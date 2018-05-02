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    Интервью

    Невмержицкий: действия АМКУ на банковском рынке — коррупционные

    (обновлено: )27
    Маленькие банки могут выжить в конкурентной среде только благодаря качеству предоставляемых услуг, но государство противится созданию конкуренции, полагает эксперт.
    Кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании Финансовая студия Евгений Невмержицкий.
    Евгений Невмержицкий, facebook

    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы 

    Антимонопольный комитет направил запрос в "Универсал банк" по проекту monobank. В комитете, "обеспокоены" нулевыми тарифами за p2p переводы между картами и сомневаются, что это создает нормальную "экономическую конкуренцию". 

    Платеж p2p — это прямой денежный перевод с карты отправителя на карту, номер телефона, email или расчетный счет получателя. Отсутствие комиссии на определенные виды платежей было одним из преимуществ, которые это финансовое учреждение использовало в своей рекламе.

    Эксперт Евгений Олейников комментирует отказ банков выдавать кредиты
    РИА Новости Украина
    Эксперт объяснил, почему банки не выдают кредиты

    Подробнее об экономической конкуренции в банковском секторе в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Ви вбачаєте конкретно в цьому прикладі, коли p2p-платежі безкоштовні, економічну перевагу, порушення правил гри на ринку? 

    — Це збільшення якості послуг, банківських послуг на банківському ринку своїх клієнтів банком, який не є монополістом на ринку і є досить невеликим банком, і цим вони залучають своїх клієнтів, підвищують якість інших послуг, на яких вони заробляють, а заробляють вони на інших розрахункових послугах і на кредитуванні, що вони, відповідно, досить якісно роблять, і в конкурентному банківському середовищі вони знаходяться в ситуації, коли вони є маленькими і вони можуть, скажімо, мати переваги лише завдяки якості. Саме так мають працювати банки, надаючи якісні послуги, і деякі послуги банк може надавати безкоштовно, наприклад, консультації. Якщо банк надає консультацію своєму клієнту по телефону і робить це безкоштовно, це так само послуга, і тоді є підстави і за це надавати штрафи, і питання задавати АМКУ до банку, і це, на мій погляд, порушення не з боку банку і, а з боку саме АМКУ, тому що це є нонсенс таке питання піднімати. 

    На вашу думку, чому ми бачимо таку реакцію АМКУ?

    Василий Горбаль
    УНИАН
    Горбаль: ситуация с банковской системой Украины уникальна

    — На жаль, АМКУ є нашою державною структурою, а більшість державних структур – це біда, це проблема, це ситуація, в якій знаходиться Україна, тобто в нас є корупційна модель держави, коли державні органи не виконують своїх функцій, і це звичайна річ, яку ми маємо і в інших державних органах. Тобто задача АМКУ – це, справді, створювати, захищати конкуренте середовище. Можна навести величезну кількість прикладів, коли, справді, створюється на ринку України, наприклад, енергетичний ринок, який належить приватним особам здебільшого і, відповідно, на цьому ринку завищуються тарифи і саме задача АМКУ не допускати змов, не допускати ситуацій, коли, до речі, створюються монополії і коли послуги на певні товари, постачання яких може стати монопольним, завищуються ці ціни, особливо на товари, які є життєво необхідними, наприклад, енергетика – це є життєво необхідна послуга. 

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    Тут є банківські послуги, і це є, я б назвав, скажімо, яскраво корупційною дією з боку АМКУ на банківському ринку і, до речі, якщо брати банківський ринок, то конкурентне середовище на цьому ринку на сьогоднішній день держава займе з приводу останніх дій, знову ж таки, наших державних інституцій, НБУ, Мінфіну виведено більше половини банків з ринку і, відповідно, держава має, скажімо, тут найбільшу долю в банківському секторі, тобто держава має, можна сказати, відповідну монополію, що сприяє зменшенню якості банківських послуг. Банківські послуги не є послугою першої необхідності, і все, до речі, досить добре з налагодженням банківських послуг, і це питання не є, скажімо, суто важливим. Але якщо подивитися на Монобанк, це банк, в який перейшла команда з "Привату", і вони за досить короткий час в конкурентних умовах, не маючи ніяких переваг з боку, скажімо, держави, або будь-яких інших ніш, конкурентні переваги, які вони мали, вони створили дуже якісну послугу, вони стали популярні, у них і послуга якісна, і маркетинг дуже гарний, і вони зацікавили саме в конкурентному середовищі. І відповідно подібні запитання — це є сигнал на ринку, навіть не сигнал, а ще одна дія з боку державного органу, яка підтверджує, що у нас конкурентне середовище не створюється, а навпаки, і відповідно це є дія в кошик корупційної моделі держави.

    Владислав Зимовец
    Скриншот с Youtube
    Власть покрывает убытки банков за счет налогов - Зимовец

    Наскільки виправдані взагалі комісії за переказ коштів, за їх зняття, враховуючи що ми рухаємося до безготівкової економіки?

    — Звичайно, і це дуже гарне зауваження, що ми рухаємося до безготівкової економіки, і це є прозорі платежі. І прозорість саме безготівкових розрахунків, наскільки вони виправдані, до речі, це середовище розрахунків занадто конкурентне, це дуже конкурентне середовище, і на цьому ринку працюють не тільки банківські установи, а й фінансові компанії, які займаються переказом коштів, які мають там отримувати ліцензії і таке інше. Тобто середовище дуже і дуже конкурентне, і якщо, і дивіться, переказ коштів в будь-якому разі для банку має певну собівартість. Це витрати банку. І банк в даному випадку, як я вже сказав, у цього банку фокус на інші послуги, це кредитування, будь-який банк заробляє перш за все на кредитуванні, якщо це банк професійний, і цей банк заробляє на кредитуванні приватних осіб, держателів карток, і так само на переказах, на обслуговуванні цих карток цей банк заробляє. А ptp-перекази це так само відповідно перекази, і банк, як якісну перевагу, може зробити такий бонус своїм клієнтам, і таким чином він залучає клієнтів до свого банку, він збільшує портфель своїх клієнтів. І відповідно в дуже тісному конкурентному середовищі він отримує конкурентні переваги завдяки збільшенню якості. Заробляє, як підкреслюю, він на інших речах. 

    Наскільки взагалі у світі розвинено поняття створення мобільного банку? Які ризики може нести в собі така структура?

    Гривна
    Украинское фото
    Эксперт рассказал, каким банкам можно доверять

    — Справа в тому, що це є майбутнє, це є зовсім звичайні операції, нормальні, які мають високий попит на ринку, і захист цих операцій дуже високий, і це є цілком нормальна річ, звична річ, і ці технології, якщо брати Європу та інший цивілізований світ, то це цілком нормально, люди просто звикли і не хочуть ходити до банків. Такі тенденції і в нашій банківській системі відбуваються, тобто люди хочуть отримувати більш якісну послугу, не ходити до банку з дрібними речами, і зменшити походи до банку до мінімуму. Це нормально, це розвиток. І відділення будуть відмирати. Це розвиток технологій, це цілком нормальна річ. І Монобанк у тренді, він застосовує новітні технології для якісного обслуговування клієнтів. І державні інституції мали б сприяти саме розвитку таких послуг і таких банків, тому що це зменшення собівартості, поліпшення якості обслуговування, і до речі, це ще опосередковано укріплює гривню і збільшує зацікавленість в гривневих операціях. 

    Напомним, ранее эксперт по вопросам финансов Василий Горбаль заявил, что за последнее время банковский надзор стал жестче, и за нарушение нормативов НБУ банк может лишиться места на рынке. 

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