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    Эксперт объяснил, почему банки не выдают кредиты

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    Эксперт по вопросам экономики "Экономического дискуссионного клуба" Евгений Олейников назвал причины, по которым банки отказываются от кредитования реального сектора экономики.
    РИА Новости Украина

    Украинские банки мало кредитуют сектор реальной экономики из-за высоких ставок по кредитам и невозможности их снизить, считает эксперт по вопросам экономики "Экономического дискуссионного клуба" Евгений Олейников.

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    "Кредитования реального сектора банки интересует мало: при том уровне инфляции, который у нас сегодня есть, процентная ставка, которая позволит заработать банку прибыль, будет такова, что ни один нормальный бизнес ее не потянет. Мы упираемся в то, что банки не имеют длинного гривневого ресурса для кредитования реального сектора. Государство должно изыскать предоставить банку ресурсное поле — это привлечение денег международных экономических организаций, в том числе и МВФ", — заявил Олейников на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    Также Олейников прокомментировал сотрудничество Украины с Международным валютным фондом и пояснил причины, по которым затягивается выделение следующего транша МВФ.

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