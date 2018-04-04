Бизнесмену проще застрелиться, чем взять кредит в банке — Львов

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Одна из основных проблем банковской сферы – это очень высокий уровень неработающих кредитов, о чем сообщила глава представительства Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен. По ее словам, неработающих кредитов в нашей стране — более половины от общего портфеля, и эту проблему надо решать. Собственно, Кахконен призывает, чтобы украинские банки вели свой бизнес честно и кредитовали домохозяйства и компании по разумным ставкам.

Также она рассказала о том, что еще одна из проблем банковской системы – мошенничество сотрудников банков. По ее словам, в Украине нередки случаи, когда сотрудники банков собирали депозиты у людей и потом клали эти деньги себе в карман или выдавали их в виде кредитов собственным компаниям и связанным лицам.

Подробнее о мошенничестве и кредитовании в Украине в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал управляющий директор финансовой компании "Аверс №1" Игорь Львов.

Такие случаи, когда сотрудники банков собирали депозиты у людей и потом клали эти деньги себе в карман, или выдавали их в виде кредитов собственным компаниям и связанным лицам. Насколько распространена такая история для украинского банковского сектора?

— Это как раз самая больная история для банковского сектора, потому что половина банковской системы, это, по сути, половина банков, которые таким образом выводили деньги за рубеж, в офшорные компании и стали таким образом неплатежеспособны. То есть, по сути, их банкротили сознательно. Причем можно говорить не о мошеннических схемах, а о вполне конкретной целевой схеме с целью вывода денег за рубеж для того, чтобы обанкротить банки. И таких банков почти половина была в Украине, из 193 банков, которые были на 1 января 2014 года, сейчас осталось порядка 80. Поэтому это не просто распространенная, это, наверное, наша самая большая проблема.

Насколько сложно доказать виновность в такой схеме участия и какая ответственность может вообще за такое грозить? И может ли?

— За последние четыре года, насколько я помню, практически возбуждали очень много уголовных дел, но до суда доходили единицы. Поэтому, наверное, это действительно очень большая проблема, с которой столкнулась Украина и правоохранительные органы.

А более приземленные вещи, мошенничество с деньгами клиентов? Насколько это распространено?

— К сожалению, схема в банковском секторе "аля МММ" существовала, существует и будет существовать, до тех пор, пока есть бесконтрольность среди руководящего состава тех банков, в которых работают данные сотрудники. Поэтому, к сожалению, такие случаи есть, они не единичны, но, тем не менее, махинации с депозитами, и не только с депозитами, и мы знаем очень много по валютнообменным операциям махинаций. Если мы говорим о депозитах или о кредитах, когда выдаются на свои компании, а компании потом в течение одного дня умирают — они называются однодневки — к сожалению, такие схемы есть.

А при кредитовании есть махинации? Я беру кредит — на что мне обращать внимание?

— Вы сказали, что не меньше 50%. Это тех кредитов, которые не работающие. Их называют черные кредиты. И есть так называемая прокладка, порядка 20-25%, так называемые серые кредиты. Это те кредиты, тело которых не возвращается, но возвращаются проценты. Почему? Когда вы оформляете кредитный договор, и там написано, предположим, 25% годовых. И вы считаете, что под 25% годовых вы берете кредит. В данном случае это не совсем так, потому что есть скрытое кредитование, или скрытые проценты, когда вы платите за пересчет денег, за оформление бумаг и так далее. И во многом эффективная ставка кредитования возрастает от 30% до 40% годовых. И вот теперь представьте, если вы берете кредит, это какую нужно иметь зарплату или рентабельность в бизнесе для того, чтобы покрыть этот кредит. Это одна из причин того, что у нас достаточно дорогие ресурсы, и, соответственно, кредитование у нас не идет.

Если нужно взять кредит в банке, на что ориентироваться, выбирая банк для кредитования?

