Из Николаева. Какая паска выйдет дешевле - домашняя или из магазина?

РИА Новости Украина

За два дня до праздника Пасхи корреспонденты "Новостей-N" отправились на Центральный рынок Николаева, чтобы выяснить, во сколько же обойдется выпечка "домашних" куличей, и будет ли цена отличаться от стоимости "покупных".

Стоит отметить, что существует множество рецептов пасхальной выпечки — куличи творожные, тыквенные, шоколадно-лимонные, с добавкой миндаля, и даже итальянские куличи панеттоне. Однако мы взяли за основу стандартный "классический" рецепт, записанный в книге рецептов ещё нашими бабушками.

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Согласно "простому" рецепту, для изготовления вкуснейшего кулича понадобятся: 2 кг муки, 1,2 кг творога, 750 г сметаны, 750 г сливок, 750 г сахара, 8 яиц, 1 пачка дрожжей и 1 упаковка ванилина.

Вооружившись списком, чтобы не забыть ни об одном ингредиенте, мы отправились в шумный павильон с надписью "Центральный рынок".

Первым делом внимание привлекли яйца: фабричные стоят от 25 до 30 грн за десяток, за домашние, придающие выпечке "воздушность", придется заплатить уже 4,5 грн за штуку.

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В молочном павильоне цены следующие: за килограмм творога придется отдать от 35 до 40 грн, за поллитра сливок — 45-50 грн. Поллитра сметаны обойдется в 35 грн.

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Далее идем в бакалею — за 2 кг муки нужно будет отдать от 20 до 25 грн, кило сахара стоит 12,6 грн. Упаковка дрожжей — от 5 до 7 гривен. За ванилин — не более 2 грн за упаковку.

В итоге для приготовления теста для пасхальных куличей придется потратить около 240 гривен. "На выходе" получается 8 средних куличей. Таким образом, один кулич средних размеров стоит 30 гривен.

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Стоит заметить, что цены на "покупные" не сильно отличаются от стоимости "домашних" куличей — цена на самые маленькие (по 120 г) стартует от 8 грн за штучку, средние — по 20-30 грн, ну а самый дорогой готовый кулич, который мы нашли на рынке, стоил 129,5 грн за штуку.