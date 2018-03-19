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    Репортажи

    Из Харькова: кто знает, как помочь тем, кто оказался в реальной беде?

    (обновлено: )12810
    Попрошаек можно встретить повсюду — и в метро, и на вокзале, и просто на улице. Однако в последнее время уличные нищие все чаще стали спекулировать на теме АТО — притворяются ветеранами-калеками или переселенцами, оставшимися без крова.
    Бездомные в киевском метро
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Старые здания Днепра
    gazeta.dp.ua
    Из Днепра: нищие и бомжи на работе у застройщиков

    Женщина двое суток стояла в подземном переходе станции метро "Университет" и со слезами на глазах просила денег. Мимо проходили сотни людей. Некоторые бросали ей мелочь. И только один человек остановился. Харьковчанка заговорила с молодой мамой и предложила помощь, пишет местное издание "МедиаПорт".

    Этот яркий и одновременно жуткий пример — скорее, исключение, чем правило в череде многочисленных историй тех, кто оказался на улице с протянутой рукой.

    Почти четыре года я занимаюсь благотворительной деятельностью — помощью людям, попавшим в сложные жизненные обстоятельства. За это время произошло множество разных историй, удивительных открытий и горьких разочарований.

    Причем чаще всего мои огорчения были связаны с обманом.

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    Попрошаек можно встретить повсюду — и в метро, и на вокзале, и просто на улице. Местные жители запросто назовут несколько "точек", где в любую погоду стоят люди с протянутой рукой. Внешний вид нищих бывает так жалок, что даже у меня автоматически срабатывает порыв поделиться купюрой. Благодаря волонтерскому опыту, я вовремя останавливаюсь.

    Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Охрименко: разрыв между бедными и богатыми от многого спасает

    С уверенностью могу сказать, что большинство попрошаек — самые обычные мошенники. Они нередко используют фальшивые или чужие документы и, как правило, являются участниками организованных структур, которые попросту зарабатывают на доверчивых и сердобольных прохожих. В последнее время уличные нищие все чаще стали спекулировать на теме АТО — притворяются ветеранами-калеками или переселенцами, оставшимися без крова.

    Знакомые часто спрашивают: как сходу понять, что человек действительно нуждается в помощи и не врет? Самое важное правило — хорошо подумайте: бросив мелочь или пару гривен, вы хотите откупиться или реально помочь? Прежде чем протянуть купюру нищему, убедитесь, что вы не финансируете бизнес на сострадании.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бездомные в киевском метро

    Мои личные советы в подобной ситуации:

    1. Поговорите с человеком. Задайте простые вопросы. Как  зовут? Что случилось? Какая помощь  нужна? Куда обращались? Желательно  запомнить или даже записать  всю информацию.

    2. Сообщите все данные  в профильные организации или фонды, которые умеют проверять подлинность проблемы и реально помогают её решить. Если нет контактов, звоните "102".

    3. Если вы видите "попрошайку" с детьми, сразу же вызывайте  полицию. Уголовный кодекс предусматривает  ответственность за привлечение  детей к попрошайничеству. Дети ни в коем случае не должны быть на улице.

    REUTERS Gleb Garanich
    Женщина просит милостыню на улице

    Жизнь переселенки с Донбасса и ее малыша потихоньку налаживается. Вначале новая знакомая просто приютила их у себя. Через некоторое время женщина освоила профессию, связанную с компьютерами, и начала работать, не отлучаясь из дома. Теперь семья в тепле и не голодает.

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