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    присяга

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Рекс Тиллерсон и Дональд Трамп
    Тиллерсона привели к присяге в качестве госсекретаря США
    03:11 02.02.2017
    177Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Официальная церемония состоялась в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа. Сам Тиллерсон, выступая на церемонии, пообещал "представлять весь американский народ".
    Присяга Дональда Трампа на церемонии инаугурации у Капитолия. Видео
    Присяга Дональда Трампа на церемонии инаугурации у Капитолия 
    21:24 20.01.2017
    287Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Дональд Трамп сменил Барака Обаму на посту президента США, принеся присягу главы государства на церемонии инаугурации у Капитолия. Трампа привел к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс.
    В Тернополе 209 патрульных полицейских принесли присягу
    В Тернополе 209 патрульных полицейских принесли присягу
    19:11 12.03.2016
    308Патрульная полиция в Украине.
    Согласно информации председателя Тернопольской ОГА Степана Барны, стать полицейскими в Тернопольской области хотели очень многие, конкурс составлял 24 человека на одно место.
    Присяга патрульной полиции в Черкассах
    Присяга патрульной полиции в Черкассах 
    22:48 01.03.2016
    318Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    Во вторник в Черкассах на площади имени Богдана Хмельницкого 256 черкасских патрульных полицейских приняли присягу. Среди них 32 бывших работника милиции.
    Патрульная полиция Винницы поет гимн Украины. Видео
    Гимн Украины в исполнении патрульных полицейских в Виннице 
    01:58 23.02.2016
    486Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    В Виннице в понедельник новые патрульные приняли присягу. Винница стала 14-м городом, в котором начала функционировать патрульная полиция.
    Патрульная полиция Чернигова приступила к работе
    Патрульная полиция Чернигова приступила к работе 
    16:28 19.02.2016
    295Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    В пятницу, 19 февраля, в Чернигове на площади перед Екатерининской церковью возле монумента "Борцам за свободу и независимость Украины" 211 новых патрульных полицейских приняли присягу на верность украинскому народу.
    Присяга новых патрульных полицейских Чернигова. Видео
    Присяга новых патрульных полицейских Чернигова 
    16:08 19.02.2016
    824Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    В пятницу, 19 февраля, в Чернигове на площади перед Екатерининской церковью возле монумента "Борцам за свободу и независимость Украины" 211 новых патрульных полицейских приняли присягу на верность украинскому народу.
    Присяга патрульных полицейских в Днепропетровске
    Присяга патрульных полицейских в Днепропетровске 
    18:45 17.01.2016
    686Патрульная полиция в Украине.
    В воскресенье в Днепропетровске состоялась церемония принятия присяги 950 патрульными полицейскими. В рядах патрульной полиции Днепропетровска будут служить 54 участника АТО.
    В Днепропетровске приняли присягу 950 патрульных
    В Днепропетровске приняли присягу 950 патрульных полицейских 
    17:34 17.01.2016
    763Патрульная полиция в Украине.
    В воскресенье, 17 января, в Днепропетровске состоялась церемония принятия присяги 950 патрульными полицейскими, которые закончили свое обучение, передает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.
    Ситуация в Днепропетровске
    Яценюк и Аваков не приехали в Днепропетровск на присягу патрульных полицейских
    15:58 17.01.2016
    786Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    Премьер-министр, министр внутренних дел и глава Нацполиции в воскресенье не смогли прибыть в Днепропетровск на церемонию принесения присяги новых патрульных полицейских из-за снегопада.
    Полицейские Ужгорода и Мукачево приняли присягу
    Полицейские Ужгорода и Мукачево приняли присягу
    17:33 29.11.2015
    211Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    Согласно информации, в следующем месяце новые патрульные выйдут улицы еще нескольких городов. Уже этой ночью новые патрульные выйдут на 12-часовое патрулирование улиц Ужгорода и Мукачево.
    Патрульная полиция
    В субботу в Закарпатье патрульная полиция примет присягу
    08:52 28.11.2015
    136Патрульная полиция в Украине.
    Как отметили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области, завершающим организационным этапом стало получение новой униформы, 250 комплектов которой патрульные получили 24 ноября.
    Новая патрульная полиция Львова приняла присягу
    Новая патрульная полиция Львова приняла присягу
    11:44 23.08.2015
    147Патрульная полиция в Украине.
    Согласно информации, во Львове на верность присягали более 400 полицейских, в церемонии приняли участие премьер-министр Украины Арсений Яценюк, глава МВД Арсен Аваков и его первый заместитель Эка Згуладзе.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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