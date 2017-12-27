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    Аналитика и комментарии

    Хроника 26 декабря: решение по экстрадиции Саакашвили, смерть композитора Шаинского

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    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент (780)

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    Накануне Нацполиция отчитывалась за год работы, "Киевэнерго" разделилось на две компании, в Польше заявили о новых правилах трудоустройства иностранцев. Помимо этого вчера умер известный композитор Владимир Шаинский.
    Экс-председатель Одесской ОГА, лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов возле здания СБУ в Киеве, 26 декабря 2017 года
    УНИАН

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    Во вторник, 26 декабря, суд отклонил ходатайство адвокатов Саакашвили о запрете экстрадиции политика из Украины, полиция задержала подозреваемых в убийстве экс-директора "Укрспирта", а в Киеве и области продолжается спецоперация. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Итоги года от Нацполиции

    Глава Национальной полиции Сергей Князев отчитался во вторник по итогам работы правоохранительного органа за год: количество правонарушений уменьшилось на 13%, а раскрываемость преступлений увеличилась почти на четверть. По его словам, количество раскрытых умышленных убийств — чуть ли не 90% уже доведены до суда. 

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    Суд отказался запрещать экстрадицию Саакашвили из Украины

    Окружной административный суд Киева отказался запретить Минюсту Украины экстрадицию бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Сам политик обрадовался решению суда, о чем написал на своей странице в Facebook. По словам Саакашвили, суд вовсе отложил заседание по вопросу его экстрадиции до начала января, тогда как СМИ отмечают, что решение было принято об отказе, а не об отсрочке.

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    Спецоперация в Киеве и области

    Криминальная полиция и представители спецподразделений во вторник начали первый этап спецоперации по задержанию преступников, укрывающихся от правосудия в Киеве и области, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин. По его словам, получены некоторые результаты — правоохранители конфисковали оружие, взрывчатку, боеприпасы и наркотики.

    Полиция задержала подозреваемых в убийстве экс-директора "Укрспирта"

    Сотрудники Национальной полиции задержали банду из пяти человек, которые подозреваются в убийстве бывшего исполняющего обязанности директора ГП "Укрспирт" Виктора Панкова. Об этом заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев. По его словам, полиция прекратила преступную деятельность группы, которая "убивала и похищала людей в Киеве". На данный момент задержанные находятся под арестом по решению суда.

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    kiev.informator.ua
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    "Киевэнерго" разделилось на две компании

    Акционеры ПАО "Киевэнерго" решили выделить из состава компании оператора систем распределения — ДТЭК Киевские электросети. В связи с реорганизацией акционеры решили конвертировать 108,4 млн акций Киевэнерго номинальной стоимостью 0,25 грн каждая в такое же количество акций Киевэнерго номинальной стоимостью 0,05 грн каждая и ДТЭК Киевские электросети номинальной стоимостью 0,2 грн каждая.

    Более половины украинцев считают 2017 год плохим и тяжелым

    Более половины украинцев (56%) оценили 2017 для Украины как в целом тяжелый и плохой, говорится в результатах социологического опроса компании Research & Branding Group. Каждый третий украинец считает, что в 2017 год был в чем-то тяжелым, а в чем-то и удачным. Однозначно хорошим и удачным для Украины уходящий, считает лишь три процента опрошенных.

    Украинцам придется платить за разрешение работать в Польше

    С нового года в Польше вступят в силу новые правила трудоустройства иностранцев, в соответствии с которыми заявления о намерении получить работу иностранцу будут заменены платными разрешениями на сезонную работу. Отмечается, что период выполнения работы не может превышать девять месяцев в течение календарного года и его считают от даты въезда иностранца в Польшу. Оплата за разрешение составит 30 злотых (около 230 гривен).

    Рождественский ужин для мигрантов в Италии
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    Итальянцы устроили рождественский ужин для 50 тысяч мигрантов

    Скончался композитор Владимир Шаинский

    Знаменитый композитор Владимир Шаинский скончался на 93-м году жизни. Информацию о трагедии подтвердил сын Шаинского. Он заявил, что композитор скончался после тяжелой операции, связанной с онкологическим заболеванием. Шаинский написал множество известных песен, в том числе для знаменитых мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену. 

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    День подарков — праздник, который отмечается в Великобритании и в ряде стран Британского содружества наций: Австралии, Новой Зеландии, Канаде на следующий день после Рождества — 26 декабря. В наши дни его отличительной чертой стали гигантские распродажи в больших и маленьких магазинах. 

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