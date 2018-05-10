В гостях у гаджета. Школа превратилась в поле боя родителей и учителей

РИА Новости Украина

Первые годы школьной жизни походили на соцсоревнование среди родителей, кто лучше рисует, лепит и конструирует поделки из подручных материалов. Классу к пятому взрослые успокаивались, пускали учебу на самотек, лишь изредка поглядывая в дневник. Общение с классным руководителем — раз в четверть, во время родительского собрания. Остальное время ученик оставался один на один со школьной системой и был вынужден самостоятельно решать проблемы, пишет колумнист, молодой ученый и программист Иван Сюльжин для Sputnik Беларусь.

Опасная близость

Сейчас все изменилось. В школах внедряют электронные дневники, из которых нельзя выдрать страницу, действует пропускная система, есть даже столовые, которые отправляют родителям отчет о питании их чад. В Интернете очень метко подметили, что школа все больше становится похожа на Азкабан. И ведь родители не отстают от чиновников от образования во внедрении технологий в учебный процесс. У каждого класса есть свой чат в Viber, и используется он не только для распространения важной информации. Мне доводилось наблюдать, как коллеги использовали коллективный разум для решения детских задачек по математике.

Не кажется ли вам, что дистанция между школой и родителями сократилась до какого-то абсолютно неприличного минимума?

Занимаясь со школьниками, я иногда думаю, что чересчур тесное соприкосновение учителей и родителей раздавило личное пространство детей. То самое, в котором они по идее должны учиться справляться с трудностями, набираться опыта, терпеть первые неудачи и одерживать первые победы.

С одной стороны, детство еще никогда не было таким удобным: всегда можно быть уверенным, что, как в песенке про мамонтенка, "мама услышит, мама придет". С другой — сами потом жалуемся, что многие к совершеннолетию остаются абсолютно беспомощными и неприспособленными к жизни.

РИА Новости | Перейти в фотобанк школьник с мобильным телефоном на уроке математики

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Расстояние не преграда

Я много лет вожу команды лицеистов на различные международные турниры, и порой, глядя на отношение родителей к детям, вспоминается старый анекдот. Мама зовет ребенка домой, он спрашивает: "Я замерз?", на что получает ответ: "Нет, сынок, ты хочешь кушать".

Некоторые родители предъявляют к поездке куда больше претензий, чем непосредственные ее участники. Но хуже другое. Путешествие из увлекательного знакомства с совершенно другим миром превращается в прогулку по заранее оговоренному плану. Ведь благодаря технологиям мир сжался до крошечных размеров, и в нем почти не осталось мест, где можно укрыться от контролирующего телефонного звонка.

В двенадцать лет я мог уехать в другую страну и более чем на неделю исчезнуть из поля зрения родителей. В конце двухтысячных им хватало СМС-сообщения раз в три дня. Сейчас же, если я, взрослый человек, решу внезапно исчезнуть с маминых радаров на десяток дней, скорее всего, вскоре меня уже будут искать с милицией.

Естественно, у детей все гораздо сложнее: один пропущенный ребенком звонок — и вот уже информация о его местонахождении срочно запрашивается у руководителя группы. Импровизация, творчество, приключения — все приносится в жертву родительскому спокойствию.

Когда нет причин доверять

Вспоминая свои школьные годы, я думаю, что переживания родителей можно понять. Немало школьных учителей предпочитали прятать голову в песок. А ситуация тем временем доходила до точки кипения. Или, так и не получив разрешения, тихо сходила на нет и заканчивалась фотографиями на крыльце школы с аттестатом в руках и полным отсутствием знаний по предмету в голове. Детский голос тихий, от жалоб ребенка легко отмахнуться, не заметить. К сожалению, школа так и не смогла выработать адекватные механизмы обратной связи, которые позволяли бы системе самостоятельно корректироваться.

Вот и получается, что выросшие в таких условиях родители не надеются на отлаженность школьного механизма. Они садятся на информационный поток и слишком остро реагируют на любые негативные сигналы. В результате школа, которая не смогла стать безопасной тренировочной площадкой для будущих граждан страны, превращается в поле боя между родителями и учителями.

Конечно, вряд ли когда-нибудь система станет настолько совершенной, чтобы родители могли полностью отстраниться от учебного процесса и быть спокойными за все, что происходит с их детьми. Но мне кажется, что всем сторонам надо работать над тем, чтобы вернуть родителям место наблюдателя, которое они занимали раньше. Иначе мы так и не дадим шанса будущим поколениям на самостоятельность. Ведь на ее отсутствие уже жалуются все, кому не лень. А представьте, что будет дальше.