Банки Латвии: для иностранцев непривлекательны, для США — удобны

РИА Новости Украина

На днях глава латвийского правительства Марис Кучинскис заявил, что о Латвии как мосте между Востоком и Западом можно забыть. Больше нет и мечты о "Швейцарии на берегу Балтийского моря", признался он. О том, почему эти фантазии были так популярны в Риге, пишет Владимир Веретенников для РИА Новости.

"Тихая заводь" для нерезидентов

Четверть века назад в Латвии конкурировали две концепции государства. Часть элиты, так называемые национальные романтики, хотели максимально дистанцироваться от России и русских. Они видели Латвию только в западном мире. Другие, прагматики, были настроены менее категорично. По их мнению, надо было воспользоваться преимуществами промежуточного положения Латвии между Россией и Западом, взять на себя роль посредника. Так и возникла мечта о "латвийской Швейцарии — "тихой заводи", куда потекут капиталы со всего света. И было время, когда казалось, что мечта сбывается.

Состоятельные граждане и предприятия соседних государств, не желавшие хранить деньги в банках у себя дома, воспользовались услугами латвийских финансистов.

"В Латвии были банки, где нерезидентские вклады достигали 90 процентов всех депозитов, а в целом по отрасли доля вкладов нерезидентов многие годы превышает 50 процентов. Естественно, все это время обсуждалась и тема вывоза капитала в Латвию и легализации грязных денег. В какой-то момент в конце 90-х Латвия даже попала в список нежелательных офшоров российского Центробанка. И сегодня нерезиденты из России, Украины и других стран постсоветского пространства играют важную роль в банковской системе Латвии. На счетах нерезидентов сконцентрировано 53 процента всех вкладов или 12,4 миллиарда евро", — писала в 2016 году главный редактор латвийского делового журнала The Baltic Course Ольга Павук.

Не менее 80 процентов средств приходили из СНГ, прежде всего из России. Именно благодаря этому латвийские банки уверенно преодолели кризис 2008-2009 годов, демонстрировали многомиллионные прибыли. Однако многие зарубежные вклады были очень сомнительного происхождения. Проще говоря, в стране процветали финансовые "прачечные". Но власти Латвии такое положение дел устраивало. В 2012 году государственная Комиссия рынков финансов и капитала (КРФК) выпустила обращение, перечислив преимущества Латвии для нерезидентов: стабильность, географическое разнообразие клиентов местных банков, эффективное размещение активов. Страна-реципиент тоже не оставалась в проигрыше, получая налоговые поступления и создаваемые банками высокооплачиваемые рабочие места. Так, в 2011-м финансовое обслуживание нерезидентов принесло Латвии 1,7 процента от ВВП.

Временами латвийскую банковскую систему лихорадило. В 1995 году лопнул лидер латвийской финансовой отрасли — банк "Балтия". Спустя десятилетие с лишним страну потряс крах банка Parex. Основанный в 1992 году, Parex за пятнадцать лет превратился в мощную структуру с международной сетью подразделений и большим числом клиентов-нерезидентов. Но из-за глобального финансового кризиса ценные бумаги, в которые вкладывался банк, резко подешевели, а вкладчики массово забирали со счетов свои деньги. В ноябре 2008-го правительство приняло решение о национализации финансовой организации — затратив на ее спасение в итоге около миллиарда евро. А в конце 2011-го приказал долго жить банк Krājbanka, принадлежавший российскому бизнесмену Владимиру Антонову. Тогда неотъемлемой частью пейзажа латвийских городов стали длинные очереди к банкоматам и окошкам касс, где деньги выдавали крошечными порциями.

В 2016-м в Латвии был ужесточен закон "О предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма". В результате объемы иностранных вкладов существенно сократились. Кроме того, страна вступила в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Обязательство покончить с "прачечными" — одно из условий присоединения к ОЭСР. Там сильно критиковали Ригу за коррупцию в банковском секторе.

"Убили наше детище"

Но настоящий тектонический сдвиг случился в феврале 2018-го, когда драматически совпали два события. Во-первых, к обвиненному в вымогательстве взяток главе Банка Латвии Илмару Римшевичу явились с обыском. Во-вторых, латвийская государственная Комиссия рынка финансов и капитала, выполняя решение Европейского центрального банка (ЕЦБ), запретила дебетовые операции с клиентскими счетами одному из крупнейших банков страны — ABLV.

Руководство сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) обвинило ABLV в отмывании средств. Американцы считали, что банк входил в цепочку передачи средств, шедших на финансирование северокорейской ядерной программы, а также был "прачечной" для денег, поступавших из Азербайджана, России и Украины.

