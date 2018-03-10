По словам нардеп Нестор Шуфрича, слова "Еще не умерла Украины и слава, и воля" следует заменить на "Будет вечно Украина, ее слава и воля". Депутат пояснил, что после замены текста гимна он будет звучать более позитивно.
Хоккеисты сборной России спели российский гимн под музыку олимпийского гимна на церемонии награждения после победы на Играх в Пхенчхане. Сборная России в финале Олимпиады в воскресенье в овертайме победила команду Германии со счетом 4:3.
В интернете размещены кадры съемок клипа, предположительно, гимна чемпионата мира по футболу в России. В клипе снимаются Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Денис Майданов и другие известные артисты России.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Хоккеисты сборной России спели российский гимн под музыку олимпийского гимна на церемонии награждения после победы на Играх в Пхенчхане. Сборная России в финале Олимпиады в воскресенье в овертайме победила команду Германии со счетом 4:3.
По словам нардеп Нестор Шуфрича, слова "Еще не умерла Украины и слава, и воля" следует заменить на "Будет вечно Украина, ее слава и воля". Депутат пояснил, что после замены текста гимна он будет звучать более позитивно.
Хоккеисты сборной России спели российский гимн под музыку олимпийского гимна на церемонии награждения после победы на Играх в Пхенчхане. Сборная России в финале Олимпиады в воскресенье в овертайме победила команду Германии со счетом 4:3.
Хоккеисты сборной России спели российский гимн под музыку олимпийского гимна на церемонии награждения после победы на Играх в Пхенчхане. Сборная России в финале Олимпиады в воскресенье в овертайме победила команду Германии со счетом 4:3.
В интернете размещены кадры съемок клипа, предположительно, гимна чемпионата мира по футболу в России. В клипе снимаются Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Денис Майданов и другие известные артисты России.
Хоккеисты сборной России спели российский гимн под музыку олимпийского гимна на церемонии награждения после победы на Играх в Пхенчхане. Сборная России в финале Олимпиады в воскресенье в овертайме победила команду Германии со счетом 4:3.