Строительство крематория в Николаеве займет два года и будет стоить аж 1,5 миллиона евро. Все расходы пойдут из бюджета города, а вот пользоваться услугами будут немногие, прогнозирует директор КП "Ритуальные услуги".
По словам руководителя департамента торговли и услуг мэрии Москвы Алексея Немерюка, заведующий Хованским кладбищем Юрий Чугуев вовремя предупредил о начале перестрелки в субботу, но "необходимо учесть, что подобные случаи возникают не сходу".
Согласно информации, гробницы отличаются друг от друга по своему стилю. Это древнейшее и наиболее хорошо сохранившееся кладбище на равнине Чэнду. В гробницах были обнаружены хорошо сохранившиеся останки погребенных.
В Одессе на кладбище разрушено около ста надгробий. Данные о принадлежности разрушенных могил военным из зоны спецоперации в Донбассе или ветеранам Второй мировой войны не соответствуют действительности.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".