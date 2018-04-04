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    Шторм оставил Одессу без пляжей - спецкор

    Тема:

    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину (29)

    (обновлено: )29411
    Спецкор "ГС" Александр Полуев сообщил, что волны бились уже о стены вдоль прогулочной аллеи набережной, и хотя сейчас море немного успокоилось, вероятность повышения уровня воды остается.
    Шторм смыл пляжи в Одессе
    Думская.net

    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы 

    Шторм в Одессе нанес ощутимый урон сразу нескольким городским пляжам. Водой смыло песчаную насыпь и в некоторых случаях — деревянные настилы. Об этом сообщили местные СМИ. 

    По словам очевидцев, морские волны бьются о подпорные стены на трети пляжей с 11 до 16 станции Большого Фонтана. Местные жители говорят, эта проблема не нова, и власть хорошо о ней знает. Однако, кардинально решать не спешит. Проблемные места просто забрасывают гранитными валунами, вместо того, чтобы восстанавливать берегоукрепительные сооружения и намывать песок. Как следствие — общее количество пляжей стремительно уменьшается. 

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    Подробнее о ситуации в Одессе и том, где теперь будут отдыхать граждане с открытием туристического сезона, сообщил спецкор Голоса Столицы Александр Полуев.

    Какая ситуация сейчас в прибрежных районах города? Стихия отступила? Пострадали только пляжи, или были какие-то разрушения городской инфраструктуры? 

    — Инфраструктура не пострадала, не считая спасательных вышек. Шторм повредил пляжи преимущественно в районе 15-16 станции Большого Фонтана. Там размыло песок, песчаный пляж, наклонило спасательные вышки, и действительно, 1 апреля была штормовая погода, и волны били уже о подпорные стены вдоль прогулочной аллеи и, действительно, пляжа там как такового не было, потому что подступила вода. Сейчас море немного успокоилось. 

    В каком состоянии сейчас подпорные сооружения, к которым пришла вода? Сегодня нет там никаких предостережений относительно их технического состояния или возможности в дальнейшем выдерживать стихию? 

    — Подпорным стенам большого ущерба не было. Потому что вода подходила уже на исходе, можно так сказать. То есть волна практически в самый низ подпорной стены била. Просто сам песчаный пляж практически весь был покрыт водой. То есть вода не захлестывала подпорные стены, она уже просто доходила до них, волны чуть-чуть бились, но не критично. Насколько состояние как инженерных защитных сооружений — это уже будут оценивать специалисты перед курортным сезоном.

    Думская.net
    Сильный шторм смыл пляжи в Одессе

    Городские власти уже давно знают об этой проблеме, и пляжи не намываются. Вообще ухаживают за одесскими пляжами централизованно?

    — Массового такого намыва песка на пляжах не наблюдается. Периодически арендаторы пляжей производят намыв песка. Но это не в глобальных таких масштабах происходит.

    Одесса готовится к пляжному сезону уже? 

    — Как правило, туристы начинают в Одессу приезжать уже ближе к лету, это май, июнь. Но вот 1 апреля была "Юморина", и по данным департамента туризма, в этот день в Одессе отдыхали около 100 тыс. человек. Но это местные жители и приезжие. Отметили в департаменте также, что много было иностранных туристов, которые целенаправленно приехали на "Юморину". То есть прогноз, в принципе, неплохой, вероятно, в туристический сезон стоит ожидать большого количества туристов.

    Думская.net
    Сильный шторм смыл пляжи в Одессе

    Как готовятся к сезону пляжи, инфраструктура, строятся ли новые гостиницы и т.д.? 

    — Строительство в прибрежной полосе, в принципе, незаконно у нас в Украине. Когда начинается какое-то строительство в Одессе, по крайней мере, сразу активисты начинают бить в набат и пытаться как-то влиять на эту ситуацию. Такого массового строительства гостиниц и прочего, у меня такой информации нет. Но пытаются городские власти делать рекламу городу для того, чтобы туристы приезжали.

    Сильный шторм смыл пляжи в Одессе
    Думская.net
    Как и не было. Сильный шторм смыл несколько пляжей в Одессе

    Хочется сказать о том, что в области сейчас тоже ситуация со штормовыми и водными подтоплениями острая. В частности, Вилково, так называемая украинская Венеция, которая находится в устье Дуная, там сейчас была критическая ситуация, уровень воды превысился в Дунае, и затопило несколько домов. Но за последние сутки в ГСЧС сказали, что уровень воды упал на 15 см, вода чуть-чуть отошла, спал ветер с моря, который создавал препятствие для воды, и, в принципе, ситуация немного стабилизировалась. Но там по-прежнему готовы эвакуировать людей в случае повышения уровня воды. Но, несмотря на это, возвращаясь к теме туристов, туда уже зашел 1 апреля швейцарский теплоход, на котором было 124 туриста. То есть туристы прибывают не только в город, но и в область.

    Сколько продержится штормовое предупреждение? 

    — В ГСЧС сказали, что ближайшие день-два, как минимум, тревожная такая ситуация сохраняется. То есть существует вероятность повышения уровня воды в пределах 10-15 см. То есть все службы пока остаются в готовности. И вот в Администрации морских портов Украины тоже сделали свой отчет, в двух портах превышен критический уровень воды — это в Измаиле и в Усть-Дунайске — на 10 и 6 см соответственно, и в Рейни осталось всего 2 см до превышения критического уровня воды. Но, тем не менее, пока эти предприятия продолжают работать.

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    Напомним спецкор "ГС" Александр Тарасенко сообщал, что спасатели способны справиться с любым наводнением, даже если половина Вилково будет подтоплена

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