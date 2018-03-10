В интернете размещены кадры съемок клипа, предположительно, гимна чемпионата мира по футболу в России. В клипе снимаются Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Денис Майданов и другие известные артисты России.
Ранее СМИ сообщили, что певице Кристине Орбакайте с октября запрещен въезд в Украину. По словам источника в Службе безопасности Украины, концерт Орбакайте в Киеве отменен, вероятно, из-за выступления двухлетней давности в Крыму.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.