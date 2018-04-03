Как и не было. Сильный шторм смыл несколько пляжей в Одессе

Шторм нанес ощутимый урон одесским пляжам: волны бьются о подпорные стены на доброй трети пляжей с 11-й до 16-й станций Большого Фонтана, пишет "Думская".

Особо "везучие" арендаторы лишились своих настилов, которыми они любят прикрывать песок, и деревянные обломки мерно покачиваются на волнах.

Издание отмечает, что "проблема эта не нова, и городские власти отлично о ней знают, однако кардинально решать не торопятся". Проблемные места просто забрасывают гранитными валунами, вместо того, чтобы восстанавливать берегоукрепительные сооружения и намывать песок. Как следствие — общее количество пляжей стремительно тает вместе с песком.

Напомним, в результате осложнения погодных условий (сильные порывы ветра) в Украине в ночь на понедельник остались без электроснабжения 192 населенных пункта в восьми областях.