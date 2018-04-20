Николаевский журналист погулял по местному кладбищу и делится впечатлениями

РИА Новости Украина

Через неделю после праздника Пасхи у православных христиан наступают поминальные дни. В это время все отправляются на кладбища – туда, где покоятся их близкие. Посещение кладбища – это всегда свидание с вечностью. Большинство людей здесь вспоминают о бренности бытия, о неизбежности ухода в мир иной.

А еще кладбище является наглядной иллюстрацией одной старой философской истины Sic transit gloria mundi – "Так проходит слава мирская". Особенно, когда проходишь мимо могил тех, одному слову которых повиновались тысячи и тысячи людей, кто ворочал громадными средствами, строил города, корабли и т. д. Им подчинялись, им поклонялись, им завидовали. Но проходит совсем немного времени и руководить, творить, приказывать начинают другие, былая слава очень скоро сходит на "нет", а человек занимает свое место на кладбище. И помнят о нем теперь только родственники да друзья – причем, с каждым годом все реже и реже, пишет Ирина Чернышова.

Издание "Новости-N” (Николаев) подготовило для своих читателей серию репортажей с главного городского кладбища у с. Мешково-Погорелово.

Почетный сектор

Так называемый "почетный сектор" на городском кладбище, расположенный недалеко от главного входа и центральной аллеи кладбища, существует давно – когда-то здесь хоронили партийных руководителей города и области. Со временем могил здесь становится все больше, а места – меньше. К партийным руководителям добавились мэры, депутаты, чиновники, бизнесмены, а также просто родственники всех вышеперечисленных. Именно в этот "почетный" сектор мы и отправились.

Недалеко от центральной аллеи, справа, расположена общая могила Вениамина и Тамары Демьяновых. Вениамин Алексеевич Демьянов курировал с 1962 в Николаевской области оборонную, промышленную и строительные сферы. Именно Демьянов убедил чиновников Минсудпрома СССР в необходимости строительства микрорайона Намыв в Николаеве. По его инициативе при Дворце Судостроителей (сейчас Областной дворец культуры) был построен выставочный зал, известный сегодня горожанам как "Нарим". Больница судостроителей в Дубках, микрорайона Соляные, как и строительство НГЗ, моста через Ингул – все Демьянов. Умер Вениамин Алексеевич Демьянов в 1988 году в возрасте 57 лет. Рядом с ним похоронена его жена, Тамара, всю жизнь проработавшая преподавателем в Николаевском пединституте.

Эдуард Алексеевич Шорин также похоронен в "почетном" секторе. Первый секретарь Николаевского горкома КПУ, депутат Верховного совета УССР, затем – первый заместитель председателя Николаевского облисполкома. При Шорине в Николаеве были построены и введены в эксплуатацию домостроительный комбинат, Матвеевский завод силикатных изделий, городок "Сказка" – он отвечал за объект лично. Эдуард Шорин награжден орденами "Знак Почета" и Трудового Красного Знамени. А за создание Музея судостроения и флота в 1978 году стал лауреатом республиканской премии имени Шевченко. Эдуард Алексеевич умер в 1993 году в 59 лет.

Слева от входа тоже почетная аллея. Здесь находится, например, могила Виктора Васильевича Зинченко. С 1990 года был председателем Заводского райисполкома г. Николаева. В тяжелые 90-е при нем в районе открылся первый в городе социальный магазин "Доброта", первый Дом быта для пенсионеров. Была построена школа №57 на Намыве, центр реабилитации детей-инвалидов, на Намыве построено новое здание райотдела милиции. С апреля 1998 года по май 2000 года Виктор Зинченко работал заместителем городского головы. Умер он в 2009 году в возрасте 67 лет.

Новости N Кладбище Николаева. Почетный сектор

Чуть дальше – большой гранитный памятник. Тут покоится Виктор Иванович Ильин – бывший председатель Николаевского облисполкома, занимавший эту должность с 1982 по 1989 год. В Николаеве благодаря ему было построено здание интерната №4. В области он занимался развитием сельского хозяйства, был очень грамотный специалист в данной отрасли. Умер в 2001 году на 70-м году жизни.

