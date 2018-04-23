Австралийский школьник на деньги родителей устроил себе каникулы на Бали

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Австралийский 12-летний мальчик после ссоры с матерью украл у родителей кредитную карту и устроил себе каникулы на Бали. Об этом сообщает 9News.

Школьник, настоящее имя которого не раскрывается, купил билеты в Денпасар (крупнейший город на острове) в авиакомпании, которая разрешает путешествовать детям в одиночку.

Позже он сообщил родителям, что едет в школу, но вместо этого отправился в аэропорт. Там он воспользовался стойками для самостоятельной регистрации и беспрепятственно прошел на борт самолета, который доставил его в австралийский Перт.

9news Мать мальчика не могла поверить, когда узнала, что ее сын отправился на Бали

Затем мальчик пересел на самолет до Денпасара, где заранее забронировал отель All Seasons. Там он также без проблем зарегистрировался, объяснив, что позже к нему якобы присоединится его сестра.

Мама мальчика узнала, что сын отправился на Бали, после того, как ей позвонили из школы и сказали, что его не было на уроках. В итоге она отправилась на остров, чтобы забрать его. По словам женщины, ее сын "не любит, когда ему говорят "нет".

Напомним, ранее дайвер Рич Хорнер из Великобритании снял на камеру, как он плыл среди гор мусора недалеко от острова Нуса Пенида в Индонезии. На кадрах можно увидеть пластиковые сумки, бутылки и стаканы.

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