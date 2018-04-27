Запуск поезда "четырех столиц": Литва не спешит навстречу Киеву

РИА Новости Украина

Литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai сообщает, что продолжаются переговоры по планам Украины запустить поезд Киев — Минск — Вильнюс — Рига, пишет Sputnik Латвия ссылаясь на Baltnews.lv.

"Мы обсуждаем эти планы. Я не могу назвать конкретную дату, потому что нужно согласовать множество деталей. Конечно, с украинской стороны есть заинтересованность не затягивать, но мы хотим, чтобы это было удобно и были согласованы другие детали", — заявил представитель Lietuvos gelezinkeliai Мантас Дубаускас.

Замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк в апреле заявил, что поезд "четырех столиц" начнет курсировать в ближайшее время. Прошлым летом в маршруте фигурировала и пятая столица — Таллин. По словам Лавренюка, "Укрзализныця" (Украинская железная дорога) уже закупила 28 новых пассажирских вагонов у Крюковского вагоностроительного завода, которые будут в ближайшее время курсировать в направлении Киев — Минск — Вильнюс — Рига. По его словам, стоимость билета в купейном вагоне в Ригу будет составлять около 1855 гривен (59 евро).

По словам пресс-секретаря Латвийской железной дороги Мариса Озолса, пока ни о каких сроках, тарифах и расписании движения речи вообще нет.

"На данный момент договор об открытии такого поезда между железнодорожными администрациями всех четырех стран не подписан. Идет процесс обсуждения", — отметил Озолс, добавив, что по самым оптимистичным прогнозам раньше августа такой поезд запустить, скорее всего, не получится.

ru.sputniknewslv.com Литовский поезд Lietuvos gelezinkeliai

Пока неясным остается вопрос, кто будет оплачивать использование латвийской инфраструктуры украинским поездом. От Риги до литовской границы 76 километров, туда и обратно — 152 км. За пробег одного километра пассажирский поезд на локомотивной тяге должен заплатить 8,40 евро (с НДС). Значит, за пробег одного рейса в день — без стоимости топлива локомотива и зарплат персонала — только "за рельсы" этот поезд должен будет заплатить 1276 евро.

Если он будет ходить каждый день, то это почти полмиллиона евро в год — и только за использование инфраструктуры. Будет ли украинская сторона готова столько заплатить за использование латвийских рельсов и окупятся ли эти вложения, неизвестно.

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Что касается пассажиропотока из Риги, то стабильным для жителей Латвии он может быть на участке Рига — Вильнюс. Так как дальше — для поездки в Киев, для проезда через Беларусь — латвийцам потребуются страховка и транзитные визы.