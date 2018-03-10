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    экстрадиция

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 32
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    Украина выдала Узбекистану сирийского террориста
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    105Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По информации СМИ, уроженец Самаркандской области, попавший под влияние "Таухид валь-Джихад", был задержан в Украине и выдан узбекской стороне.
    Адвокат, управляющий партнер Международной юридической фирмы Ярослав Гришин и партнеры Ярослав Гришин
    Обвинения грузинского суда против Саакашвили абсурдны – юрист
    15:18 09.01.2018
    238Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Адвокат Ярослав Гришин подчеркнул, что украинской власти ничто не мешает вывезти Саакашвили в Грузию, но это будет незаконно.
    Экс-председатель Одесской ОГА, лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов возле здания СБУ в Киеве, 26 декабря 2017 года
    Хроника 26 декабря: решение по экстрадиции Саакашвили, смерть композитора Шаинского
    09:16 27.12.2017
    971Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Накануне Нацполиция отчитывалась за год работы, "Киевэнерго" разделилось на две компании, в Польше заявили о новых правилах трудоустройства иностранцев. Помимо этого вчера умер известный композитор Владимир Шаинский.
    Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники
    В МИД уточнили ситуацию с экстрадицией Саакашвили
    13:32 15.12.2017
    704Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам заместителя министра иностранных дел Василия Боднара, МИД не ведет точно переговоров с Грузией относительно экстрадиции Михаила Саакашвили.
    Александр Онищенко. Архивное фото Видео
    Эксперт усомнился, что Испания выдаст Онищенко
    05:16 03.12.2017
    123Онищенко: новая партия компромата
    Если Испания откажется выдать Онищенко, то премьер Каталонии и члены его правительства также могут стать недоступными для испанского правосудия. Об этом в эфире "ГС" заявил политолог Андрей Дацюк.
    Глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон. Архивное фото
    Суд отпустил под подписку о невыезде экс-лидера Каталонии
    01:55 06.11.2017
    83Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    По словам замглавы Каталонской национальной ассамблеи Агусти Алькоберро, экс-глава Каталонии и его бывшие советники, которые его сопровождают в Бельгии, были оставлены на свободе при условии, что останутся в стране, пока решается вопрос об их выдаче Испании.
    Разумков: Каськив откупится малой кровью и покинет Украину. Видео
    Эксперт: через какое-то время Каськив покинет Украину 
    05:30 05.11.2017
    319Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?
    Политэксперт, директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков назвал возвращение бывшего главы Государственного агентства по вопросам привлечения инвестиций Владислава Каськива добровольно-принудительным.
    Владислав Каськив
    Дело Каськива и миф о "решительной и неукротимой спецоперации" ГПУ
    13:42 02.11.2017
    505Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?
    Каськив сам письменно просил экстрадиции, оплатил убытки, купил билет, сам прилетел, заранее сообщив об этом властям: так в чем же здесь заслуга силовиков, интересуется юрист Елена Лукаш.
    Адвокат Егор Штокалов. Архивное фото
    Каськив не вернулся в Украину, а, скорее, сбежал из Панамы - адвокат
    10:26 02.11.2017
    458Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?
    Размер залога и ущерба, нанесенного государству Каськивым, не сопоставимы. Также мнение в эфире радиостанции Голос столицы высказал адвокат Егор Штокалов.
    Владислав Каськив
    Сантименты в сторону: Каськив вернулся. Есть ли у него портфель компромата?
    10:14 02.11.2017
    540Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?
    Скандальный экс-чиновник Владислав Каськив снова в Украине. После громкого возвращения из Панамы столичный суд отпустил его под залог в 160 тыс гривен, а в ГПУ не исключают новых дел.
    Владислав Каськив. Архивное фото
    Из Панамы, да в суд, да еще и за свой счет! Соцсети о деле Каськива
    17:10 01.11.2017
    833Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?
    Подзабытое дело экс-главы Госагентства по инвестициям Владислава Каськива, экстрадированного в ночь на среду, 1 ноября, из Панамы заиграло новыми красками: бывшего чиновника освободили прямо в зале суда. Как отреагировали на такой поворот в соцсетях?
    Владислав Каськив. Архивное фото
    Загадочная экстрадиция. Что ждет Каськива в Украине?
    10:28 01.11.2017
    1953Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?
    Дело против бывшего экс-главы Госагентства по инвестициям Украины Владислава Каськива обрастает все новыми подробностями. Так, в понедельник, 12 сентября, в ГПУ сообщили, что у экс-чиновника в Панаме есть недвижимость на сотни миллионов долларов.
    Экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили держит протокол об административном правонарушении, на улице перед входом в гостиницу Леополис, во Львове, 12 сентября 2017 г.
    В Минюсте предлагают не спешить с экстрадицией Саакашвили
    16:28 13.09.2017
    415"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    По словам заместителя министра юстиции Украины Денис Чернышов, "еще ничего в Украине не произошло, кроме перехода Михаила Саакашвили через границу".
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Экстрадиция Саакашвили, в принципе, возможна – юрист
    13:36 06.09.2017
    248"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    В ситуации с Саакашвили украинская власть сама загнала себя в угол, когда каждый следующий шаг только ухудшает положение, подчеркнул эксперт ОО "Слово и дело" Александр Москалюк.
    Михаил Саакашвили в Польше
    В Польше сообщили, что не получали запрос на экстрадицию Саакашвили
    03:31 07.08.2017
    263"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    По словам польского депутата Малгожаты Госевской, ни одно из государственных учреждений Польши не получало письмо об экстрадиции бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
    Михаил Саакашвили
    Грузия намерена требовать экстрадицию Саакашвили из США
    21:44 31.07.2017
    409"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Как сообщила глава минюста Грузии Тея Цулукиани, если Саакашвили останется в США, то Грузии понадобятся правовые консультации с этой страной, в том числе переговоры и соглашение в связи с экстрадицией.
    РФ выдала Украине экс-начальника ГАИ Киева Макаренко
    Луценко: РФ выдала Украине экс-начальника ГАИ Киева Макаренко
    18:27 07.04.2017
    330
    По словам генпрокурора Юрия Луценко, накануне Дня ГАИ состоялась экстрадиция бывшего начальника Управления ГАИ ГУМВД Украины в городе Киеве Николая Макаренко.
    Иван Винник. Архивное фото
    Дело Фирташа мало повлияет на ситуацию в Украине - Винник
    07:08 23.02.2017
    287Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    По словам народного депутата Ивана Винника, возможная экстрадиция Дмитрия Фирташа в США никак не повлияет на политические процессы в Украине.
    Эдвард Сноуден. Архивное фото
    РФ рассматривает возможность передачи Сноудена - СМИ
    03:53 11.02.2017
    438Скандал вокруг Сноудена и "утечки" о деятельности спецслужб США
    Как сообщают СМИ, информацию подтвердил и второй источник в разведывательных кругах со ссылкой на "разговоры русских и данные, собранные после инаугурации" Трампа.
    Сергей Горбатюк
    РФ отказала в экстрадиции 12 экс-"беркутовцев" - ГПУ
    18:12 04.02.2017
    830Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Как сообщил начальник отдела спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, еще по девяти лицам ГПУ еще не получила ответ от Российской Федерации.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Наручники
    Украина выдала Узбекистану сирийского террориста
    10:47 15.02.2018
    105
    По информации СМИ, уроженец Самаркандской области, попавший под влияние "Таухид валь-Джихад", был задержан в Украине и выдан узбекской стороне.
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