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    Кристина Орбакайте

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Певица Кристина Орбакайте. Архивное фото
    В Киеве отменили концерт Орбакайте
    13:07 13.09.2017
    1331Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Организаторы, которые продавали билеты на концерт Кристины Орбакайте, указывают, что выступление российской певицы отменено. В графике Дворца искусств "Украина" ее концерт вообще не значится.
    Киркоров и Орбакайте в Сочи снялись в клипе гимна ЧМ-2018 по футболу. Видео
    Киркоров и Орбакайте снялись в клипе гимна ЧМ-2018 по футболу 
    01:48 05.03.2017
    221
    В интернете размещены кадры съемок клипа, предположительно, гимна чемпионата мира по футболу в России. В клипе снимаются Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Денис Майданов и другие известные артисты России.
    Певица Кристина Орбакайте
    Концерты Орбакайте в Украине обязательно состоятся - организаторы
    00:49 04.03.2017
    262Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Организаторы решили перенести концерт Орбакайте в Киеве, который должен был состояться 6 марта, на осень из-за якобы негативного отношения украинцев к некоторым российским артистам.
    Кристина Орбакайте
    Концерты Кристины Орбакайте перенесены из-за возможных провокаций
    18:18 03.03.2017
    848Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Сообщается, что концерт Орбакайте в Киеве переносится в связи с возможными провокациями накануне песенного конкурса Евровидение, который пройдет в середине мая.
    Кристина Орбакайте
    Концерты Кристины Орбакайте в Украине пройдут по графику
    17:16 14.02.2017
    3556Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Как сообщили в пресс-службе артистки, она не получала никаких угроз о срыве выступлений. Концерты Орбакайте запланированы в Харькове, Киеве, Днепропетровске и Одессе на начало марта.
    Кристина Орбакайте
    У Орбакайте заявили, что в Украине не знают о "запрете" въезжать ей в страну
    18:18 07.11.2016
    836Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Ранее СМИ сообщили, что певице Кристине Орбакайте с октября запрещен въезд в Украину. По словам источника в Службе безопасности Украины, концерт Орбакайте в Киеве отменен, вероятно, из-за выступления двухлетней давности в Крыму.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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