— Ни в коем случае не ориентироваться на процент, поскольку дешевый сыр всегда в мышеловке. В данном случае нужно говорить об истории банка, второе, сейчас НБУ делает стресс-тестирование. Так, на сайте есть любого банка есть информация о финансовом результате. То есть, вы должны брать прибыльный банк, и желательно, чтобы это был банк первой двадцатки, то есть, крупнейший банк. И когда вы видите, что это действительно банк с достаточно серьезной репутацией, то можно обращаться к сотрудникам этого банка. Естественно, чтобы было отделение, чтобы вам было удобно идти в этот банк, и когда вы ходите каждый день на работу и видите отделение, что оно не закрывается, работает уже не один год, в такое обращайтесь. У вас должно быть и удобство с одной стороны, а с другой стороны, вы должны понимать, в какой банк вы идете с точки зрения финансового результата. И, конечно же, обращать внимание в договоре на все так называемые комиссии, комиссионные сборы и прочее. Вы должны четко понимать, какую сумму вы должны будете платить ежемесячно.

А есть разница, с каким банком связываться? Частный, государственный, с иностранными инвестициями, либо исконно украинский?

— Совершенно без разницы. Сегодня, допустим, банки с иностранными инвестициями, мы говорим сейчас о российских банках, под санкциями. Поэтому я бы сюда не шел бы. Что касается других банков, например, государственных — некоторые из них убыточны. Поэтому здесь особо тоже не прокредитуешься, потому что у них может и не быть ресурсов. С другой стороны, частный или коммерческий банк прибыльный, у него есть ресурсы, но здесь есть определенные моменты, связанные с его ликвидностью, потому что вы можете не догадываться, что владелец этого банка готовит какую-то черную схему по выводу ваших денег за рубеж. Но когда вы идете кредитоваться, когда вам банк дает деньги, то без разницы, какой банк, главное, чтобы он дал вам эти деньги.

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Банки же не всем выдают кредиты. На что обращают внимание?

— Как раз 60-70% у тех, кто проверял клиента, — невозвратные кредиты и мы эту статистику видим, Всемирный банк об этом сказал. Вот, например, в погоне за быстрыми кредитами, когда говорят: в течение часа мы вам дадим 300 тысяч гривен кредит. Сейчас очень большая реклама. То есть, в течение часа я прихожу к вам с липовой справкой о зарплате, с каким-то чужим паспортом или что-то такое, за деньги я у какого-то бомжа его взял, пришел, взял этот кредит и потом этот кредит невозвратный. Таких кредитов море. То есть, проверить справку о зарплате в течение часа практически невозможно. Поэтому, конечно же, с одной стороны банк принимает депозитные вклады, он должен размещать эти депозиты, потому что несет процентные расходы, он должен получать процентные доходы от кредитования, но ему надо делать это быстро, потому что каждый день процентные расходы. Но проверить информацию о заемщике практически невозможно за один день или одни сутки. Поэтому это проблема, кому же выдавать кредиты? По сути, выдавать сегодня некому. И второй аспект, что под 30-40% годовых, простите меня, бизнесмен должен сразу застрелиться.

А кредитные союзы или организации, которые выдают за час 300 тысяч гривен, на что рассчитывают, на что ориентируются?

— Они ориентируются на то, что — мы собственно с вами эту статистику сказали — каждый второй кредит невозвратный. Поэтому, чтобы люди не обольщались по поводу 20-25% годовых, эффективная ставка там составляет порядка 50-60% годовых, то есть, по сути, они те риски невозврата закладывают в свою процентную ставку, поэтому реальная ставка составляет 50-60%. То есть, они свои риски перекладывают на вас.

Напомним, советник президента ассоциации украинских банков Алексей Кущ высказал мнение, что НБУ рад бы дальше зачищать банковскую систему, но закрывать уже нечего.

Эксперт по вопросам экономики Владислав Зимовец считает, что власть покрывает убытки госбанков за счет налогоплательщиков.