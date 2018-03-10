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    гимны

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Нестор Шуфрич
    Нардеп предложил заменить слова гимна Украины, на что-то более позитивное
    21:44 08.03.2018
    914Политический кризис: страна в тупике
    По словам нардеп Нестор Шуфрича, слова "Еще не умерла Украины и слава, и воля" следует заменить на "Будет вечно Украина, ее слава и воля". Депутат пояснил, что после замены текста гимна он будет звучать более позитивно.
    Как российские хоккеисты пели гимн России под музыку олимпийского гимна. Видео
    Как победившие в Корее хоккеисты пели гимн России под музыку Олимпиады 
    01:40 26.02.2018
    6165Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Хоккеисты сборной России спели российский гимн под музыку олимпийского гимна на церемонии награждения после победы на Играх в Пхенчхане. Сборная России в финале Олимпиады в воскресенье в овертайме победила команду Германии со счетом 4:3.
    Шведская певица Дженис Кавандер
    Пикантный наряд певицы на хоккейном матче вызвал фурор в Швеции
    02:16 12.11.2017
    3505
    Шведская певица Дженис Кавандер исполнила гимн в прозрачном платье. Появление звезды в таком откровенном образе произвело настоящий фурор на матче в Стокгольме.
    Киркоров и Орбакайте в Сочи снялись в клипе гимна ЧМ-2018 по футболу. Видео
    Киркоров и Орбакайте снялись в клипе гимна ЧМ-2018 по футболу 
    01:48 05.03.2017
    221
    В интернете размещены кадры съемок клипа, предположительно, гимна чемпионата мира по футболу в России. В клипе снимаются Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Денис Майданов и другие известные артисты России.
    Государственный флаг Украины
    Музыкальной редакции гимна Украины исполнилось 25 лет
    21:30 15.01.2017
    59
    Как отметил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook, за последние годы украинский гимн "Ще не вмерла Україна" стал по-настоящему народным.
    В Хмельницком 25 хоров одновременно исполнили гимн. Видео
    В Хмельницком 25 хоров одновременно исполнили гимн 
    04:37 24.08.2016
    10725 лет Независимости. Праздничное похмелье
    Во вторник, 23 августа, в Хмельницком во время поднятия флага Украины на Майдане Незалежности 25 хоров ветеранов войны и труда со всей Хмельницкой области исполнили Гимн Украины.
    Кэтти Перри представила клип на гимн Олимпиады-2016. Видео
    Кэтти Перри представила клип на гимн Олимпиады-2016 
    16:57 05.08.2016
    1171Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Американская певица Кэтти Перри обнародовала в сети клип на песню Rise, ставшей гимном Олимпиады-2016. На видео певица предстает путешествующей по пустыне, с огромным парашютом за спиной.
    Депутаты исполнили гимн под КГГА. Видео
    Флешмоб с участием детей и депутатов ко Дню гимна под Киевсоветом 
    03:15 11.03.2016
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    Под стенами Киевсовета прозвучал гимн в честь 151-летней годовщины первого официального исполнения главной песни страны. Во флешмобе приняли участие 70 человек.
    Патрульная полиция Винницы поет гимн Украины. Видео
    Гимн Украины в исполнении патрульных полицейских в Виннице 
    01:58 23.02.2016
    486Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    В Виннице в понедельник новые патрульные приняли присягу. Винница стала 14-м городом, в котором начала функционировать патрульная полиция.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Как российские хоккеисты пели гимн России под музыку олимпийского гимна. Видео
    Как победившие в Корее хоккеисты пели гимн России под музыку Олимпиады 
    01:40 26.02.2018
    6165
    Хоккеисты сборной России спели российский гимн под музыку олимпийского гимна на церемонии награждения после победы на Играх в Пхенчхане. Сборная России в финале Олимпиады в воскресенье в овертайме победила команду Германии со счетом 4:3.
    Нестор Шуфрич
    Нардеп предложил заменить слова гимна Украины, на что-то более позитивное
    21:44 08.03.2018
    914
    По словам нардеп Нестор Шуфрича, слова "Еще не умерла Украины и слава, и воля" следует заменить на "Будет вечно Украина, ее слава и воля". Депутат пояснил, что после замены текста гимна он будет звучать более позитивно.
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