Андрей Васильевич Курючкин похоронен по соседству. С 1998 по 2000 год он был заместителем городского головы Анатолия Олейника, курировал вопросы торговли, транспорта и инфраструктуры. Проектом троллейбуса на Северный руководил именно он, тогда же был разработан проект троллейбусной линии на Намыв — даже был расширен проезд. До этого много лет возглавлял швейно-галантерейную фабрику "Ангела", продукцию которой вывел на европейский уровень. Умер в 56 лет в 2001 году.

Иркин Алимджанович Балтаев похоронен сразу у входа – с 1998 по 2002 годы он был заместителем главы Ленинской районной администрации Николаева. В 2002 г. назначен начальником управления жилищно-коммунального хозяйства, которому он отдал немало своих сил. С 2004 по 2005 гг. – заместитель городского головы – начальник управления ЖКХ. Последнее время возглавлял КП "Николаевкоммунтранс". Скончался в 2007 году в 52 года после продолжительной болезни.

"Мэрская" аллея

Прямо по центру, напротив входа, на главном городском кладбище расположена уже ставшая известной горожанам "мэрская" аллея. "Открывает" ее могила Анатолия Алексеевича Олейника. Анатолий Алексеевич стал первым в череде руководителей города, кто скончался, будучи в должности. Несмотря на то, что мэром он успел поработать менее двух лет, горожане с благодарностью его вспоминают до сих пор. За столь короткий срок он сумел расплатиться с многомиллионными городскими долгами, сумма которых составляли более трети годового бюджета города, наладить работу коммунальных служб, создал инфраструктуру в новом микрорайоне "Северный". Троллейбус №6, широкий заасфальтированный проспект Героев Сталинграда – личная заслуга Анатолия Алексеевича. Умер Анатолий Олейник в результате тяжелой болезни, с которой боролся до последних дней жизни.

Новости-N Кладбище Николаева. «Мэрская» аллея

Иван Максимович Канаев продолжает "аллею мэров" – его могила следующая после Олейника. С 1974 по 1982 годы он возглавлял Николаевский горисполком – должность, сопоставимая с нынешним городским головой. В эти годы в Николаеве открылся на своем нынешнем месте Николаевский зоопарк – это была зона его личной ответственности. Производилась активная застройка многоэтажными домами проспекта Ленина, строительство 70-го микрорайона. В 1996 году Ивану Канаеву было присвоено звание "Почетный гражданин Николаева". Скончался Иван Канаев в 2007 году. До своего 81-го дня рождения он не дожил 12 дней.

Далее похоронен Владимир Дмитриевич Чайка – человек, которому принадлежит рекорд пребывания в должности мэра Николаева- почти 13 лет, с 2000 по 2013 годы. Четыре раза подряд николаевц избирали его городским головой. Владимир Дмитриевич отличался веселым нравом, любил пошутить, всегда подчеркивал, что "ходит по городу без охраны". При нем ввели в эксплуатацию ТРЦ "Сити-центр", завершили строительство муниципального коллегиума. За 13 лет было много всего – и хорошего, и плохого, но прежде всего Чайка запомнился именно тем, что был "народным мэром". И конечно исполнением песни "Белые крылья". Умер Владимир Дмитриевич 2 марта 2013 года. На момент смерти ему исполнилось 64 года.

Могила Владимира Ивановича Коренюгина закрывает "мэрскую" аллею. Судьба распорядилась так, что Владимиру Ивановичу пришлось в марте 2013 года стать у руля Николаева после смерти мэра Владимира Чайки. До этого Коренюгин 7 лет занимал должность секретаря Николаевского горсовета. Владимир Иванович исполнял обязанности мэра всего полгода, однако за этот период запомнился тем, что пытался "выбить" и почти получил субвенцию на реконструкцию школы № 36, лично курировал строительство нового детского садика на Намыве. Но детсад открывали уже без Владимира Ивановича, который скоропостижно скончался 24 сентября 2013 года – спустя всего полгода после Владимира Чайки. Владимиру Коренюгину было 60 лет. Похоронен он рядом с мэром Чайкой.

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В последние годы у "мэрской" аллеи на кладбище появился и второй ряд. Там похоронен Александр Фомич Молчанов, который с 1982 до 1990 г. был председателем Николаевского горисполкома, кроме того неоднократно избирался депутатом городского и областного советов. При нем были построены Дом торговли "Южный Буг", аэровокзал, железнодорожный вокзал, спортшкола "Надежда", введен в эксплуатацию водовод "Днепр-Николаев". В 2008 году ему было присвоено звание "Почетный гражданин г. Николаева". Умер Александр Фомич в 2012 году в возрасте 70 лет.

