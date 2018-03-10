Ханука - "праздник свечей" - празднуется с 25 числа месяца кислев по 2 число месяца тевет по еврейскому календарю и продолжается восемь дней. В 2015 году эти дни приходятся на период с вечера 6 декабря по 14 декабря.
Ханука - "праздник свечей" - празднуется с 25 числа месяца кислев по 2 число месяца тевет по еврейскому календарю и продолжается восемь дней. В 2014 году эти дни приходятся на период с вечера 16 декабря по 24 декабря.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".