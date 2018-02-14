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    Поезд "пяти столиц" из Киева запустят в этом году

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    "Укрзализныця" запустит поезд Киев – Минск - Вильнюс – Рига – Таллинн, а также поезда в направлении Словакии и Мукачево - Будапешт. Цена на поезд Киев – Минск - Вильнюс – Рига – Таллинн будет на уровне 1200-1500 грн.
    Поезд Укрзализныци
    Фото Twitter Евгений Кравцов

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Акционерная госкомпания "Укрзализныця"планирует в этом году запустить поезд Киев – Минск — Вильнюс – Рига – Таллинн, а также поезда в направлении Словакии и Мукачево — Будапешт.

    Об этом сообщил и. о. главы "Укрзализныци"Евгений Кравцов в интервью УНИАН.

    "В этом году мы планируем сообщение со странами Балтии (Вильнюс — Рига – Таллин) через Минск. Сейчас ведутся активные переговоры с белорусскими коллегами, так как есть поезд Минск — Киев, и надо урегулировать, чтобы эти маршруты не перекрывали друг друга. Белорусы волнуются по этому поводу…Также мы планируем поезд в направлении Словакии и Мукачево — Будапешт", — сказал он.

    Также, Кравцов отметил, что цена на поезд Киев – Минск — Вильнюс – Рига – Таллинн будет на уровне 1200-1500 грн.

    "Сейчас цена на авиабилет в страны Балтии составляет 2500-3000 грн. На наш взгляд, цена на поезд должна быть в два раза дешевле для того, чтобы мы могли конкурировать", — сказал он.

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    Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" просит отменить государственное регулирование стоимости пассажирских железнодорожных поездок.

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