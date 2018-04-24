Эксперт объяснил, почему банки не выдают кредиты

Украинские банки мало кредитуют сектор реальной экономики из-за высоких ставок по кредитам и невозможности их снизить, считает эксперт по вопросам экономики "Экономического дискуссионного клуба" Евгений Олейников.

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"Кредитования реального сектора банки интересует мало: при том уровне инфляции, который у нас сегодня есть, процентная ставка, которая позволит заработать банку прибыль, будет такова, что ни один нормальный бизнес ее не потянет. Мы упираемся в то, что банки не имеют длинного гривневого ресурса для кредитования реального сектора. Государство должно изыскать предоставить банку ресурсное поле — это привлечение денег международных экономических организаций, в том числе и МВФ", — заявил Олейников на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Также Олейников прокомментировал сотрудничество Украины с Международным валютным фондом и пояснил причины, по которым затягивается выделение следующего транша МВФ.

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