошо сохранившееся кладбище на равнине Чэнду. В гробницах были обнаружены хорошо сохранившиеся останки погребенных.
    Разминирование кладбищ в зоне АТО перед Пасхой. Видео
    Разминирование кладбищ в зоне АТО перед Пасхой 
    05:55 17.04.2016
    237Донбасс: мир или война.
    В городе Попасной Луганской области Служба безопасности Украины совместно с Национальной гвардией и ГСЧС проверили перед Пасхой пять кладбищ на наличие мин и других взрывоопасных предметов.
    На кладбищах Одессы повреждены десятки надгробий
    На кладбищах Одессы и Львовской области разрушены десятки надгробий
    17:25 10.04.2016
    844
    В Одессе на кладбище разрушено около ста надгробий. Данные о принадлежности разрушенных могил военным из зоны спецоперации в Донбассе или ветеранам Второй мировой войны не соответствуют действительности.
    Поминальный день в Киеве
    Поминальный день в Киеве 
    17:50 19.04.2015
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    В воскресенье, 19 апреля, в Украине - поминальный день. Жители всех городов страны, в том числе и Киева, пришли на могилы, чтобы помянуть своих умерших родственников.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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