Сколько стоит жизнь за чертой бедности... в Молдове

РИА Новости Украина

Не все так лучезарно в молдавском королевстве, как пытается нарисовать отечественный чиновник. За ширмой бравурных заявлений властей об экономическом росте, который был ими зафиксирован в прошлом году, прячется все тот же бедный молдавский народ, уставший от нищеты и разрухи, пишет Sputnik Молдова.

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Впрочем, какой-нибудь диванный критик может повозмущаться о том, что колумнист все это пишет ради красного словца, а чиновники представляют конкретные факты — сухие цифры, которые демонстрируют экономические успехи страны. Единственный вопрос, который хочется задать эдакому эксперту и, конечно, представителям все той же власти, считают ли они, что граждане Молдовы стали жить лучше? Ответят они, разумеется, стали — вот и уровень безработицы падает, и нацвалюта укрепляется, и рост цен сдерживается, и экспорт растет — страна в шоколаде, трава зеленее, небо голубее благодаря пускай и туманному, но все-таки проевропейскому будущему страны.

Нищие в центре и дворцы на окраинах…

Но почему-то, выходя даже на центральный бульвар Кишинева, все эти экономические успехи лопаются, как мыльный пузырь. Ну вот портят эту красивую статистику бабуленьки, выстраивающиеся в любую погоду вдоль магазинов и переходов, со стыдом и комком у горла просящие милостыню, люди, которые выходят на улицу, раскладывая на тротуарах для продажи свои пожитки, бездомные дети и взрослые, ютящиеся где попало, а еще гнилые и просроченные продукты на рынках и в магазинах со своей установленной ценой для тех, кому не по карману нормальные товары…

REUTERS Gleb Garanich Пожилая женщина просит милостыню в центре Кишинева

Может я живу в каком-то другом мире, какой-то параллельной реальности? Быть может я слепа и за всем этим убожеством и всеобщим чувством безысходности упустила тот лучик экономических успехов, о которых твердят власти? Почему такой колоссальный диссонанс между семьями, которые живут от зарплаты до зарплаты или от одного денежного перевода из-за рубежа до другого, каким-нибудь микрорайоном столицы, где отгроханы в прямом смысле дворцы для чиновников, которые рассекают по улицам Кишинева на роскошных авто?

Куда исчезают граждане Молдовы?

Я вспоминаю свою школу, свой класс. Нас было 27 человек — мальчиков и девочек со своими надеждами и планами на будущее. И из этих детишек на ПМЖ за границу уехали 15 ребят. Они уже обосновались там и превратились в граждан заморских государств, которые исправно платят налоги, работают на благо другой страны, а не нашей. Среди многочисленных друзей моей семьи в Молдове остались всего несколько человек, которых я на пальцах одной руки пересчитаю. Только я это вижу, задаюсь вопросом? Нет, люди продолжают уезжать из Молдовы… массово… каждый день, но никто этого и не замечает вовсе, упираясь в этот экономический позитивизм. Почему, ну почему же граждане Молдовы бегут из нашего светлого королевства с высокооплачиваемыми трудовыми местами, пенсиями и пособиями, размер которых не вызывает чувство стыда, низкими ценами и тарифами? Или политики наши да выдрессированные эксперты живут в розовых очках, либо большая часть населения страны существует в параллельной реальности, оторванной от мнимой сказки.

Sputnik Молдова Молдавская пенсионерка

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Предвыборное спускание миллионов в…

Ах, да красивых и сладких речей в этом году будет особенно много — на носу очередные выборы. Кандидаты будут рассыпаться в обещаниях и даже готовы на какие-то подачки, пуская пыль в глаза, дабы заручиться поддержкой скудного электората. На эти цели спустят в электоральный унитаз ни один миллион.

Но почему бы политикам не заняться решением реальных проблем населения республики, а не культивировать популизм, бросая слова на ветер? Почему бы не начать разбираться со всем грузом накопившихся реальных проблем — чудовищно маленькими пенсиями, зарплатами, пособиями, катастрофически высокими тарифам, безработицей и постоянной миграцией населения, застоем или, точнее, полной разрухой промышленного и сельскохозяйственного секторов. Что говорите? Денег нет? Так минуточку-минуточку, а как же экономический рост, о котором вы говорите, а как же утверждения, что все лучезарно и замечательно? Когда наши пенсионеры не будут нищенствовать, когда мы сможем жить нормально, а не коротая от зарплаты до зарплаты, когда мы будем знать, что школьный друг открывает свой бизнес здесь, в Молдове, а не пакует чемоданы за границу, когда села республики не будут пустовать, когда в стране будут работать промышленные предприятия, а профессии врача, педагога и рабочего будут звучать не просто гордо, но за этот труд начислят достойную зарплату, что люди будут ходить на работу, просто выполняя свой долг, а не думая о том, как прокормить собственных детей, когда Молдова вернет статус цветущего края, тогда и поговорим про экономический рост. А пока это больше похоже на метание бисера, так как власти продолжают закрывать глаза на то, что народ-то голый…

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