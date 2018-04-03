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    Фотоленты

    Как и не было. Сильный шторм смыл несколько пляжей в Одессе

    Тема:

    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину (17)

    (обновлено: )440
    Сильный шторм смыл пляжи в Одессе
    Сильный шторм смыл пляжи в Одессе
    Сильный шторм смыл пляжи в Одессе
    Сильный шторм смыл пляжи в Одессе
    Сильный шторм смыл пляжи в Одессе
    Шторм смыл пляжи в Одессе
    Шторм смыл пляжи в Одессе
    Сильный шторм смыл пляжи в Одессе
    Сильный шторм смыл пляжи в Одессе
    Думская.net
    Сильный шторм смыл пляжи в Одессе
    Сильный шторм смыл пляжи в Одессе
    Думская.net
    Сильный шторм смыл пляжи в Одессе
    Сильный шторм смыл пляжи в Одессе
    Думская.net
    Сильный шторм смыл пляжи в Одессе
    Сильный шторм смыл пляжи в Одессе
    Думская.net
    Сильный шторм смыл пляжи в Одессе
    Сильный шторм смыл пляжи в Одессе
    Думская.net
    Шторм смыл пляжи в Одессе
    Шторм смыл пляжи в Одессе
    Думская.net
    Шторм смыл пляжи в Одессе
    Шторм смыл пляжи в Одессе
    Думская.net

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    Сильный шторм смыл пляжи в Одессе

    Шторм нанес ощутимый урон одесским пляжам: волны бьются о подпорные стены на доброй трети пляжей с 11-й до 16-й станций Большого Фонтана, пишет "Думская". 

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    Особо "везучие" арендаторы лишились своих настилов, которыми они любят прикрывать песок, и деревянные обломки мерно покачиваются на волнах.

    Издание отмечает, что "проблема эта не нова, и городские власти отлично о ней знают, однако кардинально решать не торопятся". Проблемные места просто забрасывают гранитными валунами, вместо того, чтобы восстанавливать берегоукрепительные сооружения и намывать песок. Как следствие — общее количество пляжей стремительно тает вместе с песком.

    Напомним, в результате осложнения погодных условий (сильные порывы ветра) в Украине в ночь на понедельник остались без электроснабжения 192 населенных пункта в восьми областях.

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