По соседству находится могила еще одного главы города, Николая Григорьевича Брюханова – председателя Николаевского городского исполнительного комитета с 1966 по 1974 годы. Почётный гражданин г. Николаева с 1994 года. При нем были построены Дворец культуры и техники судостроителей, кинотеатр "Юность", междугородный автовокзал; пущен городской троллейбус, была проложена теплотрасса на ЮТЗ. По его распоряжению были убраны трамвайные пути на Советской – улица была отдана пешеходам. В 1970 году за успехи в социально-экономическом развитии город Николаев и лично Николай Брюханов были награждены орденами Трудового Красного Знамени. Николай Григорьевич дожил до почтенного возраста и скончался в 90 лет в 2015 году.

Почетный сектор – новый

Между "мэрской" аллеей и "почетным" сектором, справа от входа, где еще десять лет назад был широкий асфальтированный проход, сегодня новый сектор. На табличках и памятниках – известные фамилии.

Прямо у пешеходной аллеи могила Александра Викторовича Бондаря, который на протяжении длительного занимал пост главного архитектора города Николаева. Скончался в возрасте 56 лет летом 2016 года. Последние два года жизни для Бондаря были непростыми: он вынужден был защищать свое честное имя в суде. В 2014-м Бондаря по обвинению в получении взятки в смехотворной сумме 2 000 гривен показательно задержали прямо в здании горисполкома, почему-то под прицелом камер журналистов. Кадры с главным архитектором, лежащим в наручниках на полу в коридоре мэрии с удовольствием транслировали по телевидению. По словам близких, он очень сильно переживал, и в результате сердце не выдержало – 22 июля 2016 года жена нашла Александра Викторовича мертвым в их квартире. Родные Александра Бондаря настояли на том, чтобы следствие по делу о получении взятки было доведено до конца. В результате обвинение рассыпалась, словно карточный домик, экс-главного архитектора суд оправдал, правда, уже посмертно.

Новости-N Кладбище Николаева. Новый сектор

За ним, чудь дальше, похоронен Николай Сергеевич Дзарданов – один из лидеров местной ячейки запрещенной ныне компартии, бывший народный депутат Украины. Запомнился николаевцам своими яркими высказываниями, как в общении с журналистами, так и во время публичных выступлений. В 2013 году его вывели из руководящего состава областной ячейки компартии за то, "что он не приносит пользы партии". На самом деле, как говорили тогдашние коммунисты, он прямо на заседании обкома партии наговорил столько "лестного" в адрес руководства, что его едва не побили. После завершения политической карьеры и перевыборов Верховной Рады в 2014 году, а потом и запрета в Украине КПУ, Николай Сергеевич пропал из поля зрения общественности. В сентябре 2016 года в возрасте 63 лет Николай Дзарданов скончался.

Недалеко совместная с женой могила Федора Федоровича Зайвого – председателя Николаевского облисполкома с 1975 по 1982 годы. В этот период началось строительство областной противотуберкулезной больницы в Сливино, открыты Первомайский мясокомбинат, введен в эксплуатацию Морпорт. В июле 1980 года начал работать Николаевский глиноземный завод. Кроме того, при Федоре Федоровиче было введено в эксплуатацию здание нынешнего облсовета и облгосадминистрации на Адмиральской. При нем началось строительство и был введен в эксплуатацию первый блок ЮУ АЭС. Скончался Федор Федорович Зайвый в 2013 году, не дожив месяц до своего 82-го дня рождения.

Светлана Васильевна Карпий – бывший первый заместитель главы Николаевской областной государственной администрации, похоронена чуть дальше от входа. Светлана Васильевна 11 лет работала начальником управления экономики Николаевской ОГА, прошла путь от рядового бухгалтера до главного экономиста области. В декабре 2007 года, всего за полгода до гибели, была назначена на должность первого заместителя главы областной администрации. Погибла 1 мая 2008 года в автокатастрофе на египетском курорте Шарм-аль-Шейх: автобус с туристами, в числе которых была Светлана Карпий, перевернулся на крутом вираже и загорелся. 9 пассажиров, в числе которых была и вице-губернатор, погибли на месте. На момент гибели Светлане Васильевне был 51 год.