Накануне Нацполиция отчитывалась за год работы, "Киевэнерго" разделилось на две компании, в Польше заявили о новых правилах трудоустройства иностранцев. Помимо этого вчера умер известный композитор Владимир Шаинский.
По словам замглавы Каталонской национальной ассамблеи Агусти Алькоберро, экс-глава Каталонии и его бывшие советники, которые его сопровождают в Бельгии, были оставлены на свободе при условии, что останутся в стране, пока решается вопрос об их выдаче Испании.
Политэксперт, директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков назвал возвращение бывшего главы Государственного агентства по вопросам привлечения инвестиций Владислава Каськива добровольно-принудительным.
Подзабытое дело экс-главы Госагентства по инвестициям Владислава Каськива, экстрадированного в ночь на среду, 1 ноября, из Панамы заиграло новыми красками: бывшего чиновника освободили прямо в зале суда. Как отреагировали на такой поворот в соцсетях?
Дело против бывшего экс-главы Госагентства по инвестициям Украины Владислава Каськива обрастает все новыми подробностями. Так, в понедельник, 12 сентября, в ГПУ сообщили, что у экс-чиновника в Панаме есть недвижимость на сотни миллионов долларов.
Как сообщила глава минюста Грузии Тея Цулукиани, если Саакашвили останется в США, то Грузии понадобятся правовые консультации с этой страной, в том числе переговоры и соглашение в связи с экстрадицией.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".