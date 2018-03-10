Дональд Трамп сменил Барака Обаму на посту президента США, принеся присягу главы государства на церемонии инаугурации у Капитолия. Трампа привел к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс.
В пятницу, 19 февраля, в Чернигове на площади перед Екатерининской церковью возле монумента "Борцам за свободу и независимость Украины" 211 новых патрульных полицейских приняли присягу на верность украинскому народу.
В пятницу, 19 февраля, в Чернигове на площади перед Екатерининской церковью возле монумента "Борцам за свободу и независимость Украины" 211 новых патрульных полицейских приняли присягу на верность украинскому народу.
Как отметили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области, завершающим организационным этапом стало получение новой униформы, 250 комплектов которой патрульные получили 24 ноября.
Согласно информации, во Львове на верность присягали более 400 полицейских, в церемонии приняли участие премьер-министр Украины Арсений Яценюк, глава МВД Арсен Аваков и его первый заместитель Эка Згуладзе.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".