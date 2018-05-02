Невмержицкий: действия АМКУ на банковском рынке — коррупционные

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Антимонопольный комитет направил запрос в "Универсал банк" по проекту monobank. В комитете, "обеспокоены" нулевыми тарифами за p2p переводы между картами и сомневаются, что это создает нормальную "экономическую конкуренцию".

Платеж p2p — это прямой денежный перевод с карты отправителя на карту, номер телефона, email или расчетный счет получателя. Отсутствие комиссии на определенные виды платежей было одним из преимуществ, которые это финансовое учреждение использовало в своей рекламе.

Подробнее об экономической конкуренции в банковском секторе в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий.

(текст публикуется на языке оригинала)

Ви вбачаєте конкретно в цьому прикладі, коли p2p-платежі безкоштовні, економічну перевагу, порушення правил гри на ринку?

— Це збільшення якості послуг, банківських послуг на банківському ринку своїх клієнтів банком, який не є монополістом на ринку і є досить невеликим банком, і цим вони залучають своїх клієнтів, підвищують якість інших послуг, на яких вони заробляють, а заробляють вони на інших розрахункових послугах і на кредитуванні, що вони, відповідно, досить якісно роблять, і в конкурентному банківському середовищі вони знаходяться в ситуації, коли вони є маленькими і вони можуть, скажімо, мати переваги лише завдяки якості. Саме так мають працювати банки, надаючи якісні послуги, і деякі послуги банк може надавати безкоштовно, наприклад, консультації. Якщо банк надає консультацію своєму клієнту по телефону і робить це безкоштовно, це так само послуга, і тоді є підстави і за це надавати штрафи, і питання задавати АМКУ до банку, і це, на мій погляд, порушення не з боку банку і, а з боку саме АМКУ, тому що це є нонсенс таке питання піднімати.

На вашу думку, чому ми бачимо таку реакцію АМКУ?

— На жаль, АМКУ є нашою державною структурою, а більшість державних структур – це біда, це проблема, це ситуація, в якій знаходиться Україна, тобто в нас є корупційна модель держави, коли державні органи не виконують своїх функцій, і це звичайна річ, яку ми маємо і в інших державних органах. Тобто задача АМКУ – це, справді, створювати, захищати конкуренте середовище. Можна навести величезну кількість прикладів, коли, справді, створюється на ринку України, наприклад, енергетичний ринок, який належить приватним особам здебільшого і, відповідно, на цьому ринку завищуються тарифи і саме задача АМКУ не допускати змов, не допускати ситуацій, коли, до речі, створюються монополії і коли послуги на певні товари, постачання яких може стати монопольним, завищуються ці ціни, особливо на товари, які є життєво необхідними, наприклад, енергетика – це є життєво необхідна послуга.

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Тут є банківські послуги, і це є, я б назвав, скажімо, яскраво корупційною дією з боку АМКУ на банківському ринку і, до речі, якщо брати банківський ринок, то конкурентне середовище на цьому ринку на сьогоднішній день держава займе з приводу останніх дій, знову ж таки, наших державних інституцій, НБУ, Мінфіну виведено більше половини банків з ринку і, відповідно, держава має, скажімо, тут найбільшу долю в банківському секторі, тобто держава має, можна сказати, відповідну монополію, що сприяє зменшенню якості банківських послуг. Банківські послуги не є послугою першої необхідності, і все, до речі, досить добре з налагодженням банківських послуг, і це питання не є, скажімо, суто важливим. Але якщо подивитися на Монобанк, це банк, в який перейшла команда з "Привату", і вони за досить короткий час в конкурентних умовах, не маючи ніяких переваг з боку, скажімо, держави, або будь-яких інших ніш, конкурентні переваги, які вони мали, вони створили дуже якісну послугу, вони стали популярні, у них і послуга якісна, і маркетинг дуже гарний, і вони зацікавили саме в конкурентному середовищі. І відповідно подібні запитання — це є сигнал на ринку, навіть не сигнал, а ще одна дія з боку державного органу, яка підтверджує, що у нас конкурентне середовище не створюється, а навпаки, і відповідно це є дія в кошик корупційної моделі держави.

Наскільки виправдані взагалі комісії за переказ коштів, за їх зняття, враховуючи що ми рухаємося до безготівкової економіки?

— Звичайно, і це дуже гарне зауваження, що ми рухаємося до безготівкової економіки, і це є прозорі платежі. І прозорість саме безготівкових розрахунків, наскільки вони виправдані, до речі, це середовище розрахунків занадто конкурентне, це дуже конкурентне середовище, і на цьому ринку працюють не тільки банківські установи, а й фінансові компанії, які займаються переказом коштів, які мають там отримувати ліцензії і таке інше. Тобто середовище дуже і дуже конкурентне, і якщо, і дивіться, переказ коштів в будь-якому разі для банку має певну собівартість. Це витрати банку. І банк в даному випадку, як я вже сказав, у цього банку фокус на інші послуги, це кредитування, будь-який банк заробляє перш за все на кредитуванні, якщо це банк професійний, і цей банк заробляє на кредитуванні приватних осіб, держателів карток, і так само на переказах, на обслуговуванні цих карток цей банк заробляє. А ptp-перекази це так само відповідно перекази, і банк, як якісну перевагу, може зробити такий бонус своїм клієнтам, і таким чином він залучає клієнтів до свого банку, він збільшує портфель своїх клієнтів. І відповідно в дуже тісному конкурентному середовищі він отримує конкурентні переваги завдяки збільшенню якості. Заробляє, як підкреслюю, він на інших речах.

Наскільки взагалі у світі розвинено поняття створення мобільного банку? Які ризики може нести в собі така структура?

— Справа в тому, що це є майбутнє, це є зовсім звичайні операції, нормальні, які мають високий попит на ринку, і захист цих операцій дуже високий, і це є цілком нормальна річ, звична річ, і ці технології, якщо брати Європу та інший цивілізований світ, то це цілком нормально, люди просто звикли і не хочуть ходити до банків. Такі тенденції і в нашій банківській системі відбуваються, тобто люди хочуть отримувати більш якісну послугу, не ходити до банку з дрібними речами, і зменшити походи до банку до мінімуму. Це нормально, це розвиток. І відділення будуть відмирати. Це розвиток технологій, це цілком нормальна річ. І Монобанк у тренді, він застосовує новітні технології для якісного обслуговування клієнтів. І державні інституції мали б сприяти саме розвитку таких послуг і таких банків, тому що це зменшення собівартості, поліпшення якості обслуговування, і до речі, це ще опосередковано укріплює гривню і збільшує зацікавленість в гривневих операціях.

Напомним, ранее эксперт по вопросам финансов Василий Горбаль заявил, что за последнее время банковский надзор стал жестче, и за нарушение нормативов НБУ банк может лишиться места на рынке.