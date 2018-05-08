Не только школьники. В Черкассах потеряли сознание еще и военные - СМИ

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Помимо учеников Черкасской средней школы №8, которые массово начали испытывать головокружение и терять сознание на утренней линейке 8 мая, пострадали также двое военнослужащих. Об этом сообщает местное издание Vikka.ua.

Как уточняется, стало плохо военнослужащим из Автобата, расположенного рядом со школой, они потеряли сознание. Сейчас проверяется военная часть, однако пока никаких результатов проверок нет. Есть предположение, что это был какой-то газообразный выброс.

"Есть несколько вариантов — выброс из одного из промышленных предприятий или разгерметизация автомобильной цистерны, перевозившей химикаты. Возможно, выброс был еще вчера, но из-за вчерашнего ливня вещества могли осесть на землю. Какая именно из версий подтвердится — выяснят специалисты", — говорится в сообщении.

Напомним, во вторник в школе в городе Черкассы произошло массовое отравление детей, они начали падать в обморок прямо во время линейки. В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже число госпитализированных возросло до 55. Возбуждено уголовное дело. По данным ГСЧС, еще одно массовое отравление произошло на школьной линейке в Новомосковске Днепропетровской области, где стало плохо почти двум десяткам учеников.