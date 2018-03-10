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По словам замглавы Каталонской национальной ассамблеи Агусти Алькоберро, экс-глава Каталонии и его бывшие советники, которые его сопровождают в Бельгии, были оставлены на свободе при условии, что останутся в стране, пока решается вопрос об их выдаче Испании.