В ABLV все это опровергли и упрекнули власти, принявшие информацию FinCEN на веру, в "политической импотенции". Однако финансовой организации пришлось приостановить членство в Латвийской ассоциации коммерческих банков. В течение недели после этого из банка вывели 600 миллионов евро. А 26 февраля акционеры ABLV на чрезвычайном заседании пришли к выводу, что больше ничего не остается, как принять решение о самоликвидации. Сотрудница банка Ружена Польская опубликовала в соцсети крик отчаяния: "Столько одновременно плачущих в голос людей — мужчин в том числе — я никогда до сегодняшнего дня не видела. Сегодня убили наше детище. Сдали, раздавили, наехали асфальтовым катком. За неполные две недели укатали бизнес без долгов, дыр, с кучей документов на каждую транзакцию и клиентами. Все требования ЕЦБ — выполнены. Все мониторинги КРФК — пройдены. Деньги — есть. Залоги — даны".

Работы лишились 900 человек. Возмутился даже бывший премьер-министр Айгар Калвитис, посетовавший, что правительство никак не пыталось защитить банк. Однако гибелью ABLV дело не ограничилось. Заместитель секретаря Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом Маршалл Биллингсли, находясь в Риге, заявил, что латвийский банковский сектор по-прежнему подвержен рискам, в том числе связанным с услугами нерезидентам. Американский гость подчеркнул: "Для позитивного долгосрочного развития Латвии нужен сильный и хорошо контролируемый финансовый сектор". И добавил, что США помогут Латвии бороться с коррупцией и отмыванием денег.

В свою очередь, министр финансов Дана Рейзниеце-Озола предупредила, что проблемы могут возникнуть у любого из десяти банков в Латвии, до сих пор не урегулировавших работу с иностранными клиентами. Комиссия рынка финансов и капитала издала постановление о том, что допустимый объем бизнеса по обслуживанию нерезидентов в латвийских банках — лишь около пяти процентов. В марте члены КРФК встретились с представителями всех действующих в Латвии банков и дали им две недели на то, чтобы понять, как поступить со своим бизнесом и провести реструктуризацию. Банкам пришлось закрывать рискованные счета, принадлежавшие офшорным компаниям, и сокращать персонал.

После этого бегство капиталов из страны усилилось. С середины февраля из латвийских банков вывели порядка 2,5 миллиарда евро. Предполагается, что общий ущерб может достичь четырех-пяти миллиардов евро, а то и больше. В конце апреля латвийский парламент во втором и окончательном чтении одобрил продвигавшиеся в срочном порядке поправки, запрещающие зарегистрированным в стране банкам сотрудничать с компаниями-пустышками и обслуживать их счета. В течение двух недель банки должны сообщить таким клиентам о прекращении отношений или отказать в начале сотрудничества, а в течение 60 дней нужно закрыть счет. По данным КРФК, в первом квартале 2017 года удельный вес компаний-"пустышек" в обороте кредитных учреждений Латвии составлял 27,8 процента. После вступления в силу закона о запрете сотрудничества с "пустышками" из банковского сектора страны могут уйти средства еще на сумму в два миллиарда евро.

Распугали инвесторов

Эксперты, в том числе экс-министр экономики Вячеслав Домбровский, отмечают, что все эти "реформы" негативно скажутся на экономике государства. Причем ущерб не ограничится падением финансового оборота, налоговых поступлений от банков и сокращением персонала. В стране сейчас проживают порядка 500 состоятельных иностранцев, в соответствии с латвийским законодательством получивших виды на жительство на основании вкладов в латвийские банки минимум в 280 тысяч евро. Более 70 из них, вложивших деньги в ликвидированный ABLV, теперь могут лишиться ВНЖ. Мэр Вентспилса Айварс Лембергс жалуется, что американцы, санкционировавшие реформы финансового сектора Латвии, распугали инвесторов. "Как инвестировать, если тут счет нельзя открыть? Так очень трудно работать. И решение проверять все деньги нерезидентов — это большой удар по инвестициям", — сокрушается он. В то же время, по его словам, инвестиции самих американцев в Латвию крайне невелики.

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Политолог, заместитель главного редактора портала RuBaltic.ru Андрей Стариков сказал, что образ Латвии как квазиофшора, "Швейцарии" для капиталов с постсоветского пространства отныне развеян. "Латвийские банки уже не раз попадали в международные финансовые скандалы. Непрозрачность банковского сектора лишала возможности контролировать средства, идущие через прибалтийскую республику. Заокеанских партнеров это не устраивало. Через финансовую систему маленькой по размерам Латвии проходил один процент от всех долларовых сделок в мире. Поэтому еще осенью 2015 года представителей латвийского парламента Айнара Латковскиса и Солвиту Аболтиню вызвали в Вашингтон на неприятную беседу с тогдашним замглавы американского Минфина Даниэлем Глассером. "Вам необходимо контролировать свои банки", — сообщили латвийской стороне. Это дублировали и Госдепартамент США, и американское посольство в Риге", — рассказал Стариков.

По его словам, предупреждения ситуацию особенно не изменили, и тогда была организована атака на ABLV, после чего поменялось финансовое законодательство.

"В итоге Латвии нанесен серьезный репутационный урон. Ее банковский сектор более не выглядит привлекательным для иностранных вкладчиков. Вклады нерезидентов стремительно сокращаются, редеют ряды банков, зато латвийская финансовая система становится более прозрачной и удобной для контроля США", — заключает эксперт.

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