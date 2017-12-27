Хроника 26 декабря: решение по экстрадиции Саакашвили, смерть композитора Шаинского

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 26 декабря, суд отклонил ходатайство адвокатов Саакашвили о запрете экстрадиции политика из Украины, полиция задержала подозреваемых в убийстве экс-директора "Укрспирта", а в Киеве и области продолжается спецоперация. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Итоги года от Нацполиции

Глава Национальной полиции Сергей Князев отчитался во вторник по итогам работы правоохранительного органа за год: количество правонарушений уменьшилось на 13%, а раскрываемость преступлений увеличилась почти на четверть. По его словам, количество раскрытых умышленных убийств — чуть ли не 90% уже доведены до суда.

Суд отказался запрещать экстрадицию Саакашвили из Украины

Окружной административный суд Киева отказался запретить Минюсту Украины экстрадицию бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Сам политик обрадовался решению суда, о чем написал на своей странице в Facebook. По словам Саакашвили, суд вовсе отложил заседание по вопросу его экстрадиции до начала января, тогда как СМИ отмечают, что решение было принято об отказе, а не об отсрочке.

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Спецоперация в Киеве и области

Криминальная полиция и представители спецподразделений во вторник начали первый этап спецоперации по задержанию преступников, укрывающихся от правосудия в Киеве и области, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин. По его словам, получены некоторые результаты — правоохранители конфисковали оружие, взрывчатку, боеприпасы и наркотики.

Полиция задержала подозреваемых в убийстве экс-директора "Укрспирта"

Сотрудники Национальной полиции задержали банду из пяти человек, которые подозреваются в убийстве бывшего исполняющего обязанности директора ГП "Укрспирт" Виктора Панкова. Об этом заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев. По его словам, полиция прекратила преступную деятельность группы, которая "убивала и похищала людей в Киеве". На данный момент задержанные находятся под арестом по решению суда.

"Киевэнерго" разделилось на две компании

Акционеры ПАО "Киевэнерго" решили выделить из состава компании оператора систем распределения — ДТЭК Киевские электросети. В связи с реорганизацией акционеры решили конвертировать 108,4 млн акций Киевэнерго номинальной стоимостью 0,25 грн каждая в такое же количество акций Киевэнерго номинальной стоимостью 0,05 грн каждая и ДТЭК Киевские электросети номинальной стоимостью 0,2 грн каждая.

Более половины украинцев считают 2017 год плохим и тяжелым

Более половины украинцев (56%) оценили 2017 для Украины как в целом тяжелый и плохой, говорится в результатах социологического опроса компании Research & Branding Group. Каждый третий украинец считает, что в 2017 год был в чем-то тяжелым, а в чем-то и удачным. Однозначно хорошим и удачным для Украины уходящий, считает лишь три процента опрошенных.

Украинцам придется платить за разрешение работать в Польше

С нового года в Польше вступят в силу новые правила трудоустройства иностранцев, в соответствии с которыми заявления о намерении получить работу иностранцу будут заменены платными разрешениями на сезонную работу. Отмечается, что период выполнения работы не может превышать девять месяцев в течение календарного года и его считают от даты въезда иностранца в Польшу. Оплата за разрешение составит 30 злотых (около 230 гривен).

Скончался композитор Владимир Шаинский

Знаменитый композитор Владимир Шаинский скончался на 93-м году жизни. Информацию о трагедии подтвердил сын Шаинского. Он заявил, что композитор скончался после тяжелой операции, связанной с онкологическим заболеванием. Шаинский написал множество известных песен, в том числе для знаменитых мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.

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День подарков — праздник, который отмечается в Великобритании и в ряде стран Британского содружества наций: Австралии, Новой Зеландии, Канаде на следующий день после Рождества — 26 декабря. В наши дни его отличительной чертой стали гигантские распродажи в больших и маленьких магазинах.