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    Ханука

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Еврейский праздник Ханука
    Иудейский праздник Ханука. Справка
    03:19 12.12.2017
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    Ханука празднуется с 25 числа месяца кислев по 2 число месяца тевет по еврейскому календарю и продолжается восемь дней. В этом году эти дни приходятся на период с вечера 12 декабря по 20 декабря.
    Еврейский праздник Ханука
    Иудейский праздник Ханука. Справка
    02:27 24.12.2016
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    Праздник Ханука посвящен чуду, произошедшему при освящении Второго иудейского Храма после победы еврейского военачальника Иуды Маккавея над войсками селевкидского царя Антиоха в 164 году до нашей эры.
    Еврейский праздник Ханука
    Иудейский праздник Ханука. Справка
    03:09 06.12.2015
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    Ханука - "праздник свечей" - празднуется с 25 числа месяца кислев по 2 число месяца тевет по еврейскому календарю и продолжается восемь дней. В 2015 году эти дни приходятся на период с вечера 6 декабря по 14 декабря.
    Кредитный майдан под Радой
    Хроника 16 декабря: Турчинов возглавил СНБО, "кредитный майдан" под Радой
    09:37 17.12.2014
    1138Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2
    Нацбанк в очередной раз обновил исторический минимум официального курса гривны к доллару, также стало известно, что госбюджет-2015 будет сверстан, исходя из курса 17 грн/долл.
    Еврейский праздник Ханука
    Во вторник начинается иудейский праздник Ханука
    01:20 16.12.2014
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    Ханука - "праздник свечей" - празднуется с 25 числа месяца кислев по 2 число месяца тевет по еврейскому календарю и продолжается восемь дней. В 2014 году эти дни приходятся на период с вечера 16 декабря по 24 декабря.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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