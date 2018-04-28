Вжился в роль. В РФ школьник ранил себя кинжалом, играя Отелло

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Девятиклассник из российского Иваново ранил себя кинжалом, играя Отелло в спектакле, сообщает СУСК по региону в субботу.

Отмечается, что сейчас он находится в тяжелом состоянии, но угрозы его жизни нет.

По информации интернет-издания IvanovoNews, инцидент произошел 23 апреля в ивановском госуниверситете. Во время спектакля в рамках традиционных "Шекспировских чтений" девятиклассник, игравший Отелло, так вжился в роль, что ударил себя ножом слишком сильно и нанес себе рану. Мальчику, утверждает издание, вызвали скорую помощь. В администрации города подтвердили этот факт и сообщили о проведении служебной проверки.

"По данным следствия, 23 апреля 2018 года во время "Шекспировских чтений" 16-летний школьник, исполняя роль Отелло в спектакле, ранил себя кинжалом. Указанный кинжал не являлся бутафорским и был использован в качестве реквизита по инициативе учительницы подростка, которая принесла кинжал из дома", — говорится в сообщении.

Школьник был срочно госпитализирован. "В настоящее время состояние подростка оценивается как тяжелое, однако угрозы его жизни нет", — уточняет следствие.

Возбуждено уголовное дело в отношении учительницы о причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего по неосторожности (часть 2 статьи 118 УК РФ), информирует следственное управление.

Напомним, капитан полиции ранил лейтенанта на глазах у 40 учеников в школе села Рубанка Винницокй области, пострадавших госпитализирован.